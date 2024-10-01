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Програмне забезпечення для маскування даних - Найпопулярніші застосунки - Мартиніка
Програмне забезпечення для маскування даних захищає важливі дані організації, маскуючи їх за допомогою випадкових символів або інших даних, щоб вони могли використовуватися організацією, але не сторонніми силами.
Запит на новий застосунок
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, вкл. — це американська компанія, яка розробляє хмарне програмне забезпечення зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія. Він надає (CRM) послуги з управління взаємовідносинами з клієнтами, а також продає додатковий набір корпоративних програм, орієнтованих на обслуговування клієнт...
Very Good Security
verygoodsecurity.com
Very Good Security (VGS) дозволяє працювати з конфіденційними даними без витрат або відповідальності за захист даних. VGS також допоможе вам отримати сертифікати відповідності PCI, SOC2 та інші. VGS є зберігачем конфіденційних даних, який забезпечує безпеку «під ключ» без змін до існуючих продуктів ...
Informatica
informatica.com
Informatica (NYSE: INFA), лідер у сфері управління корпоративними хмарними даними, втілює дані та штучний інтелект у життя, даючи компаніям змогу реалізувати трансформаційну силу своїх найважливіших активів. Ми створили нову категорію програмного забезпечення, Informatica Intelligent Data Management...
K2View
k2view.com
У K2view ми віримо, що кожне підприємство повинно мати можливість використовувати свої дані, щоб стати такими ж проривними та гнучкими, як найкращі компанії у своїй галузі. Наша платформа Data Product Platform надає надійне, цілісне уявлення в режимі реального часу про все, що є важливим для бізнес...
Nymiz
nymiz.com
Анонімізація даних на основі штучного інтелекту для управління знаннями -> Nymiz виявляє конфіденційні дані в неструктурованих файлах (doc, docx, xls, xlsx, jpg, tlf, png, pdf), а також у структурованих даних (базах даних), а також анонімізує або псевдонімізує їх оборотно або безповоротно. -> Розпіз...
Tonic.ai
tonic.ai
Tonic.ai демократизує доступ до даних для всіх споживачів технічних даних, усуваючи компроміси між конфіденційністю та доступністю даних. Рішення Tonic синтезують безпечні, високоточні версії виробничих даних, позбавлені конфіденційної інформації та ідентифікаційної інформації. Сотні клієнтів у різ...
LiveRamp
liveramp.com
LiveRamp є провідною платформою підключення даних для безпечного та ефективного використання даних. Завдяки основним можливостям розпізнавання ідентифікаційних даних і неперевершеній мережі LiveRamp дозволяє компаніям та їхнім партнерам краще підключатися, контролювати та активувати дані для трансфо...
Protegrity
protegrity.com
Рішення та продукти захисту даних Protegrity можуть покращити можливості вашого бізнесу завдяки захищеному та динамічному обміну даними. Наш широкий вибір методів дозволяє розблокувати ваші дані та оживити їх. Програмне забезпечення захисту даних Protegrity забезпечує найповніший спектр захисту неза...
Satori
satoricyber.com
Satori — це платформа безпеки даних (DSP), яка забезпечує самообслуговування даних і аналітику. На відміну від традиційного ручного процесу доступу до даних, у Satori користувачі мають портал особистих даних, де вони можуть бачити всі доступні набори даних і отримувати до них негайний доступ. DSP Sa...
Original Software
originalsoftware.com
Сотні компаній довіряють нашій корпоративній платформі тестування, яка знижує ризик помилок і невдалих оновлень і економить до 60% часу, витраченого на тестування. Зробіть крок у майбутнє з єдиною потужною платформою для керування, збору та автоматизації тестування в системі ERP і всьому наборі техн...
TrueVault
truevault.com
TrueVault — це комплексна платформа конфіденційності, яка керує дотриманням законів про конфіденційність даних. Наше програмне забезпечення, створене досвідченими юристами, переводить ваш бізнес від 0 до 100 — і тримає вас там.
InfoSum
infosum.com
InfoSum Data Clean Room забезпечує швидку, просту та ефективну співпрацю з першими сторонами даних, що максимізує ефективність маркетингу в світі, де конфіденційність ставиться на перше місце.