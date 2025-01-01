Магазин вебзастосунків

Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.

WebCatalog Desktop

Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.

Завантажити WebCatalog Desktop
Дізнатися більше
Усі
Книги
Бізнес
Освіта
Розваги
Фінанси
Їжа і напої
Графіка та дизайн
Здоровʼя та фітнес
Стиль життя
Медицина
Музика та аудіо
Новини
Фото і відео
Продуктивність
Посилання
Покупки
Соціальні мережі
Розробка програмного забезпечення
Спорт
Подорожі
Утиліти
Погода
Програмне забезпечення для маркування даних
Категорії
Найпопулярніші
Нещодавно додані

Програмне забезпечення для маркування даних - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення для маркування даних, також відоме як навчальні дані, анотації даних або програмне забезпечення для тегування даних, відіграє вирішальну роль у перетворенні немічених даних у мічені дані, необхідні для розробки точних алгоритмів штучного інтелекту. Ці інструменти пропонують ряд функціональних можливостей, у тому числі маркування за допомогою машинного навчання, залучення робочої групи людей або кероване користувачем маркування. Деякі платформи навіть дозволяють комбінувати ці підходи, пропонуючи гнучкість у виборі методів маркування на основі таких факторів, як вартість, якість і швидкість. Ці інструменти різняться за підтримкою різних типів даних, таких як зображення, відео, аудіо та текст, включаючи такі підмножини, як супутникові зображення та LIDAR. Типи анотацій також відрізняються, охоплюючи такі завдання, як сегментація зображення, виявлення об’єктів, розпізнавання іменованих об’єктів (NER), аналіз настроїв, транскрипція та розпізнавання емоцій. Щоб забезпечити якість етикетки, більшість програмного забезпечення використовує такі показники, як консенсус і базова правда. Ця гарантія якості має вирішальне значення для навчання під наглядом, базового підходу до машинного навчання, який потребує позначених даних для точних прогнозів. Поширеною є інтеграція з платформами науки про дані та машинного навчання, що полегшує передачу даних від маркування до навчання моделі. Щоб отримати право на включення в категорію маркування даних, продукт зазвичай інтегрує керовану робочу силу або служби маркування даних, гарантує точність і узгодженість міток, пропонує аналітику для моніторингу точності та швидкості маркування та забезпечує повну інтеграцію з платформами обробки даних і машинного навчання.

Запит на новий застосунок


Appen

Appen

appen.com

Appen - платформа для надання даних для навчання штучного інтелекту, включаючи анотацію даних та збори мовних записів.

Clarifai

Clarifai

clarifai.com

Clarifai — платформа штучного інтелекту для аналізу зображень, відео, текстів та аудіо, що дозволяє користувачам створювати та інтегрувати AI-моделі.

Labelbox

Labelbox

labelbox.com

Labelbox - це платформа для анотації даних, що дозволяє створювати і управляти наборами даних для навчання моделей штучного інтелекту.

Avala

Avala

avala.ai

Avala дозволяє швидко та точно маркувати дані для AI, спрощує управління проектами та підвищує якість даних без компромісів.

V7

V7

v7labs.com

V7 - це AI-платформа для комп'ютерного зору, що забезпечує аннотацію, управління даними та автоматизацію робочих процесів для тренування моделей.

Prolific

Prolific

prolific.com

Prolific - це платформа для збору високоякісних даних від учасників досліджень для академічних цілей та навчання ШІ.

Scale AI

Scale AI

scale.com

Scale AI - платформа для створення та розгортання моделей штучного інтелекту з акцентом на якісні дані для різних галузей.

Surge AI

Surge AI

surgehq.ai

Surge AI - платформа для збору та анотації даних, яка підтримує навчання моделей штучного інтелекту з використанням людського зворотного зв'язку.

Kili Technology

Kili Technology

kili-technology.com

Додаток Kili Technology дозволяє швидко створювати якісні набори даних для міток, що знижує помилки у навчанні моделей штучного інтелекту.

SuperAnnotate

SuperAnnotate

superannotate.com

SuperAnnotate - це платформа для анотування даних, що забезпечує підготовку високоякісних наборів даних для машинного навчання та штучного інтелекту.

Supervisely

Supervisely

supervisely.com

Supervisely - платформа для анотації зображень та управління даними, що підтримує навчання нейросетей і співпрацю над проектами у сфері комп'ютерного зору.

CVAT.ai

CVAT.ai

cvat.ai

CVAT.AI - інструмент з відкритим кодом для анотації зображень, відео та 3D-точок, підтримує ручні та напівавтоматизовані процеси маркування.

Labellerr

Labellerr

labellerr.com

Labellerr - платформа для маркування зображень, яка забезпечує точні анотації для моделей комп'ютерного зору та спрощує процеси роботи з даними.

super.AI

super.AI

super.ai

Додаток super.AI автоматизує бізнес-процеси з кінця в кінець, забезпечуючи гарантовані результати через інтелектуальну обробку документів.

UBIAI

UBIAI

ubiai.tools

UBIAI - це інструмент для анотації тексту, що підтримує класифікацію документів, автоматичне маркування та розпізнавання тексту в зображеннях.

Encord

Encord

encord.com

Encord – це платформа для анотації даних і управління навчаннням AI, яка допомагає розробляти та тестувати моделі машинного навчання.

SUPA

SUPA

supa.so

SUPA - це додаток для автоматизації процесів маркування даних та використання штучного інтелекту для створення AI-рішень, зосереджених на потребах користувачів.

Dataloop

Dataloop

dataloop.ai

Dataloop - платформа для управління даними в процесах машинного навчання, яка забезпечує анотацію, зберігання та аналіз наборів даних.

Universal Data Tool

Universal Data Tool

universaldatatool.com

Universal Data Tool — це веб/десктопний додаток для редагування та анотації зображень, текстів, аудіо та документів. Підтримує спільну роботу в реальному часі.

Humanloop

Humanloop

humanloop.com

Humanloop - платформа для розробки та оцінки AI-додатків з великими мовними моделями, що забезпечує інтеграцію зворотного зв'язку та моніторинг продуктивності.

Shaip

Shaip

shaip.com

Shaip надає якісні набори даних різних типів для створення моделей AI/ML, забезпечуючи ліцензування, збір та анотацію даних у різних галузях.

TrainingData.io

TrainingData.io

trainingdata.io

TrainingData.io — це програма для маркування зображень та відео в медицині, що допомагає у створенні моделей машинного навчання.

LinkedAI

LinkedAI

linkedai.co

LinkedAI — це повне рішення для управління даними для навчання AI, включаючи швидкі інструменти міток, управління даними та автоматизацію.

Sama AI

Sama AI

sama.com

Sama AI - це додаток для анотації даних, що забезпечує високу точність для моделей штучного інтелекту в комп'ютерному зорі.

Picterra

Picterra

picterra.ch

Picterra - це платформа для аналізу супутникових та безпілотних зображень, що допомагає у виявленні та контролі ризиків вирубки лісів.

Crowd AI

Crowd AI

crowdai.com

CrowdAI автоматизує обробку візуальних даних, дозволяє компаніям використовувати AI для аналізу зображень та відео, підвищуючи ефективність бізнес-процесів.

SentiSight.ai

SentiSight.ai

sentisight.ai

SentiSight.ai — веб-платформа для аннотування зображень та розробки додатків на базі штучного інтелекту з можливістю навчання моделей.

Alegion

Alegion

alegion.com

Alegion – платформа для анотації даних, що підтримує навчання моделей штучного інтелекту та машинного навчання через ефективне маркування різних типів даних.

Jaxon.ai

Jaxon.ai

jaxon.ai

Jaxon.ai – платформа штучного інтелекту, що допомагає командам з науки про дані у проектуванні й розробці AI-систем, дотримуючись найкращих практик.

M47.AI

M47.AI

m47.ai

M47.AI – платформа для мічення даних, що надає інструменти для анотації тексту та доступ до міжнародної робочої сили для анотації будь-якою мовою.

Datasaur NLP

Datasaur NLP

datasaur.ai

Datasaur NLP - платформа для маркування даних, що підвищує ефективність проєктів NLP та LLM через автоматизацію та інтеграцію з різними AI-інструментами.

BasicAI Cloud

BasicAI Cloud

basic.ai

BasicAI Cloud - безкоштовна платформа для анотації даних з автоматичним трекінгом об'єктів і сегментацією 3D даних, що забезпечує командну роботу над проектами.

Xelex

Xelex

xelex.ai

Xelex AI надає послуги кураторства даних для створення і вдосконалення моделей мовлення, зосереджуючись на охороні здоров'я та бізнес-інтелекту.

John Snow Labs

John Snow Labs

johnsnowlabs.com

John Snow Labs надає програмне забезпечення та моделі для аналізу медичних даних, підтримуючи проекти в галузі охорони здоров'я та наук про життя.

Swivl

Swivl

swivl.com

Swivl — це додаток для освіти, який пропонує інструменти для розвитку навичок управління класом і допомагає досягти вищих цілей з використанням штучного інтелекту.

Superb AI

Superb AI

superb-ai.com

Superb AI - платформа для управління життєвим циклом машинного навчання, що автоматизує маркування даних, тренування та розгортання моделей без коду.

Datature

Datature

datature.io

Datature - це платформа для управління даними, анотації та розгортання моделей комп'ютерного зору, доступна без навичок програмування, для бізнесу та дослідників.

iMerit

iMerit

imerit.net

iMerit - платформа для анотації даних, що підтримує ініціативи штучного інтелекту, надаючи рішення для різних галузей, включаючи медицину та транспорт.

Segments.ai

Segments.ai

segments.ai

Segments.ai - платформа для мітки даних з кількох датчиків, що забезпечує аннотацію зображень, відео та 3D точкових хмар.

Переглянути

Desktop

Підтримка

Компанія

Юридична інформація

© 2025 WebCatalog, Inc.

Програмне забезпечення для маркування даних - Найпопулярніші застосунки - WebCatalog