Програмне забезпечення для маркування даних - Найпопулярніші застосунки

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Програмне забезпечення для маркування даних, також відоме як навчальні дані, анотації даних або програмне забезпечення для тегування даних, відіграє вирішальну роль у перетворенні немічених даних у мічені дані, необхідні для розробки точних алгоритмів штучного інтелекту. Ці інструменти пропонують ряд функціональних можливостей, у тому числі маркування за допомогою машинного навчання, залучення робочої групи людей або кероване користувачем маркування. Деякі платформи навіть дозволяють комбінувати ці підходи, пропонуючи гнучкість у виборі методів маркування на основі таких факторів, як вартість, якість і швидкість. Ці інструменти різняться за підтримкою різних типів даних, таких як зображення, відео, аудіо та текст, включаючи такі підмножини, як супутникові зображення та LIDAR. Типи анотацій також відрізняються, охоплюючи такі завдання, як сегментація зображення, виявлення об’єктів, розпізнавання іменованих об’єктів (NER), аналіз настроїв, транскрипція та розпізнавання емоцій. Щоб забезпечити якість етикетки, більшість програмного забезпечення використовує такі показники, як консенсус і базова правда. Ця гарантія якості має вирішальне значення для навчання під наглядом, базового підходу до машинного навчання, який потребує позначених даних для точних прогнозів. Поширеною є інтеграція з платформами науки про дані та машинного навчання, що полегшує передачу даних від маркування до навчання моделі. Щоб отримати право на включення в категорію маркування даних, продукт зазвичай інтегрує керовану робочу силу або служби маркування даних, гарантує точність і узгодженість міток, пропонує аналітику для моніторингу точності та швидкості маркування та забезпечує повну інтеграцію з платформами обробки даних і машинного навчання.
Запит на новий застосунок
Appen
appen.com
Appen - платформа для надання даних для навчання штучного інтелекту, включаючи анотацію даних та збори мовних записів.
Clarifai
clarifai.com
Clarifai — платформа штучного інтелекту для аналізу зображень, відео, текстів та аудіо, що дозволяє користувачам створювати та інтегрувати AI-моделі.
Labelbox
labelbox.com
Labelbox - це платформа для анотації даних, що дозволяє створювати і управляти наборами даних для навчання моделей штучного інтелекту.
Avala
avala.ai
Avala дозволяє швидко та точно маркувати дані для AI, спрощує управління проектами та підвищує якість даних без компромісів.
V7
v7labs.com
V7 - це AI-платформа для комп'ютерного зору, що забезпечує аннотацію, управління даними та автоматизацію робочих процесів для тренування моделей.
Prolific
prolific.com
Prolific - це платформа для збору високоякісних даних від учасників досліджень для академічних цілей та навчання ШІ.
Scale AI
scale.com
Scale AI - платформа для створення та розгортання моделей штучного інтелекту з акцентом на якісні дані для різних галузей.
Surge AI
surgehq.ai
Surge AI - платформа для збору та анотації даних, яка підтримує навчання моделей штучного інтелекту з використанням людського зворотного зв'язку.
Kili Technology
kili-technology.com
Додаток Kili Technology дозволяє швидко створювати якісні набори даних для міток, що знижує помилки у навчанні моделей штучного інтелекту.
SuperAnnotate
superannotate.com
SuperAnnotate - це платформа для анотування даних, що забезпечує підготовку високоякісних наборів даних для машинного навчання та штучного інтелекту.
Supervisely
supervisely.com
Supervisely - платформа для анотації зображень та управління даними, що підтримує навчання нейросетей і співпрацю над проектами у сфері комп'ютерного зору.
CVAT.ai
cvat.ai
CVAT.AI - інструмент з відкритим кодом для анотації зображень, відео та 3D-точок, підтримує ручні та напівавтоматизовані процеси маркування.
Labellerr
labellerr.com
Labellerr - платформа для маркування зображень, яка забезпечує точні анотації для моделей комп'ютерного зору та спрощує процеси роботи з даними.
super.AI
super.ai
Додаток super.AI автоматизує бізнес-процеси з кінця в кінець, забезпечуючи гарантовані результати через інтелектуальну обробку документів.
UBIAI
ubiai.tools
UBIAI - це інструмент для анотації тексту, що підтримує класифікацію документів, автоматичне маркування та розпізнавання тексту в зображеннях.
Encord
encord.com
Encord – це платформа для анотації даних і управління навчаннням AI, яка допомагає розробляти та тестувати моделі машинного навчання.
SUPA
supa.so
SUPA - це додаток для автоматизації процесів маркування даних та використання штучного інтелекту для створення AI-рішень, зосереджених на потребах користувачів.
Dataloop
dataloop.ai
Dataloop - платформа для управління даними в процесах машинного навчання, яка забезпечує анотацію, зберігання та аналіз наборів даних.
Universal Data Tool
universaldatatool.com
Universal Data Tool — це веб/десктопний додаток для редагування та анотації зображень, текстів, аудіо та документів. Підтримує спільну роботу в реальному часі.
Humanloop
humanloop.com
Humanloop - платформа для розробки та оцінки AI-додатків з великими мовними моделями, що забезпечує інтеграцію зворотного зв'язку та моніторинг продуктивності.
Shaip
shaip.com
Shaip надає якісні набори даних різних типів для створення моделей AI/ML, забезпечуючи ліцензування, збір та анотацію даних у різних галузях.
TrainingData.io
trainingdata.io
TrainingData.io — це програма для маркування зображень та відео в медицині, що допомагає у створенні моделей машинного навчання.
LinkedAI
linkedai.co
LinkedAI — це повне рішення для управління даними для навчання AI, включаючи швидкі інструменти міток, управління даними та автоматизацію.
Sama AI
sama.com
Sama AI - це додаток для анотації даних, що забезпечує високу точність для моделей штучного інтелекту в комп'ютерному зорі.
Picterra
picterra.ch
Picterra - це платформа для аналізу супутникових та безпілотних зображень, що допомагає у виявленні та контролі ризиків вирубки лісів.
Crowd AI
crowdai.com
CrowdAI автоматизує обробку візуальних даних, дозволяє компаніям використовувати AI для аналізу зображень та відео, підвищуючи ефективність бізнес-процесів.
SentiSight.ai
sentisight.ai
SentiSight.ai — веб-платформа для аннотування зображень та розробки додатків на базі штучного інтелекту з можливістю навчання моделей.
Alegion
alegion.com
Alegion – платформа для анотації даних, що підтримує навчання моделей штучного інтелекту та машинного навчання через ефективне маркування різних типів даних.
Jaxon.ai
jaxon.ai
Jaxon.ai – платформа штучного інтелекту, що допомагає командам з науки про дані у проектуванні й розробці AI-систем, дотримуючись найкращих практик.
M47.AI
m47.ai
M47.AI – платформа для мічення даних, що надає інструменти для анотації тексту та доступ до міжнародної робочої сили для анотації будь-якою мовою.
Datasaur NLP
datasaur.ai
Datasaur NLP - платформа для маркування даних, що підвищує ефективність проєктів NLP та LLM через автоматизацію та інтеграцію з різними AI-інструментами.
BasicAI Cloud
basic.ai
BasicAI Cloud - безкоштовна платформа для анотації даних з автоматичним трекінгом об'єктів і сегментацією 3D даних, що забезпечує командну роботу над проектами.
Xelex
xelex.ai
Xelex AI надає послуги кураторства даних для створення і вдосконалення моделей мовлення, зосереджуючись на охороні здоров'я та бізнес-інтелекту.
John Snow Labs
johnsnowlabs.com
John Snow Labs надає програмне забезпечення та моделі для аналізу медичних даних, підтримуючи проекти в галузі охорони здоров'я та наук про життя.
Swivl
swivl.com
Swivl — це додаток для освіти, який пропонує інструменти для розвитку навичок управління класом і допомагає досягти вищих цілей з використанням штучного інтелекту.
Superb AI
superb-ai.com
Superb AI - платформа для управління життєвим циклом машинного навчання, що автоматизує маркування даних, тренування та розгортання моделей без коду.
Datature
datature.io
Datature - це платформа для управління даними, анотації та розгортання моделей комп'ютерного зору, доступна без навичок програмування, для бізнесу та дослідників.
iMerit
imerit.net
iMerit - платформа для анотації даних, що підтримує ініціативи штучного інтелекту, надаючи рішення для різних галузей, включаючи медицину та транспорт.
Segments.ai
segments.ai
Segments.ai - платформа для мітки даних з кількох датчиків, що забезпечує аннотацію зображень, відео та 3D точкових хмар.
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