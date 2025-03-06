Програмне забезпечення для маркування даних - Найпопулярніші застосунки - Уганда

UBIAI

ubiai.tools

UBIAI Text Annotation Tool — це інструмент штучного інтелекту, який має на меті зробити рішення обробки природної мови (NLP) і машинного навчання (ML) доступнішими та дешевшими. Він надає AI Builder, механізм штучного інтелекту, який дозволяє користувачам створювати програми для інтелектуальних документів. Інструмент пропонує різні функції, зокрема класифікацію документів, автоматичне маркування, багатомовні анотації, розпізнавання іменованих об’єктів (NER) і анотації OCR. Він також підтримує командну співпрацю, що може допомогти покращити якість даних і ефективність робочого процесу. Комплексний інструмент анотацій UBIAI може працювати з різними типами документів, такими як PDF-файли, зображення та текст. Його особливо хвалять за його можливості OCR анотації, що дозволяє користувачам отримувати дані зі сканованих документів і зображень. Ця функція може значно зменшити витрати та робочі бар’єри, пов’язані з розблокуванням даних із таких джерел. Інструмент пропонує додаткові функції, такі як автоматичне позначення за допомогою великих мовних моделей, що спрощує процес позначення даних та заощаджує час і зусилля. Він також надає можливість тренувати найсучасніші моделі глибокого навчання на анотованих наборах даних, дозволяючи користувачам точно налаштовувати свої моделі машинного навчання та прискорювати процес навчання. Функції співпраці UBIAI роблять його придатним для команд, дозволяючи легко призначати завдань, відстеження прогресу та вимірювання ефективності. Інструмент підтримує анотації кількома мовами та в різних форматах, включаючи рукописні, відскановані та цифрові документи. UBIAI розроблено для різноманітного використання в різних галузях, включаючи банківську справу, фінанси, охорону здоров’я, страхування, право та технології. Його функції можуть допомогти оптимізувати процеси анотації даних і навчання відповідно до потреб кожної галузі, починаючи від семантичного аналізу до виявлення шахрайства та скорочуючи час діагностики та лікування. Загалом, UBIAI Text Annotation Tool виділяється своїми можливостями OCR, функціями співпраці та підтримкою навчання моделі глибокого навчання, що робить його цінним інструментом для проектів NLP і ML у багатьох галузях.