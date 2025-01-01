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Програмне забезпечення для запобігання втраті даних (DLP). - Найпопулярніші застосунки - Ніуе
Програмне забезпечення для запобігання втраті даних (DLP), яке також називають програмним забезпеченням для запобігання витоку даних, призначене для захисту та керування конфіденційною бізнес-інформацією. Фундаментальним аспектом рішень DLP є контроль розповсюдження, який запобігає відправці конфіденційних даних користувачами за межі корпоративних мереж. Команди безпеки та мережеві адміністратори встановлюють правила, які регулюють, хто може отримувати доступ до конфіденційної інформації, змінювати її та ділитися нею. Інструменти DLP керують захистом даних як на рівні мережі, так і на окремих кінцевих точках, підтримуючи узгоджене застосування політики в усій організації. Ці інструменти мають вирішальне значення для захисту даних і запобігання внутрішнім витокам.
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Box
box.com
Box, Inc. (раніше Box.net) — американська інтернет-компанія, розташована в Редвуд-Сіті, Каліфорнія. Компанія зосереджена на хмарному управлінні вмістом і службі обміну файлами для бізнесу. Офіційні клієнти та програми доступні для Windows, macOS і кількох мобільних платформ. Box була заснована в 20...
Proofpoint
proofpoint.com
Proofpoint, Inc. – це американська корпоративна компанія безпеки, розташована в Саннівейлі, штат Каліфорнія, яка надає програмне забезпечення як послугу та продукти для захисту вхідної електронної пошти, запобігання втраті вихідних даних, соціальних мереж, мобільних пристроїв, цифрових ризиків, шифр...
Netskope
netskope.com
Netskope, світовий лідер SASE, допомагає організаціям застосовувати принципи нульової довіри та інновації AI/ML для захисту даних і захисту від кіберзагроз. Швидка та проста у використанні платформа Netskope забезпечує оптимізований доступ і безпеку в реальному часі для людей, пристроїв і даних, де ...
Nira
nira.com
Nira — це платформа керування доступом до даних, яка допомагає компаніям захистити свої документи Google Workspace і Microsoft 365 від несанкціонованого доступу. Платформа забезпечує повну видимість того, хто має доступ до інформації компанії, моніторинг активності файлів, інструменти для керування ...
BetterCloud
bettercloud.com
BetterCloud — це провідна на ринку платформа керування SaaS, що дозволяє ІТ-командам виключати до 78% роботи з керування SaaS. BetterCloud автоматизує підключення, відключення та зміни в середині життєвого циклу, доступ і права додатків SaaS, а також політики безпеки в середовищі з кількома SaaS. За...
Teramind
teramind.co
Teramind є провідним світовим постачальником рішень для управління інсайдерськими загрозами, запобігання втраті даних, а також рішень для оптимізації продуктивності та процесів на основі аналітики поведінки користувачів. Обслуговуючи підприємства, державні органи та малий і середній бізнес, Teramind...
Coro
coro.net
Coro — це платформа кібербезпеки нового типу. Єдина платформа, яка захищає всю вашу компанію. Використовуючи Coro, ви захищаєте електронну пошту, дані, кінцеві пристрої, хмарні програми та навіть діяльність користувачів. З Coro кожен може стати експертом з кібербезпеки. Освоєння Coro займає кілька х...
Nightfall AI
nightfall.ai
Zendesk DLP від Nightfall AI — це власний інструмент штучного інтелекту, розроблений для запобігання витоку даних. Його розроблено, щоб зменшити ризик поширення конфіденційного, зловмисного або особистого вмісту в Zendesk. Інструмент, який також є хмарним, рекламується як точний і простий у викор...
1Fort
1fort.com
1Fort спрощує процес розміщення кіберстрахування для середнього бізнесу, заощаджуючи час і гроші страхових брокерів та їхніх клієнтів. Брокери використовують 1Fort, щоб котирувати більше ринків за менший час, допомагаючи своїм клієнтам отримувати страховку за кілька днів, а не тижнів. Компанії викор...
Trustifi
trustifi.com
Trustifi – це фірма з кібербезпеки, яка пропонує рішення на платформі програмного забезпечення як послуги. Trustifi лідирує на ринку з найпростішими у використанні та розгортанні продуктами безпеки електронної пошти, які забезпечують захист як вхідної, так і вихідної електронної пошти від одного пос...