Найпопулярніші Нещодавно додані Програмне забезпечення для запобігання втраті даних (DLP). - Найпопулярніші застосунки - Острів Норфолк

Програмне забезпечення для запобігання втраті даних (DLP), яке також називають програмним забезпеченням для запобігання витоку даних, призначене для захисту та керування конфіденційною бізнес-інформацією. Фундаментальним аспектом рішень DLP є контроль розповсюдження, який запобігає відправці конфіденційних даних користувачами за межі корпоративних мереж. Команди безпеки та мережеві адміністратори встановлюють правила, які регулюють, хто може отримувати доступ до конфіденційної інформації, змінювати її та ділитися нею. Інструменти DLP керують захистом даних як на рівні мережі, так і на окремих кінцевих точках, підтримуючи узгоджене застосування політики в усій організації. Ці інструменти мають вирішальне значення для захисту даних і запобігання внутрішнім витокам.