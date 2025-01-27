Програмне забезпечення для запобігання втраті даних (DLP). - Найпопулярніші застосунки - Американське Самоа

BetterCloud

bettercloud.com

BetterCloud — це провідна на ринку платформа керування SaaS, що дозволяє ІТ-командам виключати до 78% роботи з керування SaaS. BetterCloud автоматизує підключення, відключення та зміни в середині життєвого циклу, доступ і права додатків SaaS, а також політики безпеки в середовищі з кількома SaaS. Завдяки оптимізації та автоматизації критично важливої ​​роботи, як-от процесів життєвого циклу користувача та повсякденних операцій, тисячі клієнтів BetterCloud насолоджуються більшою операційною ефективністю та продуктивністю співробітників. Завдяки більш ніж 10-річному досвіду відкриття руху SaaS Operations, BetterCloud тепер обслуговує найбільшу в світі спільноту експертів SaaSOps. Будучи організатором Altitude, провідної в галузі події SaaSOps, і видавцем щорічного звіту State of SaaSOps Report, остаточного дослідження ринку в цій категорії, BetterCloud визнається клієнтами (G2) і провідними аналітичними компаніями (Gartner і Forrester) лідером ринку SaaS. Операційний менеджмент. Для ІТ-команд, які керують середовищами з декількома SaaS, BetterCloud автоматизує підключення, відключення та зміни в середині життєвого циклу, доступ і права додатків SaaS, а також політики безпеки. На відміну від рішень Identity & Access Management, які вимагають ручного втручання та спеціальних сценаріїв, або рішень IT Service Desk, які генерують квитки для обробки вручну, детальна, потужна автоматизація BetterCloud і необмежена кількість настроюваних робочих процесів доповнюють автоматизацію IAM і служби підтримки для підвищення ефективності ІТ за рахунок зменшення до 78% роботи з управління SaaS. Якщо ваша ІТ-команда створює сценарії або вручну керує доступом до програм, файлів, папок і груп для будь-кого, хто приєднується до вашої організації, залишає її чи переміщується всередині вашої організації, ви витрачаєте талант і ресурси, які не можете пошкодувати, для вирішення проблем, які BetterCloud може автоматизувати. Штаб-квартира BetterCloud розташована в Нью-Йорку, а також продуктовий і інженерний офіс в Атланті, штат Джорджія, а також інноваційні центри та віддалені кадри в США. BetterCloud підтримується, зокрема, одними з найкращих технологічних інвесторів, зокрема Vista Equity Partners, Warburg Pincus, Bain Capital і Accel.