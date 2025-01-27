Програмне забезпечення для запобігання втраті даних (DLP). - Найпопулярніші застосунки - Антарктика

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Програмне забезпечення для запобігання втраті даних (DLP), яке також називають програмним забезпеченням для запобігання витоку даних, призначене для захисту та керування конфіденційною бізнес-інформацією. Фундаментальним аспектом рішень DLP є контроль розповсюдження, який запобігає відправці конфіденційних даних користувачами за межі корпоративних мереж. Команди безпеки та мережеві адміністратори встановлюють правила, які регулюють, хто може отримувати доступ до конфіденційної інформації, змінювати її та ділитися нею. Інструменти DLP керують захистом даних як на рівні мережі, так і на окремих кінцевих точках, підтримуючи узгоджене застосування політики в усій організації. Ці інструменти мають вирішальне значення для захисту даних і запобігання внутрішнім витокам.
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BetterCloud
bettercloud.com
BetterCloud — це провідна на ринку платформа керування SaaS, що дозволяє ІТ-командам виключати до 78% роботи з керування SaaS. BetterCloud автоматизує підключення, відключення та зміни в середині життєвого циклу, доступ і права додатків SaaS, а також політики безпеки в середовищі з кількома SaaS. Завдяки оптимізації та автоматизації критично важливої роботи, як-от процесів життєвого циклу користувача та повсякденних операцій, тисячі клієнтів BetterCloud насолоджуються більшою операційною ефективністю та продуктивністю співробітників. Завдяки більш ніж 10-річному досвіду відкриття руху SaaS Operations, BetterCloud тепер обслуговує найбільшу в світі спільноту експертів SaaSOps. Будучи організатором Altitude, провідної в галузі події SaaSOps, і видавцем щорічного звіту State of SaaSOps Report, остаточного дослідження ринку в цій категорії, BetterCloud визнається клієнтами (G2) і провідними аналітичними компаніями (Gartner і Forrester) лідером ринку SaaS. Операційний менеджмент. Для ІТ-команд, які керують середовищами з декількома SaaS, BetterCloud автоматизує підключення, відключення та зміни в середині життєвого циклу, доступ і права додатків SaaS, а також політики безпеки. На відміну від рішень Identity & Access Management, які вимагають ручного втручання та спеціальних сценаріїв, або рішень IT Service Desk, які генерують квитки для обробки вручну, детальна, потужна автоматизація BetterCloud і необмежена кількість настроюваних робочих процесів доповнюють автоматизацію IAM і служби підтримки для підвищення ефективності ІТ за рахунок зменшення до 78% роботи з управління SaaS. Якщо ваша ІТ-команда створює сценарії або вручну керує доступом до програм, файлів, папок і груп для будь-кого, хто приєднується до вашої організації, залишає її чи переміщується всередині вашої організації, ви витрачаєте талант і ресурси, які не можете пошкодувати, для вирішення проблем, які BetterCloud може автоматизувати. Штаб-квартира BetterCloud розташована в Нью-Йорку, а також продуктовий і інженерний офіс в Атланті, штат Джорджія, а також інноваційні центри та віддалені кадри в США. BetterCloud підтримується, зокрема, одними з найкращих технологічних інвесторів, зокрема Vista Equity Partners, Warburg Pincus, Bain Capital і Accel.
Box
box.com
Box, Inc. (раніше Box.net) — американська інтернет-компанія, розташована в Редвуд-Сіті, Каліфорнія. Компанія зосереджена на хмарному управлінні вмістом і службі обміну файлами для бізнесу. Офіційні клієнти та програми доступні для Windows, macOS і кількох мобільних платформ. Box була заснована в 2005 році. Box дозволяє компаніям легко співпрацювати, ділитися вмістом і керувати ним онлайн.
Netskope
netskope.com
Netskope, світовий лідер SASE, допомагає організаціям застосовувати принципи нульової довіри та інновації AI/ML для захисту даних і захисту від кіберзагроз. Швидка та проста у використанні платформа Netskope забезпечує оптимізований доступ і безпеку в реальному часі для людей, пристроїв і даних, де б вони не були. Netskope допомагає клієнтам зменшити ризики, прискорити продуктивність і отримати неперевершену видимість будь-якої активності хмари, Інтернету та приватних програм. Тисячі клієнтів довіряють Netskope та його потужній мережі NewEdge для боротьби із загрозами, що розвиваються, новими ризиками, змінами технологій, організаційними та мережевими змінами та новими нормативними вимогами.
Nira
nira.com
Nira — це платформа керування доступом до даних, яка допомагає компаніям захистити свої документи Google Workspace і Microsoft 365 від несанкціонованого доступу. Платформа забезпечує повну видимість того, хто має доступ до інформації компанії, моніторинг активності файлів, інструменти для керування дозволами доступу користувачів до кількох файлів, а також надійні можливості масового виправлення та автоматизацію політики безпеки для адміністраторів. Компанії інтегрують Nira зі своїми середовищами Google Workspace, Microsoft 365, OneDrive та SharePoint, щоб задовольнити випадки адміністративного використання, безпеки та відповідності. Ці випадки використання включають моніторинг файлів у реальному часі, сповіщення про порушення, керування зовнішнім доступом, розширену автоматизацію та робочі процеси безпеки співробітників. Nira надає надійні інструменти як для адміністраторів, так і для співробітників. Портал безпеки співробітників Nira дозволяє співробітникам отримати повну видимість і контроль над доступом до своїх документів і зменшити ризик злому в одному місці. Це полегшує усунення ризиків і проведення перевірок безпеки. Nira підтримується інвесторами, зокрема A.Capital, Decibel, SV Angel і 8-Bit Capital.
Proofpoint
proofpoint.com
Proofpoint, Inc. – це американська корпоративна компанія безпеки, розташована в Саннівейлі, Каліфорнія, яка надає програмне забезпечення як послугу та продукти для захисту вхідної електронної пошти, запобігання втраті вихідних даних, соціальних мереж, мобільних пристроїв, цифрових ризиків, шифрування електронної пошти, виявлення електронної пошти та електронної пошти. архівування.
Nightfall AI
nightfall.ai
Zendesk DLP від Nightfall AI — це власний інструмент штучного інтелекту, розроблений для запобігання витоку даних. Його розроблено, щоб зменшити ризик поширення конфіденційного, зловмисного або особистого вмісту в Zendesk. Інструмент, який також є хмарним, рекламується як точний і простий у використанні. Його головна функція запобігає розкриттю даних у програмах штучного інтелекту та конвеєрах даних, а також пропонує окрему функцію під назвою Nightfall's Firewall для штучного інтелекту. Він адаптований до різноманітних каналів зв’язку, включаючи SaaS та електронну пошту, браузери та спеціальні програми. Крім того, його можна інтегрувати з рядом програм, таких як Slack, Jira, Confluence, Salesforce, Github та багато інших. Nightfall AI пропонує рішення для безпеки для ШІ, внутрішніх ризиків, безпеки SaaS, управління та ризиків, а також зовнішніх загроз. Для відповідності він охоплює такі сфери, як HIPAA, PCI, GDPR/CCPA, ISO 27001, SOC 2 і SOX. Інструмент пропонує швидкий запуск API та такі функції, як виявлення GenAI. Nightfall DLP використовується для автоматичного виявлення та усунення викриття конфіденційних та особистих даних у Zendesk. Він пропонує сповіщення в режимі реального часу та автоматизовані дії з усунення несправностей, щоб зменшити робоче навантаження на відповідність, водночас надаючи детектори на основі машинного навчання для визначення потенційних ризиків безпеки та відповідності з високою точністю.
Coro
coro.net
Coro — це платформа кібербезпеки нового типу. Єдина платформа, яка захищає всю вашу компанію. Використовуючи Coro, ви захищаєте електронну пошту, дані, кінцеві пристрої, хмарні програми та навіть діяльність користувачів. З Coro кожен може стати експертом з кібербезпеки. Освоєння Coro займає кілька хвилин і розроблено, щоб виключити кібербезпеку зі списку ваших справ. Coro працює на базі штучного інтелекту, який виконує всю роботу за вас. Наш штучний інтелект усуває 95% загроз, а з рештою ви можете впоратися за допомогою унікальної технології One-Click-Resolve від Coro. Coro вважає, що ви маєте право на кібербезпеку корпоративного рівня, незалежно від вашого розміру. Отримайте кібербезпеку, якої ви ніколи не бачили. Спробуйте Coro сьогодні.
Teramind
teramind.co
Teramind є провідним світовим постачальником рішень для управління інсайдерськими загрозами, запобігання втраті даних, а також рішень для оптимізації продуктивності та процесів на основі аналітики поведінки користувачів. Обслуговуючи підприємства, державні органи та малий і середній бізнес, Teramind надав понад 10 000 організацій у всьому світі практичну інформацію про робочу силу на основі даних, яка знижує ризики, підвищує продуктивність і оптимізує бізнес-операції. Платформа Teramind, яка повністю налаштовується, дає компаніям можливість забезпечити об’єктивність даних у процесі прийняття рішень і діяльності. Платформа Teramind, доступна як локальна, хмарна, приватна хмара або гібридна версія, дає організаціям змогу виявляти, запобігати та пом’якшувати внутрішні загрози та втрату даних за допомогою доказів, підтверджених судово-медичною експертизою, надаючи детальні дані про поведінку, які підвищують ефективність, продуктивність і продуктивність.
Trustifi
trustifi.com
Trustifi – це фірма з кібербезпеки, яка пропонує рішення на платформі програмного забезпечення як послуги. Trustifi лідирує на ринку з найпростішими у використанні та розгортанні продуктами безпеки електронної пошти, які забезпечують захист як вхідної, так і вихідної електронної пошти від одного постачальника. Найціннішим активом для будь-якої організації, окрім її співробітників, є дані, що містяться в її електронній пошті, і ключовою метою Trustifi є збереження даних, репутації та брендів клієнтів від усіх загроз, пов’язаних з електронною поштою. Завдяки вхідному щиту Trustifi, запобіганню втраті даних, захисту від захоплення облікового запису та шифруванню електронної пошти клієнти завжди на крок попереду зловмисників. www.trustifi.com
1Fort
1fort.com
1Fort спрощує процес розміщення кіберстрахування для середнього бізнесу, заощаджуючи час і гроші страхових брокерів та їхніх клієнтів. Брокери використовують 1Fort, щоб котирувати більше ринків за менший час, допомагаючи своїм клієнтам отримувати страховку за кілька днів, а не тижнів. Підприємства використовують 1Fort для автоматизації до 90% роботи, щоб відповідати вимогам безпеки, дозволяючи їм розблоковувати політики за кращими цінами та більш повне покриття.
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