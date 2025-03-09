Програмне забезпечення для маркування даних - Найпопулярніші застосунки - Ватикан

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Програмне забезпечення для маркування даних, також відоме як навчальні дані, анотації даних або програмне забезпечення для тегування даних, відіграє вирішальну роль у перетворенні немічених даних у мічені дані, необхідні для розробки точних алгоритмів штучного інтелекту. Ці інструменти пропонують ряд функціональних можливостей, у тому числі маркування за допомогою машинного навчання, залучення робочої групи людей або кероване користувачем маркування. Деякі платформи навіть дозволяють комбінувати ці підходи, пропонуючи гнучкість у виборі методів маркування на основі таких факторів, як вартість, якість і швидкість. Ці інструменти різняться за підтримкою різних типів даних, таких як зображення, відео, аудіо та текст, включаючи такі підмножини, як супутникові зображення та LIDAR. Типи анотацій також відрізняються, охоплюючи такі завдання, як сегментація зображення, виявлення об’єктів, розпізнавання іменованих об’єктів (NER), аналіз настроїв, транскрипція та розпізнавання емоцій. Щоб забезпечити якість етикетки, більшість програмного забезпечення використовує такі показники, як консенсус і базова правда. Ця гарантія якості має вирішальне значення для навчання під наглядом, базового підходу до машинного навчання, який потребує позначених даних для точних прогнозів. Поширеною є інтеграція з платформами науки про дані та машинного навчання, що полегшує передачу даних від маркування до навчання моделі. Щоб отримати право на включення в категорію маркування даних, продукт зазвичай інтегрує керовану робочу силу або служби маркування даних, гарантує точність і узгодженість міток, пропонує аналітику для моніторингу точності та швидкості маркування та забезпечує повну інтеграцію з платформами обробки даних і машинного навчання.
Запит на новий застосунок
Superb AI
superb-ai.com
Superb AI — це провідна платформа комп’ютерного бачення та постачальник професійних послуг, який надає наскрізні робочі процеси MLOps і DataOps корпоративного рівня для прискорення впровадження та розробки AI, орієнтованого на дані. Завдяки практичному застосуванню автоматизації на основі штучного інтелекту Superb AI допомагає командам ефективніше керувати всім життєвим циклом машинного навчання, від анотації даних до курування, навчання моделі та розгортання, забезпечуючи при цьому оптимальну точність і послідовність даних. Використовується провідними фахівцями з машинного навчання, включаючи команди Samsung, LG, Hyundai, Kakao і Nippon Steel, Superb AI має на меті демократизувати штучний інтелект шляхом значного скорочення часу, витрат і зусиль, необхідних для переходу від перевірки концепції до виробництва.
LinkedAI
linkedai.co
Швидше створюйте кращі дані ШІ! LinkedAI — це комплексне рішення для керування вашими навчальними даними з інструментами швидкого маркування, персоналом, керуванням даними та функціями автоматизації. Модель штучного інтелекту настільки хороша, наскільки її навчальні дані. Ми надаємо наскрізне рішення для анотації зображень із швидкими інструментами маркування, генерацією синтетичних даних, керуванням даними, функціями автоматизації та службами анотацій на вимогу з інтегрованими інструментами для прискорення та завершення проектів комп’ютерного зору. Наш веб-сайт є найкращим місцем для початку, оскільки він містить величезну кількість інформації, яка повинна дати відповідь на більшість ваших запитань. Однак якщо вам потрібна додаткова допомога, не соромтеся звертатися безпосередньо до нас.
UBIAI
ubiai.tools
UBIAI Text Annotation Tool — це інструмент штучного інтелекту, який має на меті зробити рішення обробки природної мови (NLP) і машинного навчання (ML) доступнішими та дешевшими. Він надає AI Builder, механізм штучного інтелекту, який дозволяє користувачам створювати програми для інтелектуальних документів. Інструмент пропонує різні функції, зокрема класифікацію документів, автоматичне маркування, багатомовні анотації, розпізнавання іменованих об’єктів (NER) і анотації OCR. Він також підтримує командну співпрацю, що може допомогти покращити якість даних і ефективність робочого процесу. Комплексний інструмент анотацій UBIAI може працювати з різними типами документів, такими як PDF-файли, зображення та текст. Його особливо хвалять за його можливості OCR анотації, що дозволяє користувачам отримувати дані зі сканованих документів і зображень. Ця функція може значно зменшити витрати та робочі бар’єри, пов’язані з розблокуванням даних із таких джерел. Інструмент пропонує додаткові функції, такі як автоматичне позначення за допомогою великих мовних моделей, що спрощує процес позначення даних та заощаджує час і зусилля. Він також надає можливість тренувати найсучасніші моделі глибокого навчання на анотованих наборах даних, дозволяючи користувачам точно налаштовувати свої моделі машинного навчання та прискорювати процес навчання. Функції співпраці UBIAI роблять його придатним для команд, дозволяючи легко призначати завдань, відстеження прогресу та вимірювання ефективності. Інструмент підтримує анотації кількома мовами та в різних форматах, включаючи рукописні, відскановані та цифрові документи. UBIAI розроблено для різноманітного використання в різних галузях, включаючи банківську справу, фінанси, охорону здоров’я, страхування, право та технології. Його функції можуть допомогти оптимізувати процеси анотації даних і навчання відповідно до потреб кожної галузі, починаючи від семантичного аналізу до виявлення шахрайства та скорочуючи час діагностики та лікування. Загалом, UBIAI Text Annotation Tool виділяється своїми можливостями OCR, функціями співпраці та підтримкою навчання моделі глибокого навчання, що робить його цінним інструментом для проектів NLP і ML у багатьох галузях.
Segments.ai
segments.ai
Мультисенсорна платформа маркування для робототехніки та автономного водіння. Segments.ai — це швидка й точна платформа для маркування даних для анотації даних за допомогою кількох датчиків. Ви можете отримати мітки сегментації, векторні мітки тощо за допомогою інтуїтивно зрозумілих інтерфейсів міток для зображень, відео та 3D-хмар точок (лідар і RGBD). Segments.ai — це платформа самообслуговування з цільовою підтримкою нашої основної команди інженерів, коли вам це потрібно. * Python SDK, який нарешті має сенс * Документація, щоб налаштування було легким * Самообслуговування за допомогою підтримки лише тоді, коли ви застрягли, щоб ми не сповільнювали вас * Автоматично запускати дії за допомогою веб-хуків * Підключіть свого хмарного постачальника (AWS, Google Cloud, Azure) * Експорт до популярних фреймворків ML (PyTorch, TensorFlow, Hugging Face) Підключіть свою робочу силу або скористайтеся одним із наших партнерів. Наші інструменти керування спрощують позначення та спільний перегляд великих наборів даних.
super.AI
super.ai
Автоматизуйте наскрізні бізнес-процеси з гарантованими результатами за допомогою інтелектуальної обробки документів (IDP) super.AI.
Jaxon.ai
jaxon.ai
Практичне використання штучного інтелекту для вирішення проблем «реального світу» є складним, тому від експертів потрібно узгодити знання предметної області для розробки правильних комбінацій даних/моделей. Великі мовні моделі, як-от GPT-4, чудово підходять для завдань загального призначення, але не вирішують конкретних випадків використання, особливо коли задіяні приватні дані. Інженерів кидають у гонку штучного інтелекту, і їм потрібні огорожі. Jaxon — це платформа штучного інтелекту, яка веде команди з обробки даних через процес дослідження, проектування та створення. Він поєднує формальне обґрунтування з агентом, керованим LLM, щоб переконатися, що команди з обробки даних дотримуються найкращих практик. Jaxon досліджує компроміси за допомогою моделювання, щоб швидко визначити, що найкраще підійде для кожного випадку використання. З Jaxon користувачі беруть активну участь у процесі розробки та ітеративно перевіряють продуктивність, але не обов’язково мати ступінь доктора наук, щоб бути ефективними. Власна структура Jaxon виступає як надійний технічний порадник, який допомагає командам із вивчення даних швидко розробляти найсучасніші системи штучного інтелекту, уникаючи потенційних пасток і дезінформації. Jaxon постійно покращує свою продуктивність шляхом самостійного аналізу проектів користувачів і використання нових знань про те, що і коли працює.
TrainingData.io
trainingdata.io
Позначення зображень і відеонавчальних даних із моделюванням для радіології, патології та інших форм медичних даних, які використовуються для створення моделей машинного навчання. Інструмент №1, якому довіряють медичні компанії, дослідники та технічні спеціалісти.
iMerit
imerit.net
iMerit є провідною компанією, що займається розробкою рішень для обробки даних зі штучним інтелектом, що надає високоякісні дані для систем комп’ютерного зору, обробки природної мови та контент-сервісів, які забезпечують машинне навчання та програми штучного інтелекту для великих підприємств. iMerit надає наскрізні технології маркування даних і рішення для компаній зі списку Fortune 500 у широкому спектрі галузей, включаючи сільськогосподарський штучний інтелект, автономні транспортні засоби, комерцію, геопросторові, урядові, фінансові послуги, медичний штучний інтелект та технології. Штаб-квартира iMerit розташована в Сполучених Штатах, а великі команди CV і NLP знаходяться в Індії, США, Бутані та Європі. Інвесторами iMerit є Omidyar Network, Dell.org, Khosla Ventures і British International Investment.
SUPA
supa.so
Створюйте орієнтований на користувача штучний інтелект за допомогою людських знань, інтуїції та досвіду. Автоматизовані робочі процеси маркування даних, анотації за допомогою штучного інтелекту, інтегрована робоча сила в Південній Азії, маркування даних у масштабі.
M47.AI
m47.ai
Навчіть свої моделі машинного навчання за допомогою нашої інтелектуальної платформи маркування даних, яка надає інструменти текстових анотацій і доступ до нашої міжнародної робочої сили, щоб ви могли коментувати будь-якою мовою
BasicAI Cloud
basic.ai
BasicAI Cloud — це безкоштовна навчальна платформа даних із сильною мультимодальною функцією та інструментами анотації на основі ШІ, яка підтримує: - Автоматичне анотування та відстеження об’єктів 3D-хмари точок (один кадр і серія кадрів), злиття 2D- і 3D-датчиків, зображень і відео (послідовні зображення) - Автоматична сегментація даних 3D хмари точок - Плавна командна робота з анотаціями, включаючи керування робочим процесом, ролі продуктивності та дозволи тощо. - Анотація без затримки до 150 мільйонів точок у 300 кадрах в одній хмарі точок, а також 1000 зображень в одній 2D-даних З червня 2023 року кожен новий користувач матиме 50 робочих місць, 100 ГБ пам’яті та 1000 викликів моделей (для автоматичних анотацій, відстеження об’єктів і автоматичної сегментації).
Alegion
alegion.com
Alegion – платформа для анотації даних, що підтримує навчання моделей штучного інтелекту та машинного навчання через ефективне маркування різних типів даних.
SentiSight.ai
sentisight.ai
Sentisight.ai-веб-платформа, яка може бути використана для маркування зображень та для розробки програм розпізнавання зображень на основі AI. Він має дві основні цілі: перша-зробити завдання анотації зображень максимально зручним та ефективним, навіть для великих проектів з багатьма людьми, які працюють над маркуванням зображень, а друге-забезпечити плавний та зручний інтерфейс для навчання та розгортання глибоких моделей нейронної мережі. Можливість виконувати обидва ці завдання на одній платформі забезпечує перевагу в змозі позначити зображення, а потім навчати та вдосконалювати моделі ітеративним чином. Sentisight.ai пропонує потужні функції, такі як: * Маркування зображень. * Інструмент розумного маркування. * Спільне маркування проектів та відстеження часу. * Навчання моделі класифікації. * Навчання моделі виявлення об'єктів. * Онлайн та офлайн-моделі (безкоштовна 30-денна пробна версія). * Попередньо підготовлені моделі. * Пошук подібності зображень.
Crowd AI
crowdai.com
CrowdAI виконує місію демократизації візуального штучного інтелекту та розблокування мільярдної вартості підприємства шляхом автоматизації ключових візуальних робочих процесів. Поєднуючи найкращі можливості людського та комп’ютерного зору, ми даємо можливість компаніям будь-якого розміру розкрити цінність, приховану в їхній зростаючій кількості зображень і відео. Наша платформа життєвого циклу штучного інтелекту дає змогу будь-якому користувачеві використовувати передові бачення штучного інтелекту та переходити від необроблених пікселів до досягнення ефекту для бізнесу всього за кілька кліків. На відміну від інших платформ, створених для невеликої групи високотехнічних експертів, платформа CrowdAI створена для експертів із домену та операторів із усіма технічними можливостями, демократизуючи можливість використовувати найсучасніший штучний інтелект на підприємстві, забезпечуючи справжню міжфункціональну співпрацю та інституціоналізуючи експертиза розподіленої області. CrowdAI використовувався провідними світовими інституціями для боротьби з масовими лісовими пожежами, координації зусиль реагування на урагани, виявлення незаконного обігу наркотиків і наркотичних засобів, а також підвищення якості, виробництва та безпеки. Клієнти використовують нашу єдину платформу, щоб об’єднати й упорядкувати всі форми медіа, підготувати дані до штучного інтелекту, навчати найсучасніші архітектури моделей, розгортати моделі глибокого навчання та відстежувати продуктивність з часом. У кожному партнерстві прагнення CrowdAI забезпечити реальний вплив на бізнес залишається основоположним керівним принципом, гарантуючи, що проекти штучного інтелекту швидко виходять за межі науково-дослідницьких та інноваційних лабораторій до досягнення реальної бізнес-цінності.
John Snow Labs
johnsnowlabs.com
John Snow Labs, компанія AI for Healthcare, надає найсучасніше програмне забезпечення, мовні моделі та дані, щоб допомогти організаціям охорони здоров’я та наук про життя швидше створювати, розгортати та керувати проектами AI, LLM і NLP.
CVAT.ai
cvat.ai
CVAT.AI - інструмент з відкритим кодом для анотації зображень, відео та 3D-точок, підтримує ручні та напівавтоматизовані процеси маркування.
Universal Data Tool
universaldatatool.com
Універсальний інструмент даних — це веб-/настільна програма для редагування та анотування зображень, тексту, аудіо, документів, а також для перегляду та редагування будь-яких даних, визначених у розширюваному стандарті .udt.json і .udt.csv. Співпрацюйте з іншими в режимі реального часу, легко навчайте етикетувальників, інтегруйте у свої програми. Виконуйте сегментацію зображень, класифікацію зображень, аудіотранскрипцію, розпізнавання іменованих об’єктів (NER) і зв’язування іменованих об’єктів (NEL). Запустіть з докером, використовуйте з Tensorflow, Keras або Fast.ai.
Avala
avala.ai
Avala надає більш точно позначати дані AI швидше, з мінімальними налаштуваннями та часом навчання. Комплексна, відкрита платформа Avala обслуговує весь робочий процес AI OPS, поєднуючи курацію та управління набором даних, досвід світового класу для маркування даних та відгуків людини та модельного навчання, перевірки та розгортання. * Курат, позначте та розгорніть свої набори даних та моделі на 10 разів. * Моделі аудиту з легкістю, з інтуїтивно зрозумілою візуалізацією та управлінням * Builder проекту Antonation проекту з перетягування Avala забезпечує етичне та справедливе маркування даних без жертви якості чи безпеки. Піонерування кардинально різним підходом до етичного розгортання AI, революціонуючи, як люди можуть сприяти, розвивати та отримувати користь від ШІ з спільним ринком наборів даних, мітками та моделями в екосистемі продуктів та послуг, які безпосередньо вирішують проблеми вирівнювання ШІ. Avala пропонує унікальний підхід "виробничого трубопроводу" до маркування: * Розділює завдання маркування на менші, простіші шматки, що дозволяє швидше ставати експертом у кожному завданні. * Економить інженерів ML сотні годин зусиль у розробці навчальних матеріалів за проектом маркування. * Поставляє найшвидше, найточніше маркування даних зі зниженою алгоритмічною зміщенням та покращеною якістю даних
Picterra
picterra.ch
Picterra - це платформа для аналізу супутникових та безпілотних зображень, що допомагає у виявленні та контролі ризиків вирубки лісів.
Xelex
xelex.ai
Xelex AI — це постачальник послуг обробки даних, що спеціалізується на створенні та вдосконаленні великих мовних моделей. Нашими клієнтами часто є команда наукових співробітників технологічних компаній, які створюють і вдосконалюють власні моделі або моделі для своїх клієнтів. Вертикалі, в яких ми працюємо, – це, перш за все, охорона здоров’я, бізнес-аналітика для додатків контакт-центру та додатки для споживачів. Наша сфера компетенції – охорона здоров’я, отримана через наш бренд WebChartMD, платформу, яка використовується або використовувалася більш ніж 40 000 постачальників медичних послуг протягом останніх 17 років для керування робочим процесом клінічної документації.
Datasaur NLP
datasaur.ai
Підвищте ефективність проектів NLP і LLM у 9,6 раза за рахунок кращого маркування даних. Маркування даних становить 65% часу для проектів НЛП і магістерських програм. Підвищте швидкість і точність за допомогою найкращої платформи маркування даних, що дозволить інженерам зосередитися на створенні першокласних моделей.
Kili Technology
kili-technology.com
Швидко створюйте високоякісні набори даних. Підприємства довіряють нам оптимізацію операцій маркування даних і створення найкращих наборів даних для своїх користувальницьких моделей, генеративного штучного інтелекту та магістратури. ___ Чому Kili Technology? Ви можете цього не знати, але: Набір даних MNIST має рівень помилок 3,4% і все ще цитується в понад 38 000 публікаціях. Набір даних ImageNet із його краудсорсинговими мітками має рівень помилок 6%. Цей набір даних, можливо, лежить в основі найпопулярніших систем розпізнавання зображень, розроблених Google і Facebook. Системна помилка в цих наборах даних має реальні наслідки. Моделі, навчені на даних, що містять помилки, змушені вивчати ці помилки, що призводить до хибних прогнозів або необхідності перенавчання на постійно зростаючих обсягах даних, щоб «вимити» помилки. Кожна галузь почала розуміти трансформаційний потенціал ШІ та інвестувати. Але революція трансформаторів машинного навчання та невпинна зосередженість на оптимізації моделей машинного навчання досягає точки зменшення прибутків. Що ще є?
Labelbox
labelbox.com
Labelbox - це платформа для анотації даних, що дозволяє створювати і управляти наборами даних для навчання моделей штучного інтелекту.
Prolific
prolific.com
Prolific - це платформа для збору високоякісних даних від учасників досліджень для академічних цілей та навчання ШІ.
Scale AI
scale.com
Scale AI - платформа для створення та розгортання моделей штучного інтелекту з акцентом на якісні дані для різних галузей.
Surge AI
surgehq.ai
Surge AI - платформа для збору та анотації даних, яка підтримує навчання моделей штучного інтелекту з використанням людського зворотного зв'язку.
Sama AI
sama.com
Sama є всесвітньо визнаним лідером у сфері рішень для анотації даних для корпоративних моделей AI, які вимагають найвищої точності. Ми єдина компанія, що займається розробкою рішень для комп’ютерного бачення і має штат експертів, які використовують власну платформу корпоративного рівня. Наша місія полягає в тому, щоб пришвидшити та вдосконалити розробку штучного інтелекту комп’ютерного зору, забезпечивши найбільш точний, масштабований і етичний канал даних. Етичний штучний інтелект – це відповідальний штучний інтелект, і як сертифікована корпорація B-Corp ми запровадили модель впливу, яка використовує силу ринків для суспільного блага та, як було доведено, суттєво покращує результати працевлаштування та доходів для тих, хто має найбільші перешкоди для офіційного доступу працювати. Наразі допоміг понад 60 000 людей вибратися з бідності.
Appen
appen.com
Appen - платформа для надання даних для навчання штучного інтелекту, включаючи анотацію даних та збори мовних записів.
Supervisely
supervisely.com
Supervisely - платформа для анотації зображень та управління даними, що підтримує навчання нейросетей і співпрацю над проектами у сфері комп'ютерного зору.
SuperAnnotate
superannotate.com
SuperAnnotate - це платформа для анотування даних, що забезпечує підготовку високоякісних наборів даних для машинного навчання та штучного інтелекту.
Humanloop
humanloop.com
Humanloop - платформа для розробки та оцінки AI-додатків з великими мовними моделями, що забезпечує інтеграцію зворотного зв'язку та моніторинг продуктивності.
V7
v7labs.com
V7 — це система обробки даних штучного інтелекту, розроблена для комп’ютерного зору та генеративних програм ШІ. Платформа надає інфраструктуру для корпоративних навчальних даних, яка включає маркування, робочі процеси, набори даних і має функцію для навчання людини в циклі. Він пропонує кілька властивостей анотацій для покращення якості даних для моделей ШІ. Завдяки таким функціям, як автоматичні анотації, анотації DICOM для медичних зображень, керування наборами даних і моделями, V7 автоматизує та оптимізує різні завдання. Інструменти анотації зображень і відео призначені для підвищення точності маркування даних. Крім того, він дає змогу створювати й автоматизувати користувальницькі конвеєри даних і має інструменти для автоматизації робочих процесів оптичного розпізнавання символів (OCR) і інтелектуальної обробки документів (IDP). V7 дозволяє користувачам доручати завдання анотацій аутсорсингу. Його можна використовувати в різних галузях промисловості, таких як сільське господарство, автомобілебудування, будівництво, енергетика, виробництво продуктів харчування та напоїв, охорона здоров’я тощо. Він пропонує функції співпраці для групових анотацій у режимі реального часу та забезпечує аналітику продуктивності етикеток і моделей. Крім того, V7 також полегшує анотації та робочі процеси навчання моделей, щоб бути більш ефективними через інтуїтивно зрозумілий інтерфейс користувача. Завдяки вдосконаленій функції AutoAnnotate він пришвидшує швидкість і точність анотацій. Платформа інтегрується з AWS, Databricks і Voxel51, серед іншого, і підтримує низку типів даних, включаючи відео, зображення та текстові дані.
Swivl
swivl.com
Swivl побудував свою основу в освіті за допомогою інструментів для підтримки розвитку навичок управління класом. Тепер ми розширили наші рішення, щоб допомогти кожному в освіті досягти вищого рівня, необхідного для оптимального майбутнього за допомогою ШІ.
Dataloop
dataloop.ai
Dataloop - платформа для управління даними в процесах машинного навчання, яка забезпечує анотацію, зберігання та аналіз наборів даних.
Clarifai
clarifai.com
Clarifai — платформа штучного інтелекту для аналізу зображень, відео, текстів та аудіо, що дозволяє користувачам створювати та інтегрувати AI-моделі.
Encord
encord.com
Encord – це платформа для анотації даних і управління навчаннням AI, яка допомагає розробляти та тестувати моделі машинного навчання.
Labellerr
labellerr.com
Labellerr - платформа для маркування зображень, яка забезпечує точні анотації для моделей комп'ютерного зору та спрощує процеси роботи з даними.
Datature
datature.io
Datature — це комплексна платформа штучного інтелекту для бачення, розроблена для оптимізації процесів, пов’язаних із керуванням наборами даних, анотуванням, навчанням і розгортанням моделей комп’ютерного зору. Цей інструмент підходить для підприємств, швидкозростаючих компаній, стартапів на ранніх стадіях, дослідників і академічних кіл, він не потребує навичок кодування. Datature підтримує індивідуальну інтеграцію та пропонує розширені заходи безпеки. Його «Nexus» дозволяє співпрацювати, анотувати, навчати та розгортати кілька моделей комп’ютерного зору на одній платформі. Такі функції, як «IntelliBrush», спрощують процес створення анотацій, а «Портал» полегшує візуалізацію моделей комп’ютерного зору. Платформа сумісна з усіма форматами моделей і легко підключається до «Nexus» з додатковою перевагою наявності багатої спільноти з відкритим кодом, яка підтримує її. Демонструючи перевірені галуззю алгоритми та ринково перевірені ідеї, Datature пропонує ряд рішень, придатних для таких різноманітних секторів, як фармацевтика та охорона здоров’я, роздрібна торгівля та електронна комерція, розумне місто, комунальні послуги та енергетика, сільське господарство, виробництво та будівництво. У ньому є розділ ресурсів, який містить різноманітні матеріали, від глосаріїв і документації до навчальних посібників і статей, що висвітлюють найкращі галузеві практики та тенденції розвитку ШІ.
Shaip
shaip.com
Shaip надає якісні набори даних різних типів для створення моделей AI/ML, забезпечуючи ліцензування, збір та анотацію даних у різних галузях.
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