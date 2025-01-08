Програмне забезпечення для запобігання втраті даних (DLP). - Найпопулярніші застосунки - Французька Полінезія

Nightfall AI

nightfall.ai

Zendesk DLP від ​​Nightfall AI — це власний інструмент штучного інтелекту, розроблений для запобігання витоку даних. Його розроблено, щоб зменшити ризик поширення конфіденційного, зловмисного або особистого вмісту в Zendesk. Інструмент, який також є хмарним, рекламується як точний і простий у використанні. Його головна функція запобігає розкриттю даних у програмах штучного інтелекту та конвеєрах даних, а також пропонує окрему функцію під назвою Nightfall's Firewall для штучного інтелекту. Він адаптований до різноманітних каналів зв’язку, включаючи SaaS та електронну пошту, браузери та спеціальні програми. Крім того, його можна інтегрувати з рядом програм, таких як Slack, Jira, Confluence, Salesforce, Github та багато інших. Nightfall AI пропонує рішення для безпеки для ШІ, внутрішніх ризиків, безпеки SaaS, управління та ризиків, а також зовнішніх загроз. Для відповідності він охоплює такі сфери, як HIPAA, PCI, GDPR/CCPA, ISO 27001, SOC 2 і SOX. Інструмент пропонує швидкий запуск API та такі функції, як виявлення GenAI. Nightfall DLP використовується для автоматичного виявлення та усунення викриття конфіденційних та особистих даних у Zendesk. Він пропонує сповіщення в режимі реального часу та автоматизовані дії з усунення несправностей, щоб зменшити робоче навантаження на відповідність, водночас надаючи детектори на основі машинного навчання для визначення потенційних ризиків безпеки та відповідності з високою точністю.