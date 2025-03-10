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Програмне забезпечення для запобігання втраті даних (DLP), яке також називають програмним забезпеченням для запобігання витоку даних, призначене для захисту та керування конфіденційною бізнес-інформацією. Фундаментальним аспектом рішень DLP є контроль розповсюдження, який запобігає відправці конфіденційних даних користувачами за межі корпоративних мереж. Команди безпеки та мережеві адміністратори встановлюють правила, які регулюють, хто може отримувати доступ до конфіденційної інформації, змінювати її та ділитися нею. Інструменти DLP керують захистом даних як на рівні мережі, так і на окремих кінцевих точках, підтримуючи узгоджене застосування політики в усій організації. Ці інструменти мають вирішальне значення для захисту даних і запобігання внутрішнім витокам.
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Box
box.com
Box – це платформа для управління файлами в хмарі, яка дозволяє зберігати, ділитися та співпрацювати над файлами в режимі реального часу.
Proofpoint
proofpoint.com
Proofpoint - платформа для кібербезпеки, що забезпечує захист електронної пошти, запобігання витоку даних та відповідність у цифрових комунікаціях.
Netskope
netskope.com
Netskope - хмарна платформа для управління безпекою, яка забезпечує контроль доступу, захист даних і моніторинг активності в хмарних сервісах.
Teramind
teramind.co
Teramind - платформа для моніторингу поведінки користувачів, управління загрозами, запобігання втратам даних та оптимізації продуктивності в організаціях.
Nira
nira.com
Nira - платформа управління доступом до даних, що забезпечує захист документів Google Workspace та Microsoft 365 від несанкціонованого доступу.
Coro
coro.net
Coro - це платформа кібербезпеки, що забезпечує захист електронної пошти, даних, пристроїв та хмарних додатків за допомогою AI.
BetterCloud
bettercloud.com
BetterCloud - платформа для автоматизації управління SaaS-додатками, що спрощує процеси налаштування та контролю доступу користувачів у хмарному середовищі.
Trustifi
trustifi.com
Trustifi - платформа для захисту електронної пошти, яка забезпечує шифрування, захист від втрат даних та виявлення загроз, покращуючи безпеку електронних комунікацій.
Nightfall AI
nightfall.ai
Nightfall AI - це інструмент для запобігання витоку даних у Zendesk, що виявляє та автоматично усуває чутливу інформацію з комунікацій.
1Fort
1fort.com
1Fort спрощує процес розміщення кіберстрахування для середнього бізнесу, заощаджуючи час і гроші страхових брокерів та їхніх клієнтів. Брокери використовують 1Fort, щоб котирувати більше ринків за менший час, допомагаючи своїм клієнтам отримувати страховку за кілька днів, а не тижнів. Підприємства використовують 1Fort для автоматизації до 90% роботи, щоб відповідати вимогам безпеки, дозволяючи їм розблоковувати політики за кращими цінами та більш повне покриття.
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