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Програмне забезпечення для запобігання втраті даних (DLP).
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Програмне забезпечення для запобігання втраті даних (DLP). - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення для запобігання втраті даних (DLP), яке також називають програмним забезпеченням для запобігання витоку даних, призначене для захисту та керування конфіденційною бізнес-інформацією. Фундаментальним аспектом рішень DLP є контроль розповсюдження, який запобігає відправці конфіденційних даних користувачами за межі корпоративних мереж. Команди безпеки та мережеві адміністратори встановлюють правила, які регулюють, хто може отримувати доступ до конфіденційної інформації, змінювати її та ділитися нею. Інструменти DLP керують захистом даних як на рівні мережі, так і на окремих кінцевих точках, підтримуючи узгоджене застосування політики в усій організації. Ці інструменти мають вирішальне значення для захисту даних і запобігання внутрішнім витокам.

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Box

Box

box.com

Box – це платформа для управління файлами в хмарі, яка дозволяє зберігати, ділитися та співпрацювати над файлами в режимі реального часу.

Proofpoint

Proofpoint

proofpoint.com

Proofpoint - платформа для кібербезпеки, що забезпечує захист електронної пошти, запобігання витоку даних та відповідність у цифрових комунікаціях.

Netskope

Netskope

netskope.com

Netskope - хмарна платформа для управління безпекою, яка забезпечує контроль доступу, захист даних і моніторинг активності в хмарних сервісах.

Teramind

Teramind

teramind.co

Teramind - платформа для моніторингу поведінки користувачів, управління загрозами, запобігання втратам даних та оптимізації продуктивності в організаціях.

Nira

Nira

nira.com

Nira - платформа управління доступом до даних, що забезпечує захист документів Google Workspace та Microsoft 365 від несанкціонованого доступу.

Coro

Coro

coro.net

Coro - це платформа кібербезпеки, що забезпечує захист електронної пошти, даних, пристроїв та хмарних додатків за допомогою AI.

BetterCloud

BetterCloud

bettercloud.com

BetterCloud - платформа для автоматизації управління SaaS-додатками, що спрощує процеси налаштування та контролю доступу користувачів у хмарному середовищі.

Trustifi

Trustifi

trustifi.com

Trustifi - платформа для захисту електронної пошти, яка забезпечує шифрування, захист від втрат даних та виявлення загроз, покращуючи безпеку електронних комунікацій.

Nightfall AI

Nightfall AI

nightfall.ai

Nightfall AI - це інструмент для запобігання витоку даних у Zendesk, що виявляє та автоматично усуває чутливу інформацію з комунікацій.

1Fort

1Fort

1fort.com

1Fort спрощує процес оформлення кіберстрахування для середнього бізнесу, економлячи час і гроші брокерів і їх клієнтів.

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