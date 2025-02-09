Програмне забезпечення для маркування даних - Найпопулярніші застосунки - Сан-Марино

Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
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Програмне забезпечення для маркування даних, також відоме як навчальні дані, анотації даних або програмне забезпечення для тегування даних, відіграє вирішальну роль у перетворенні немічених даних у мічені дані, необхідні для розробки точних алгоритмів штучного інтелекту. Ці інструменти пропонують ряд функціональних можливостей, у тому числі маркування за допомогою машинного навчання, залучення робочої групи людей або кероване користувачем маркування. Деякі платформи навіть дозволяють комбінувати ці підходи, пропонуючи гнучкість у виборі методів маркування на основі таких факторів, як вартість, якість і швидкість. Ці інструменти різняться за підтримкою різних типів даних, таких як зображення, відео, аудіо та текст, включаючи такі підмножини, як супутникові зображення та LIDAR. Типи анотацій також відрізняються, охоплюючи такі завдання, як сегментація зображення, виявлення об’єктів, розпізнавання іменованих об’єктів (NER), аналіз настроїв, транскрипція та розпізнавання емоцій. Щоб забезпечити якість етикетки, більшість програмного забезпечення використовує такі показники, як консенсус і базова правда. Ця гарантія якості має вирішальне значення для навчання під наглядом, базового підходу до машинного навчання, який потребує позначених даних для точних прогнозів. Поширеною є інтеграція з платформами науки про дані та машинного навчання, що полегшує передачу даних від маркування до навчання моделі. Щоб отримати право на включення в категорію маркування даних, продукт зазвичай інтегрує керовану робочу силу або служби маркування даних, гарантує точність і узгодженість міток, пропонує аналітику для моніторингу точності та швидкості маркування та забезпечує повну інтеграцію з платформами обробки даних і машинного навчання.
Запит на новий застосунок
Superb AI
superb-ai.com
Superb AI — це провідна платформа комп’ютерного бачення та постачальник професійних послуг, який надає наскрізні робочі процеси MLOps і DataOps корпоративного рівня для прискорення впровадження та розробки AI, орієнтованого на дані. Завдяки практичному застосуванню автоматизації на основі штучного інтелекту Superb AI допомагає командам ефективніше керувати всім життєвим циклом машинного навчання, від анотації даних до курування, навчання моделі та розгортання, забезпечуючи при цьому оптимальну точність і послідовність даних. Використовується провідними фахівцями з машинного навчання, включаючи команди Samsung, LG, Hyundai, Kakao і Nippon Steel, Superb AI має на меті демократизувати штучний інтелект шляхом значного скорочення часу, витрат і зусиль, необхідних для переходу від перевірки концепції до виробництва.
LinkedAI
linkedai.co
Швидше створюйте кращі дані ШІ! LinkedAI — це комплексне рішення для керування вашими навчальними даними з інструментами швидкого маркування, персоналом, керуванням даними та функціями автоматизації. Модель штучного інтелекту настільки хороша, наскільки її навчальні дані. Ми надаємо наскрізне рішення для анотації зображень із швидкими інструментами маркування, генерацією синтетичних даних, керуванням даними, функціями автоматизації та службами анотацій на вимогу з інтегрованими інструментами для прискорення та завершення проектів комп’ютерного зору. Наш веб-сайт є найкращим місцем для початку, оскільки він містить величезну кількість інформації, яка повинна дати відповідь на більшість ваших запитань. Однак якщо вам потрібна додаткова допомога, не соромтеся звертатися безпосередньо до нас.
UBIAI
ubiai.tools
UBIAI Text Annotation Tool — це інструмент штучного інтелекту, який має на меті зробити рішення обробки природної мови (NLP) і машинного навчання (ML) доступнішими та дешевшими. Він надає AI Builder, механізм штучного інтелекту, який дозволяє користувачам створювати програми для інтелектуальних документів. Інструмент пропонує різні функції, зокрема класифікацію документів, автоматичне маркування, багатомовні анотації, розпізнавання іменованих об’єктів (NER) і анотації OCR. Він також підтримує командну співпрацю, що може допомогти покращити якість даних і ефективність робочого процесу. Комплексний інструмент анотацій UBIAI може працювати з різними типами документів, такими як PDF-файли, зображення та текст. Його особливо хвалять за його можливості OCR анотації, що дозволяє користувачам отримувати дані зі сканованих документів і зображень. Ця функція може значно зменшити витрати та робочі бар’єри, пов’язані з розблокуванням даних із таких джерел. Інструмент пропонує додаткові функції, такі як автоматичне позначення за допомогою великих мовних моделей, що спрощує процес позначення даних та заощаджує час і зусилля. Він також надає можливість тренувати найсучасніші моделі глибокого навчання на анотованих наборах даних, дозволяючи користувачам точно налаштовувати свої моделі машинного навчання та прискорювати процес навчання. Функції співпраці UBIAI роблять його придатним для команд, дозволяючи легко призначати завдань, відстеження прогресу та вимірювання ефективності. Інструмент підтримує анотації кількома мовами та в різних форматах, включаючи рукописні, відскановані та цифрові документи. UBIAI розроблено для різноманітного використання в різних галузях, включаючи банківську справу, фінанси, охорону здоров’я, страхування, право та технології. Його функції можуть допомогти оптимізувати процеси анотації даних і навчання відповідно до потреб кожної галузі, починаючи від семантичного аналізу до виявлення шахрайства та скорочуючи час діагностики та лікування. Загалом, UBIAI Text Annotation Tool виділяється своїми можливостями OCR, функціями співпраці та підтримкою навчання моделі глибокого навчання, що робить його цінним інструментом для проектів NLP і ML у багатьох галузях.
Segments.ai
segments.ai
Мультисенсорна платформа маркування для робототехніки та автономного водіння. Segments.ai — це швидка й точна платформа для маркування даних для анотації даних за допомогою кількох датчиків. Ви можете отримати мітки сегментації, векторні мітки тощо за допомогою інтуїтивно зрозумілих інтерфейсів міток для зображень, відео та 3D-хмар точок (лідар і RGBD). Segments.ai — це платформа самообслуговування з цільовою підтримкою нашої основної команди інженерів, коли вам це потрібно. * Python SDK, який нарешті має сенс * Документація, щоб налаштування було легким * Самообслуговування за допомогою підтримки лише тоді, коли ви застрягли, щоб ми не сповільнювали вас * Автоматично запускати дії за допомогою веб-хуків * Підключіть свого хмарного постачальника (AWS, Google Cloud, Azure) * Експорт до популярних фреймворків ML (PyTorch, TensorFlow, Hugging Face) Підключіть свою робочу силу або скористайтеся одним із наших партнерів. Наші інструменти керування спрощують позначення та спільний перегляд великих наборів даних.
super.AI
super.ai
Автоматизуйте наскрізні бізнес-процеси з гарантованими результатами за допомогою інтелектуальної обробки документів (IDP) super.AI.
Jaxon.ai
jaxon.ai
Практичне використання штучного інтелекту для вирішення проблем «реального світу» є складним, тому від експертів потрібно узгодити знання предметної області для розробки правильних комбінацій даних/моделей. Великі мовні моделі, як-от GPT-4, чудово підходять для завдань загального призначення, але не вирішують конкретних випадків використання, особливо коли задіяні приватні дані. Інженерів кидають у гонку штучного інтелекту, і їм потрібні огорожі. Jaxon — це платформа штучного інтелекту, яка веде команди з обробки даних через процес дослідження, проектування та створення. Він поєднує формальне обґрунтування з агентом, керованим LLM, щоб переконатися, що команди з обробки даних дотримуються найкращих практик. Jaxon досліджує компроміси за допомогою моделювання, щоб швидко визначити, що найкраще підійде для кожного випадку використання. З Jaxon користувачі беруть активну участь у процесі розробки та ітеративно перевіряють продуктивність, але не обов’язково мати ступінь доктора наук, щоб бути ефективними. Власна структура Jaxon виступає як надійний технічний порадник, який допомагає командам із вивчення даних швидко розробляти найсучасніші системи штучного інтелекту, уникаючи потенційних пасток і дезінформації. Jaxon постійно покращує свою продуктивність шляхом самостійного аналізу проектів користувачів і використання нових знань про те, що і коли працює.
TrainingData.io
trainingdata.io
Позначення зображень і відеонавчальних даних із моделюванням для радіології, патології та інших форм медичних даних, які використовуються для створення моделей машинного навчання. Інструмент №1, якому довіряють медичні компанії, дослідники та технічні спеціалісти.
iMerit
imerit.net
iMerit є провідною компанією, що займається розробкою рішень для обробки даних зі штучним інтелектом, що надає високоякісні дані для систем комп’ютерного зору, обробки природної мови та контент-сервісів, які забезпечують машинне навчання та програми штучного інтелекту для великих підприємств. iMerit надає наскрізні технології маркування даних і рішення для компаній зі списку Fortune 500 у широкому спектрі галузей, включаючи сільськогосподарський штучний інтелект, автономні транспортні засоби, комерцію, геопросторові, урядові, фінансові послуги, медичний штучний інтелект та технології. Штаб-квартира iMerit розташована в Сполучених Штатах, а великі команди CV і NLP знаходяться в Індії, США, Бутані та Європі. Інвесторами iMerit є Omidyar Network, Dell.org, Khosla Ventures і British International Investment.
SUPA
supa.so
Створюйте орієнтований на користувача штучний інтелект за допомогою людських знань, інтуїції та досвіду. Автоматизовані робочі процеси маркування даних, анотації за допомогою штучного інтелекту, інтегрована робоча сила в Південній Азії, маркування даних у масштабі.
M47.AI
m47.ai
Навчіть свої моделі машинного навчання за допомогою нашої інтелектуальної платформи маркування даних, яка надає інструменти текстових анотацій і доступ до нашої міжнародної робочої сили, щоб ви могли коментувати будь-якою мовою
BasicAI Cloud
basic.ai
BasicAI Cloud — це безкоштовна навчальна платформа даних із сильною мультимодальною функцією та інструментами анотації на основі ШІ, яка підтримує: - Автоматичне анотування та відстеження об’єктів 3D-хмари точок (один кадр і серія кадрів), злиття 2D- і 3D-датчиків, зображень і відео (послідовні зображення) - Автоматична сегментація даних 3D хмари точок - Плавна командна робота з анотаціями, включаючи керування робочим процесом, ролі продуктивності та дозволи тощо. - Анотація без затримки до 150 мільйонів точок у 300 кадрах в одній хмарі точок, а також 1000 зображень в одній 2D-даних З червня 2023 року кожен новий користувач матиме 50 робочих місць, 100 ГБ пам’яті та 1000 викликів моделей (для автоматичних анотацій, відстеження об’єктів і автоматичної сегментації).
Alegion
alegion.com
Alegion має найпотужнішу та гнучку платформу анотацій для навчання даних на ринку. Це прискорює розробку моделі для найскладніших і суб’єктивних випадків використання. Він використовує інтегроване машинне навчання та має унікальні можливості, такі як умовна логіка, ітераційні завдання, багатоетапність і робочі процеси, які необхідні для високої якості в масштабі. Усім процесом опціонально керує наша досвідчена команда консультантів, яка розробляє та впроваджує рішення в рамках нашого продукту відповідно до потреб вашого бізнесу.
SentiSight.ai
sentisight.ai
SentiSight.ai — це веб-платформа, яку можна використовувати для маркування зображень і розробки додатків розпізнавання зображень на основі ШІ. Він має дві головні цілі: перша — зробити задачу анотації зображень максимально зручною та ефективною, навіть для великих проектів, де багато людей працюють над маркуванням зображень, а друга — забезпечити гладкий і зручний інтерфейс для навчання та розгортання моделей глибокої нейронної мережі. Можливість виконувати обидва ці завдання на одній платформі забезпечує перевагу можливості позначати зображення, а потім навчати та вдосконалювати моделі ітеративним способом. SentiSight.ai пропонує такі потужні функції, як: * Маркування зображень. * Розумний інструмент маркування. * Спільні проекти маркування та відстеження часу. * Класифікаційна модель навчання. * Навчання моделі виявлення об'єктів. * Онлайн і офлайн моделі (доступна безкоштовна 30-денна пробна версія). * Попередньо підготовлені моделі. * Пошук схожості зображення.
Crowd AI
crowdai.com
CrowdAI виконує місію демократизації візуального штучного інтелекту та розблокування мільярдної вартості підприємства шляхом автоматизації ключових візуальних робочих процесів. Поєднуючи найкращі можливості людського та комп’ютерного зору, ми даємо можливість компаніям будь-якого розміру розкрити цінність, приховану в їхній зростаючій кількості зображень і відео. Наша платформа життєвого циклу штучного інтелекту дає змогу будь-якому користувачеві використовувати передові бачення штучного інтелекту та переходити від необроблених пікселів до досягнення ефекту для бізнесу всього за кілька кліків. На відміну від інших платформ, створених для невеликої групи високотехнічних експертів, платформа CrowdAI створена для експертів із домену та операторів із усіма технічними можливостями, демократизуючи можливість використовувати найсучасніший штучний інтелект на підприємстві, забезпечуючи справжню міжфункціональну співпрацю та інституціоналізуючи експертиза розподіленої області. CrowdAI використовувався провідними світовими інституціями для боротьби з масовими лісовими пожежами, координації зусиль реагування на урагани, виявлення незаконного обігу наркотиків і наркотичних засобів, а також підвищення якості, виробництва та безпеки. Клієнти використовують нашу єдину платформу, щоб об’єднати й упорядкувати всі форми медіа, підготувати дані до штучного інтелекту, навчати найсучасніші архітектури моделей, розгортати моделі глибокого навчання та відстежувати продуктивність з часом. У кожному партнерстві прагнення CrowdAI забезпечити реальний вплив на бізнес залишається основоположним керівним принципом, гарантуючи, що проекти штучного інтелекту швидко виходять за межі науково-дослідницьких та інноваційних лабораторій до досягнення реальної бізнес-цінності.
John Snow Labs
johnsnowlabs.com
John Snow Labs, компанія AI for Healthcare, надає найсучасніше програмне забезпечення, мовні моделі та дані, щоб допомогти організаціям охорони здоров’я та наук про життя швидше створювати, розгортати та керувати проектами AI, LLM і NLP.
CVAT.ai
cvat.ai
Інструмент анотації комп’ютерного зору (CVAT), розроблений для використання професійними групами анотацій даних для маркування даних для алгоритмів комп’ютерного зору.
Universal Data Tool
universaldatatool.com
Універсальний інструмент даних — це веб-/настільна програма для редагування та анотування зображень, тексту, аудіо, документів, а також для перегляду та редагування будь-яких даних, визначених у розширюваному стандарті .udt.json і .udt.csv. Співпрацюйте з іншими в режимі реального часу, легко навчайте етикетувальників, інтегруйте у свої програми. Виконуйте сегментацію зображень, класифікацію зображень, аудіотранскрипцію, розпізнавання іменованих об’єктів (NER) і зв’язування іменованих об’єктів (NEL). Запустіть з докером, використовуйте з Tensorflow, Keras або Fast.ai.
Avala
avala.ai
Avala швидше надає точніше позначені дані штучного інтелекту з мінімальним часом налаштування та навчання. Комплексна відкрита платформа Avala обслуговує весь робочий процес AI Ops, поєднуючи контроль і керування наборами даних, досвід світового рівня для маркування даних і відгуків людей, а також навчання моделей, перевірку та розгортання. * Керуйте, позначайте та розгортайте свої набори даних і моделі в 10 разів швидше. * Легко перевіряйте моделі з інтуїтивно зрозумілою візуалізацією даних і керуванням * Перетягніть конструктор проектів анотацій із вбудованим навчальним матеріалом Avala забезпечує етичне та справедливе маркування даних без шкоди для якості чи безпеки. Піонерство кардинально іншого підходу до етичного розгортання штучного інтелекту, революція в тому, як люди можуть сприяти, розвивати та отримувати користь від штучного інтелекту за допомогою спільного ринку наборів даних, міток і моделей в екосистемі продуктів і послуг, які безпосередньо вирішують проблеми узгодження штучного інтелекту. Avala пропонує унікальний «виробничий конвеєр» підхід до маркування: * Розділяє завдання з маркування на менші, простіші частини, дозволяючи етикетникам швидше стати експертом у кожному завданні. * Зберігає сотні годин зусиль інженерів ML на розробці навчальних матеріалів для кожного проекту маркування. * Забезпечує найшвидше та найточніше маркування даних зі зниженим алгоритмічним зміщенням і покращеною якістю даних
Picterra
picterra.ch
Picterra — це корпоративна програмна платформа для навчання, розгортання та керування моделями машинного навчання, що забезпечують роботу геопросторових програм і бізнес-сервісів. Picterra дозволяє організаціям створювати масштабовані геопросторові продукти за допомогою геопросторової платформи MLOps. Повністю хмарна платформа дозволяє користувачам керувати всіма своїми даними в одному місці, створювати, навчати та вдосконалювати моделі в середовищі спільної роботи та запускати їх у виробництво без потреби в додаткових ресурсах ІТ-спеціалістів. Picterra є сполучною ланкою між необробленими даними, отриманими від постачальників супутникових, безпілотних літальних апаратів і аерофотознімків, і експертами в галузі, які надають геопросторові послуги та консультації своїм клієнтам.
Xelex
xelex.ai
Xelex AI — це постачальник послуг обробки даних, що спеціалізується на створенні та вдосконаленні великих мовних моделей. Нашими клієнтами часто є команда наукових співробітників технологічних компаній, які створюють і вдосконалюють власні моделі або моделі для своїх клієнтів. Вертикалі, в яких ми працюємо, – це, перш за все, охорона здоров’я, бізнес-аналітика для додатків контакт-центру та додатки для споживачів. Наша сфера компетенції – охорона здоров’я, отримана через наш бренд WebChartMD, платформу, яка використовується або використовувалася більш ніж 40 000 постачальників медичних послуг протягом останніх 17 років для керування робочим процесом клінічної документації.
Datasaur NLP
datasaur.ai
Підвищте ефективність проектів NLP і LLM у 9,6 раза за рахунок кращого маркування даних. Маркування даних становить 65% часу для проектів НЛП і магістерських програм. Підвищте швидкість і точність за допомогою найкращої платформи маркування даних, що дозволить інженерам зосередитися на створенні першокласних моделей.
Kili Technology
kili-technology.com
Швидко створюйте високоякісні набори даних. Підприємства довіряють нам оптимізацію операцій маркування даних і створення найкращих наборів даних для своїх користувальницьких моделей, генеративного штучного інтелекту та магістратури. ___ Чому Kili Technology? Ви можете цього не знати, але: Набір даних MNIST має рівень помилок 3,4% і все ще цитується в понад 38 000 публікаціях. Набір даних ImageNet із його краудсорсинговими мітками має рівень помилок 6%. Цей набір даних, можливо, лежить в основі найпопулярніших систем розпізнавання зображень, розроблених Google і Facebook. Системна помилка в цих наборах даних має реальні наслідки. Моделі, навчені на даних, що містять помилки, змушені вивчати ці помилки, що призводить до хибних прогнозів або необхідності перенавчання на постійно зростаючих обсягах даних, щоб «вимити» помилки. Кожна галузь почала розуміти трансформаційний потенціал ШІ та інвестувати. Але революція трансформаторів машинного навчання та невпинна зосередженість на оптимізації моделей машинного навчання досягає точки зменшення прибутків. Що ще є?
Labelbox
labelbox.com
Labelbox — це орієнтована на дані платформа AI, яка дозволяє користувачам створювати та використовувати програми AI. Платформа надає можливість тренувати та налаштовувати моделі, а також автоматизувати завдання за допомогою LLM (моделі машинного навчання Labelbox). Що стосується функціональності, Labelbox використовує файли cookie для покращення взаємодії з користувачем, аналізу відвідуваності сайту, допомоги в маркетингових зусиллях і розуміння того, як користувачі взаємодіють із платформою. Необхідні файли cookie використовуються для основних функцій, таких як навігація сторінкою та доступ до безпечних зон. Файли cookie налаштувань дозволяють платформі запам’ятовувати інформацію про користувача, наприклад бажану мову чи регіон. Labelbox також використовує статистичні файли cookie, які допомагають власникам веб-сайтів збирати інформацію про те, як відвідувачі взаємодіють із платформою. Ця статистика збирається та повідомляється анонімно. Крім того, Labelbox використовує файли cookie різних постачальників для оптимізації певних функцій і функцій. До таких постачальників належать Intercom, LinkedIn, YouTube, ZoomInfo, Cloudflare, Bizible, Cookiebot і Heap Analytics. Файли cookie кожного постачальника служать різним цілям, таким як розпізнавання відвідувачів, керування сповіщеннями служби підтримки, балансування навантаження та надання відвідувачам можливості входити через програми сторонніх розробників. Загалом платформа штучного інтелекту Labelbox пропонує користувачам можливість створювати програми штучного інтелекту, навчати та налаштовувати моделі та автоматизувати завдання за допомогою LLM. Платформа використовує файли cookie та статистику, щоб покращити взаємодію з користувачем і зрозуміти взаємодію відвідувачів. Інтеграція файлів cookie різних сторонніх постачальників забезпечує оптимізовану функціональність для різних аспектів платформи.
Prolific
prolific.com
Prolific — це платформа, яка дозволяє дослідникам збирати високоякісні дані, створені людьми, у великому масштабі від великої перевіреної групи учасників дослідження та виконавців завдань. Використовуючи платформу Prolific, дослідники можуть націлюватися, зв’язуватися та керувати учасниками дослідження з різноманітного, перевіреного та справедливого пулу Prolific – для проведення досліджень, що змінюють світ, і ШІ нового покоління.
Scale AI
scale.com
Створюйте найкращі моделі з найкращими даними. Scale Data Engine підтримує майже всі основні базові моделі, а за допомогою Scale GenAI Platform використовує ваші корпоративні дані, щоб розкрити переваги ШІ. Компанія Scale, якій довіряють компанії світового рівня, надає високоякісні навчальні дані для додатків ШІ, таких як безпілотні автомобілі, картографування, AR/VR, робототехніка тощо.
Surge AI
surgehq.ai
Навчіться ШІ багатству людської мови. Створюйте потужні набори даних NLP, використовуючи робочу силу та платформу глобального маркування даних Surge AI.
Sama AI
sama.com
Sama є всесвітньо визнаним лідером у сфері рішень для анотації даних для корпоративних моделей AI, які вимагають найвищої точності. Ми єдина компанія, що займається розробкою рішень для комп’ютерного бачення і має штат експертів, які використовують власну платформу корпоративного рівня. Наша місія полягає в тому, щоб пришвидшити та вдосконалити розробку штучного інтелекту комп’ютерного зору, забезпечивши найбільш точний, масштабований і етичний канал даних. Етичний штучний інтелект – це відповідальний штучний інтелект, і як сертифікована корпорація B-Corp ми запровадили модель впливу, яка використовує силу ринків для суспільного блага та, як було доведено, суттєво покращує результати працевлаштування та доходів для тих, хто має найбільші перешкоди для офіційного доступу працювати. Наразі допоміг понад 60 000 людей вибратися з бідності.
Appen
appen.com
Розблокуйте Generative AI за допомогою Appen. Наші провідні в галузі продукти, глибокий досвід і неперевершена глобальна команда спеціалістів із навчання штучному інтелекту забезпечують винятковий досвід клієнтів. Ми є вашим надійним партнером із обробки даних, який дозволяє найбільш інноваційним компаніям реалізовувати ініціативи світового рівня зі штучним інтелектом.
Supervisely
supervisely.com
Платформа Supervisely охоплює весь життєвий цикл досліджень і розробок комп’ютерного зору. Це дозволяє в 10 разів швидше переходити від анотації зображення до навчання нейронних мереж: * організуйте анотації зображень/управління даними/маніпуляції в рамках однієї платформи в масштабі * інтегруйте користувальницькі NN або попередньо навчені користувачем моделі з Model Zoo, виконуйте/відстежуйте/відтворюйте безліч експериментів * Використовуйте робочі процеси науки про дані з коробки: завантажуйте нові дані та постійно підвищуйте точність своїх нейронних мереж * об’єднайте різні нейронні мережі в один конвеєр із етапами постобробки та розгорніть ці конвеєри як API * використовуйте NN для прискорення процесу анотації зображень: платформа має інструмент SmartTool, який можна навчати, підтримує Active Learning і Human in the Loop
SuperAnnotate
superannotate.com
SuperAnnotate — це провідна платформа для створення, точного налаштування, ітерації та керування вашими моделями штучного інтелекту швидше за допомогою найякісніших навчальних даних. Завдяки вдосконаленим інструментам анотації та контролю якості, контролю даних, функціям автоматизації, вбудованій інтеграції та управлінню даними ми дозволяємо підприємствам створювати набори даних і успішні конвеєри машинного навчання. Співпрацюйте з експертами SuperAnnotate і професійно керованим персоналом анотацій, який допоможе вам швидко надати високоякісні дані для створення найефективніших моделей.
Humanloop
humanloop.com
Корпоративна платформа для розробки та оцінки програм LLM. Такі компанії, як AmexGBT, Duolingo та Gusto, використовують платформу Humanloop для розробки надійних додатків штучного інтелекту, їх оцінки та точного налаштування. Уніфікована платформа для НЛП Анотації, навчання та моніторинг в одній уніфікованій платформі на основі активного навчання. Значно простіше, у 10 разів швидше. Humanloop була заснована провідними експертами зі штучного інтелекту, які працювали над деякими з найбільших розробок штучного інтелекту в Google, Microsoft і Amazon. Компанія має офіси в Лондоні та Сан-Франциско
V7
v7labs.com
V7 — це система обробки даних штучного інтелекту, розроблена для комп’ютерного зору та генеративних програм ШІ. Платформа надає інфраструктуру для корпоративних навчальних даних, яка включає маркування, робочі процеси, набори даних і має функцію для навчання людини в циклі. Він пропонує кілька властивостей анотацій для покращення якості даних для моделей ШІ. Завдяки таким функціям, як автоматичні анотації, анотації DICOM для медичних зображень, керування наборами даних і моделями, V7 автоматизує та оптимізує різні завдання. Інструменти анотації зображень і відео призначені для підвищення точності маркування даних. Крім того, він дає змогу створювати й автоматизувати користувальницькі конвеєри даних і має інструменти для автоматизації робочих процесів оптичного розпізнавання символів (OCR) і інтелектуальної обробки документів (IDP). V7 дозволяє користувачам доручати завдання анотацій аутсорсингу. Його можна використовувати в різних галузях промисловості, таких як сільське господарство, автомобілебудування, будівництво, енергетика, виробництво продуктів харчування та напоїв, охорона здоров’я тощо. Він пропонує функції співпраці для групових анотацій у режимі реального часу та забезпечує аналітику продуктивності етикеток і моделей. Крім того, V7 також полегшує анотації та робочі процеси навчання моделей, щоб бути більш ефективними через інтуїтивно зрозумілий інтерфейс користувача. Завдяки вдосконаленій функції AutoAnnotate він пришвидшує швидкість і точність анотацій. Платформа інтегрується з AWS, Databricks і Voxel51, серед іншого, і підтримує низку типів даних, включаючи відео, зображення та текстові дані.
Swivl
swivl.com
Swivl побудував свою основу в освіті за допомогою інструментів для підтримки розвитку навичок управління класом. Тепер ми розширили наші рішення, щоб допомогти кожному в освіті досягти вищого рівня, необхідного для оптимального майбутнього за допомогою ШІ.
Dataloop
dataloop.ai
Dataloop — це передова платформа розробки штучного інтелекту, яка змінює спосіб створення програм штучного інтелекту в організаціях. Платформа Dataloop ретельно розроблена, щоб задовольнити розробників, які знаходяться в центрі процесу розробки штучного інтелекту, що робить роботу з даними та моделями штучного інтелекту більш простою та інтуїтивно зрозумілою. Комплексне рішення Dataloop охоплює весь життєвий цикл розробки AI, пропонуючи інструменти та функції, які спрощують керування даними, анотації, вибір моделі та розгортання. Платформа Dataloop створена з упором на співпрацю, дозволяючи розробникам, дослідникам обробки даних та інженерам бездоганно працювати разом, руйнуючи традиційні розбіжності та сприяючи інноваціям. Основні функції включають інтуїтивно зрозумілий інтерфейс перетягування для створення конвеєрів даних, величезну бібліотеку попередньо створених елементів і моделей AI, а також надійні можливості контролю даних і анотацій. Ці функції створені, щоб дати розробникам змогу швидко створювати прототипи, ітерації та розгортати рішення ШІ, йдучи в ногу з вимогами ринку, що швидко розвиваються. Dataloop прагне просувати розробку штучного інтелекту, надаючи платформу, орієнтовану на розробника, яка вирішує складності та виклики штучного інтелекту та керування даними. Бачення Dataloop полягає в тому, щоб демократизувати розробку ШІ, дозволяючи кожній організації використовувати потужність ШІ та просувати свої інноваційні рішення.
Clarifai
clarifai.com
Clarifai — незалежна компанія зі штучного інтелекту, яка спеціалізується на комп’ютерному зорі, обробці природної мови та розпізнаванні звуку. Одна з перших платформ глибокого навчання, заснована в 2013 році, Clarifai надає платформу ШІ для неструктурованих зображень, відео, тексту та аудіоданих. Його платформа підтримує повний життєвий цикл штучного інтелекту для дослідження даних, маркування даних, навчання моделей, оцінювання та висновків щодо зображень, відео, тексту та аудіоданих. Clarifai зі штаб-квартирою у Вашингтоні використовує машинне навчання та глибокі нейронні мережі для автоматичної ідентифікації та аналізу зображень, відео, тексту та аудіо. Clarifai дозволяє користувачам впроваджувати технологію ШІ у свої продукти за допомогою API, Mobile SDK та/або локальних рішень.
Encord
encord.com
Encord — це наскрізна платформа для розблокування ШІ з ваших даних. Безпечно розробляйте, тестуйте та розгортайте передбачувані та генеративні системи штучного інтелекту в масштабі, щоб розкрити цінність машинного навчання. Створюйте високоякісні навчальні дані, використовуйте канали активного навчання, оцінюйте якість моделі, точно налаштовуйте моделі та багато іншого в одній простій у використанні платформі. * Анотування. Ефективно позначайте будь-яку візуальну модальність і керуйте великомасштабними групами анотацій за допомогою настроюваних робочих процесів і інструментів контролю якості. * Активний – тестуйте, перевіряйте та оцінюйте свої моделі та поверхню, керуйте та визначайте пріоритети для найцінніших даних для маркування, щоб підвищити продуктивність моделі. * Apollo – тренуйте, налаштовуйте та керуйте власними та базовими моделями в масштабі для виробничих додатків ШІ. * Прискорення – спеціалізовані послуги маркування за запитом, які допоможуть вам масштабуватись. Encord користується довірою команд-новаторів штучного інтелекту в RapidAI, Tractable, Stanford Medicine, Memorial, King’s College London, NHS, UHN, Royal Navy, Veo та багатьох інших глобальних компаній.
Labellerr
labellerr.com
Labellerr — це лише навчальна платформа даних із Smart Feedback Loop. Наша технологія допомагає організаціям, які перш за все займаються штучним інтелектом і розробляють штучний інтелект комп’ютерного бачення, щоб автоматизувати свою систему обробки даних. Наша платформа saas вирішує завдання для науковців з машинного навчання, яким потрібен швидший, зручний і ітеративний доступ до навчальних даних у безпечний спосіб для навчання комп’ютерного зору/моделей ШІ неструктурованих даних. Ми прагнемо надавати послуги з принципом "нехай це станеться". Наші основні галузі включають охорону здоров’я, автономні транспортні засоби, розумні міста, роздрібну торгівлю та виробництво.
Datature
datature.io
Datature — це комплексна платформа штучного інтелекту для бачення, розроблена для оптимізації процесів, пов’язаних із керуванням наборами даних, анотуванням, навчанням і розгортанням моделей комп’ютерного зору. Цей інструмент підходить для підприємств, швидкозростаючих компаній, стартапів на ранніх стадіях, дослідників і академічних кіл, він не потребує навичок кодування. Datature підтримує індивідуальну інтеграцію та пропонує розширені заходи безпеки. Його «Nexus» дозволяє співпрацювати, анотувати, навчати та розгортати кілька моделей комп’ютерного зору на одній платформі. Такі функції, як «IntelliBrush», спрощують процес створення анотацій, а «Портал» полегшує візуалізацію моделей комп’ютерного зору. Платформа сумісна з усіма форматами моделей і легко підключається до «Nexus» з додатковою перевагою наявності багатої спільноти з відкритим кодом, яка підтримує її. Демонструючи перевірені галуззю алгоритми та ринково перевірені ідеї, Datature пропонує ряд рішень, придатних для таких різноманітних секторів, як фармацевтика та охорона здоров’я, роздрібна торгівля та електронна комерція, розумне місто, комунальні послуги та енергетика, сільське господарство, виробництво та будівництво. У ньому є розділ ресурсів, який містить різноманітні матеріали, від глосаріїв і документації до навчальних посібників і статей, що висвітлюють найкращі галузеві практики та тенденції розвитку ШІ.
Shaip
shaip.com
Shaip надає високоякісні дані різних типів (текст, аудіо, зображення та відео) компаніям, які прагнуть створювати неупереджені та високоякісні моделі AI/ML. Shaip ліцензує, збирає та коментує дані для випадків використання в галузі охорони здоров’я, розмовного штучного інтелекту, комп’ютерного зору та генеративного штучного інтелекту/магістра права. Виходячи за рамки даних, Shaip пропонує повний Responsible LLM Toolkit для узгодження, оцінки та вдосконалення великих мовних моделей за допомогою навчання з підкріпленням на основі відгуків людини (RLHF). Наша глобальна команда зі штаб-квартирою в Кентуккі та офісами в Силіконовій долині та Індії поєднує досвід у галузі обробки даних із глибокими знаннями галузі. Ми дозволяємо партнерам розгортати ШІ, якому вони можуть довіряти, і це відображає різноманіття людей, на яких він впливає.
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