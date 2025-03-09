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Програмне забезпечення для запобігання втраті даних (DLP), яке також називають програмним забезпеченням для запобігання витоку даних, призначене для захисту та керування конфіденційною бізнес-інформацією. Фундаментальним аспектом рішень DLP є контроль розповсюдження, який запобігає відправці конфіденційних даних користувачами за межі корпоративних мереж. Команди безпеки та мережеві адміністратори встановлюють правила, які регулюють, хто може отримувати доступ до конфіденційної інформації, змінювати її та ділитися нею. Інструменти DLP керують захистом даних як на рівні мережі, так і на окремих кінцевих точках, підтримуючи узгоджене застосування політики в усій організації. Ці інструменти мають вирішальне значення для захисту даних і запобігання внутрішнім витокам.
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BetterCloud
bettercloud.com
BetterCloud - платформа для автоматизації управління SaaS-додатками, що спрощує процеси налаштування та контролю доступу користувачів у хмарному середовищі.
Box
box.com
Box – це платформа для управління файлами в хмарі, яка дозволяє зберігати, ділитися та співпрацювати над файлами в режимі реального часу.
Netskope
netskope.com
Netskope - хмарна платформа для управління безпекою, яка забезпечує контроль доступу, захист даних і моніторинг активності в хмарних сервісах.
Nira
nira.com
NIRA - це платформа управління доступом до даних, яка допомагає компаніям захищати документи Google Workspace та Microsoft 365 від несанкціонованого доступу. Платформа забезпечує повну видимість того, хто має доступ до інформації про компанію, моніторинг активності файлів, інструментів для управління дозволами доступу користувачів у декількох файлах та надійних можливостей для відновлення масового відновлення та автоматизації політики безпеки для адміністраторів. Компанії інтегрують NIRA зі своїми середовищами Google Workspace, Microsoft 365, OneDrive та SharePoint для виконання випадків використання адміністративних, безпеки та відповідності. Ці випадки використання включають моніторинг файлів у режимі реального часу, сповіщення про порушення, управління зовнішнім доступом, розширеною автоматизацією та робочими процесами безпеки працівників. NIRA надає надійний інструмент для адміністраторів, а також для працівників. Портал безпеки працівників NIRA дозволяє працівникам отримати повну видимість та контроль над доступом до своїх документів та зменшити ризик порушення в одному місці. Це полегшує вирішення ризиків та проведення аудитів безпеки. NIRA підтримується інвесторами, включаючи A.Capital, Decibel, SV Angel та 8-бітний капітал.
Proofpoint
proofpoint.com
Proofpoint - платформа для кібербезпеки, що забезпечує захист електронної пошти, запобігання витоку даних та відповідність у цифрових комунікаціях.
Nightfall AI
nightfall.ai
Zendesk DLP від Nightfall AI — це власний інструмент штучного інтелекту, розроблений для запобігання витоку даних. Його розроблено, щоб зменшити ризик поширення конфіденційного, зловмисного або особистого вмісту в Zendesk. Інструмент, який також є хмарним, рекламується як точний і простий у використанні. Його головна функція запобігає розкриттю даних у програмах штучного інтелекту та конвеєрах даних, а також пропонує окрему функцію під назвою Nightfall's Firewall для штучного інтелекту. Він адаптований до різноманітних каналів зв’язку, включаючи SaaS та електронну пошту, браузери та спеціальні програми. Крім того, його можна інтегрувати з рядом програм, таких як Slack, Jira, Confluence, Salesforce, Github та багато інших. Nightfall AI пропонує рішення для безпеки для ШІ, внутрішніх ризиків, безпеки SaaS, управління та ризиків, а також зовнішніх загроз. Для відповідності він охоплює такі сфери, як HIPAA, PCI, GDPR/CCPA, ISO 27001, SOC 2 і SOX. Інструмент пропонує швидкий запуск API та такі функції, як виявлення GenAI. Nightfall DLP використовується для автоматичного виявлення та усунення викриття конфіденційних та особистих даних у Zendesk. Він пропонує сповіщення в режимі реального часу та автоматизовані дії з усунення несправностей, щоб зменшити робоче навантаження на відповідність, водночас надаючи детектори на основі машинного навчання для визначення потенційних ризиків безпеки та відповідності з високою точністю.
Coro
coro.net
Coro - це платформа кібербезпеки, що забезпечує захист електронної пошти, даних, пристроїв та хмарних додатків за допомогою AI.
Teramind
teramind.co
Teramind - платформа для моніторингу поведінки користувачів, управління загрозами, запобігання втратам даних та оптимізації продуктивності в організаціях.
Trustifi
trustifi.com
Trustifi – це фірма з кібербезпеки, яка пропонує рішення на платформі програмного забезпечення як послуги. Trustifi лідирує на ринку з найпростішими у використанні та розгортанні продуктами безпеки електронної пошти, які забезпечують захист як вхідної, так і вихідної електронної пошти від одного постачальника. Найціннішим активом для будь-якої організації, окрім її співробітників, є дані, що містяться в її електронній пошті, і ключовою метою Trustifi є збереження даних, репутації та брендів клієнтів від усіх загроз, пов’язаних з електронною поштою. Завдяки вхідному щиту Trustifi, запобіганню втраті даних, захисту від захоплення облікового запису та шифруванню електронної пошти клієнти завжди на крок попереду зловмисників. www.trustifi.com
1Fort
1fort.com
1Fort спрощує процес розміщення кіберстрахування для середнього бізнесу, заощаджуючи час і гроші страхових брокерів та їхніх клієнтів. Брокери використовують 1Fort, щоб котирувати більше ринків за менший час, допомагаючи своїм клієнтам отримувати страховку за кілька днів, а не тижнів. Підприємства використовують 1Fort для автоматизації до 90% роботи, щоб відповідати вимогам безпеки, дозволяючи їм розблоковувати політики за кращими цінами та більш повне покриття.
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