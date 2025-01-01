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Програмне забезпечення для маскування даних - Найпопулярніші застосунки - Гренландія
Програмне забезпечення для маскування даних захищає важливі дані організації, маскуючи їх за допомогою випадкових символів або інших даних, щоб вони могли використовуватися організацією, але не сторонніми силами.
Запит на новий застосунок
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, вкл. — це американська компанія, яка розробляє хмарне програмне забезпечення зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія. Він надає (CRM) послуги з управління взаємовідносинами з клієнтами, а також продає додатковий набір корпоративних програм, орієнтованих на обслуговування клієнт...
Very Good Security
verygoodsecurity.com
Very Good Security (VGS) дозволяє працювати з конфіденційними даними без витрат або відповідальності за захист даних. VGS також допомагає йому отримати сертифікати відповідності PCI, SOC2 та інші. VGS є зберігачем конфіденційних даних, який забезпечує безпеку «під ключ» без змін до існуючих продукті...
K2View
k2view.com
У K2view ми віримо, що кожне підприємство повинно мати можливість використовувати свої дані, щоб стати такими ж проривними та гнучкими, як найкращі компанії у своїй галузі. Наша платформа Data Product Platform надає надійне, цілісне уявлення в режимі реального часу про все, що є важливим для бізнес...
Informatica
informatica.com
Informatica (NYSE: INFA), лідер у сфері управління корпоративними хмарними даними, втілює дані та штучний інтелект у життя, даючи компаніям змогу реалізувати трансформаційну силу своїх найважливіших активів. Ми створили нову категорію програмного забезпечення, Informatica Intelligent Data Management...
Nymiz
nymiz.com
Замініть конфіденційну інформацію на синтетичні дані, токенізацію або зірочки за допомогою Nymiz. Це усуває можливість порушення конфіденційності даних, зберігаючи зручність використання та контекст даних, що робить їх придатними для обміну даними та програм машинного навчання. Платформа забезпечує...
Tonic.ai
tonic.ai
Tonic.ai демократизує доступ до даних для всіх споживачів технічних даних, усуваючи компроміси між конфіденційністю та доступністю даних. Рішення Tonic синтезують безпечні, високоточні версії виробничих даних, позбавлені конфіденційної інформації та ідентифікаційної інформації. Сотні клієнтів у різ...
InfoSum
infosum.com
InfoSum — це провідна у світі платформа для спільної обробки даних і єдина захищена чиста кімната для даних, що дозволяє компаніям забезпечувати кращий досвід роботи з клієнтами, приділяючи пріоритет конфіденційності клієнтів. InfoSum забезпечує безпечне з’єднання між декількома сторонами, щоб розкр...
LiveRamp
liveramp.com
LiveRamp — це платформа для спільної роботи з даними для найбільш інноваційних компаній світу. LiveRamp, лідер у сфері конфіденційності споживачів, етики даних і базової ідентичності, встановлює новий стандарт для побудови підключеного погляду клієнтів із неперевершеною чіткістю та контекстом, захищ...
Protegrity
protegrity.com
Рішення та продукти захисту даних Protegrity можуть покращити можливості вашого бізнесу завдяки захищеному та динамічному обміну даними. Наш широкий вибір методів дозволяє розблокувати ваші дані та оживити їх. Програмне забезпечення захисту даних Protegrity забезпечує найповніший спектр захисту неза...
Satori
satoricyber.com
Satori — це платформа безпеки даних (DSP), яка забезпечує самообслуговування даних і аналітику. На відміну від традиційного ручного процесу доступу до даних, у Satori користувачі мають портал особистих даних, де вони можуть бачити всі доступні набори даних і отримати до них негайний доступ. DSP Sato...
Original Software
originalsoftware.com
Сотні компаній довіряють нашій корпоративній платформі тестування, яка знижує ризик помилок і невдалих оновлень і економить до 60% часу, витраченого на тестування. Зробіть крок у майбутнє з єдиною потужною платформою для керування, збору та автоматизації тестування в системі ERP і всьому наборі техн...
TrueVault
truevault.com
TrueVault — це комплексна платформа конфіденційності, яка керує дотриманням законів про конфіденційність даних. Наше програмне забезпечення, створене досвідченими юристами, переводить ваш бізнес від 0 до 100 — і тримає вас там.