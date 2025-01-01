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Програмне забезпечення для маркування даних - Найпопулярніші застосунки - Панама
Програмне забезпечення для маркування даних, також відоме як навчальні дані, анотації даних або програмне забезпечення для тегування даних, відіграє вирішальну роль у перетворенні немічених даних у мічені дані, необхідні для розробки точних алгоритмів штучного інтелекту. Ці інструменти пропонують ряд функціональних можливостей, у тому числі маркування за допомогою машинного навчання, залучення робочої групи людей або кероване користувачем маркування. Деякі платформи навіть дозволяють комбінувати ці підходи, пропонуючи гнучкість у виборі методів маркування на основі таких факторів, як вартість, якість і швидкість. Ці інструменти різняться за підтримкою різних типів даних, таких як зображення, відео, аудіо та текст, включаючи такі підмножини, як супутникові зображення та LIDAR. Типи анотацій також відрізняються, охоплюючи такі завдання, як сегментація зображення, виявлення об’єктів, розпізнавання іменованих об’єктів (NER), аналіз настроїв, транскрипція та розпізнавання емоцій. Щоб забезпечити якість етикетки, більшість програмного забезпечення використовує такі показники, як консенсус і базова правда. Ця гарантія якості має вирішальне значення для навчання під наглядом, базового підходу до машинного навчання, який потребує позначених даних для точних прогнозів. Поширеною є інтеграція з платформами науки про дані та машинного навчання, що полегшує передачу даних від маркування до навчання моделі. Щоб отримати право на включення в категорію маркування даних, продукт зазвичай інтегрує керовану робочу силу або служби маркування даних, гарантує точність і узгодженість міток, пропонує аналітику для моніторингу точності та швидкості маркування та забезпечує повну інтеграцію з платформами обробки даних і машинного навчання.
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Appen
appen.com
Розблокуйте Generative AI за допомогою Appen. Наші провідні в галузі продукти, глибокий досвід і неперевершена глобальна команда спеціалістів із навчання штучному інтелекту забезпечують винятковий досвід клієнтів. Ми є вашим надійним партнером із обробки даних, який дозволяє найбільш інноваційним к...
Labelbox
labelbox.com
Labelbox — це орієнтована на дані платформа AI, яка дозволяє користувачам створювати та використовувати програми AI. Платформа надає можливість тренувати та налаштовувати моделі, а також автоматизувати завдання за допомогою LLM (моделі машинного навчання Labelbox). Що стосується функціональності, L...
Clarifai
clarifai.com
Clarifai — незалежна компанія зі штучного інтелекту, яка спеціалізується на комп’ютерному зорі, обробці природної мови та розпізнаванні звуку. Одна з перших платформ глибокого навчання, заснована в 2013 році, Clarifai надає платформу ШІ для неструктурованих зображень, відео, тексту та аудіоданих. Йо...
Avala
avala.ai
Avala швидше надає точніше позначені дані штучного інтелекту з мінімальним часом налаштування та навчання. Комплексна відкрита платформа Avala обслуговує весь робочий процес AI Ops, поєднуючи контроль і керування наборами даних, досвід світового рівня для маркування даних і відгуків людей, а також н...
Scale AI
scale.com
Створюйте найкращі моделі з найкращими даними. Scale Data Engine підтримує майже всі основні базові моделі, а за допомогою Scale GenAI Platform використовує ваші корпоративні дані, щоб розкрити переваги ШІ. Компанія Scale, якій довіряють компанії світового рівня, надає високоякісні навчальні дані д...
Prolific
prolific.com
Prolific — це платформа, яка дозволяє дослідникам збирати високоякісні дані, створені людьми, у великому масштабі від великої перевіреної групи учасників дослідження та виконавців завдань. Використовуючи платформу Prolific, дослідники можуть націлюватися, зв’язуватися та керувати учасниками дослідже...
Surge AI
surgehq.ai
Навчіться ШІ багатству людської мови. Створюйте потужні набори даних NLP, використовуючи робочу силу та платформу глобального маркування даних Surge AI.
V7
v7labs.com
V7 — це система обробки даних штучного інтелекту, розроблена для комп’ютерного зору та генеративних програм ШІ. Платформа надає інфраструктуру для корпоративних навчальних даних, яка включає маркування, робочі процеси, набори даних і має функцію для навчання людини в циклі. Він пропонує кілька влас...
Kili Technology
kili-technology.com
Швидко створюйте високоякісні набори даних. Підприємства довіряють нам оптимізацію операцій маркування даних і створення найкращих наборів даних для своїх користувальницьких моделей, генеративного штучного інтелекту та магістратури. ___ Чому Kili Technology? Ви можете цього не знати, але: Набір ...
Supervisely
supervisely.com
Платформа Supervisely охоплює весь життєвий цикл досліджень і розробок комп’ютерного зору. Це дозволяє в 10 разів швидше переходити від анотації зображення до навчання нейронних мереж: * організуйте анотації зображень/управління даними/маніпуляції в рамках однієї платформи в масштабі * інтегруйте к...
SuperAnnotate
superannotate.com
SuperAnnotate — це провідна платформа для створення, точного налаштування, ітерації та керування вашими моделями штучного інтелекту швидше за допомогою найякісніших навчальних даних. Завдяки вдосконаленим інструментам анотації та контролю якості, контролю даних, функціям автоматизації, вбудованій ін...
Labellerr
labellerr.com
Labellerr — це лише навчальна платформа даних із Smart Feedback Loop. Наша технологія допомагає організаціям, які перш за все займаються штучним інтелектом і розробляють штучний інтелект комп’ютерного бачення, щоб автоматизувати свою систему обробки даних. Наша платформа saas вирішує завдання для на...
UBIAI
ubiai.tools
UBIAI Text Annotation Tool — це інструмент штучного інтелекту, який має на меті зробити рішення обробки природної мови (NLP) і машинного навчання (ML) доступнішими та дешевшими. Він надає AI Builder, механізм штучного інтелекту, який дозволяє користувачам створювати програми для інтелектуальних док...
CVAT.ai
cvat.ai
Інструмент анотації комп’ютерного зору (CVAT), розроблений для використання професійними групами анотацій даних для маркування даних для алгоритмів комп’ютерного зору.
Humanloop
humanloop.com
Корпоративна платформа для розробки та оцінки програм LLM. Такі компанії, як AmexGBT, Duolingo та Gusto, використовують платформу Humanloop для розробки надійних додатків штучного інтелекту, їх оцінки та точного налаштування. Уніфікована платформа для НЛП Анотації, навчання та моніторинг в одній ун...
Sama AI
sama.com
Sama є всесвітньо визнаним лідером у сфері рішень для анотації даних для корпоративних моделей AI, які вимагають найвищої точності. Ми єдина компанія, що займається розробкою рішень для комп’ютерного бачення і має штат експертів, які використовують власну платформу корпоративного рівня. Наша місія ...
Encord
encord.com
Encord — це наскрізна платформа для розблокування ШІ з ваших даних. Безпечно розробляйте, тестуйте та розгортайте передбачувані та генеративні системи штучного інтелекту в масштабі, щоб розкрити цінність машинного навчання. Створюйте високоякісні навчальні дані, використовуйте канали активного навча...
Dataloop
dataloop.ai
Dataloop — це передова платформа розробки штучного інтелекту, яка змінює спосіб створення програм штучного інтелекту в організаціях. Платформа Dataloop ретельно розроблена, щоб задовольнити розробників, які знаходяться в центрі процесу розробки штучного інтелекту, що робить роботу з даними та модел...
Shaip
shaip.com
Shaip надає високоякісні дані різних типів (текст, аудіо, зображення та відео) компаніям, які прагнуть створювати неупереджені та високоякісні моделі AI/ML. Shaip ліцензує, збирає та коментує дані для випадків використання в галузі охорони здоров’я, розмовного штучного інтелекту, комп’ютерного зору...
Universal Data Tool
universaldatatool.com
Універсальний інструмент даних — це веб-/настільна програма для редагування та анотування зображень, тексту, аудіо, документів, а також для перегляду та редагування будь-яких даних, визначених у розширюваному стандарті .udt.json і .udt.csv. Співпрацюйте з іншими в режимі реального часу, легко навчай...
SUPA
supa.so
Створюйте орієнтований на користувача штучний інтелект за допомогою людських знань, інтуїції та досвіду. Автоматизовані робочі процеси маркування даних, анотації за допомогою штучного інтелекту, інтегрована робоча сила в Південній Азії, маркування даних у масштабі.
TrainingData.io
trainingdata.io
Позначення зображень і відеонавчальних даних із моделюванням для радіології, патології та інших форм медичних даних, які використовуються для створення моделей машинного навчання. Інструмент №1, якому довіряють медичні компанії, дослідники та технічні спеціалісти.
LinkedAI
linkedai.co
Швидше створюйте кращі дані ШІ! LinkedAI — це комплексне рішення для керування вашими навчальними даними з інструментами швидкого маркування, персоналом, керуванням даними та функціями автоматизації. Модель штучного інтелекту настільки хороша, наскільки її навчальні дані. Ми надаємо наскрізне ріше...
Picterra
picterra.ch
Picterra — це корпоративна програмна платформа для навчання, розгортання та керування моделями машинного навчання, що забезпечують роботу геопросторових програм і бізнес-сервісів. Picterra дозволяє організаціям створювати масштабовані геопросторові продукти за допомогою геопросторової платформи MLOp...
Crowd AI
crowdai.com
CrowdAI виконує місію демократизації візуального штучного інтелекту та розблокування мільярдної вартості підприємства шляхом автоматизації ключових візуальних робочих процесів. Поєднуючи найкращі можливості людського та комп’ютерного зору, ми даємо можливість компаніям будь-якого розміру розкрити ці...
Alegion
alegion.com
Alegion має найпотужнішу та гнучку платформу анотацій для навчання даних на ринку. Це прискорює розробку моделі для найскладніших і суб’єктивних випадків використання. Він використовує інтегроване машинне навчання та має унікальні можливості, такі як умовна логіка, ітераційні завдання, багатоетапніс...
Jaxon.ai
jaxon.ai
Практичне використання штучного інтелекту для вирішення проблем «реального світу» є складним, тому від експертів потрібно узгодити знання предметної області для розробки правильних комбінацій даних/моделей. Великі мовні моделі, як-от GPT-4, чудово підходять для завдань загального призначення, але не...
SentiSight.ai
sentisight.ai
SentiSight.ai — це веб-платформа, яку можна використовувати для маркування зображень і розробки додатків розпізнавання зображень на основі ШІ. Він має дві головні цілі: перша — зробити задачу анотації зображень максимально зручною та ефективною, навіть для великих проектів, де багато людей працюють ...
M47.AI
m47.ai
Навчіть свої моделі машинного навчання за допомогою нашої інтелектуальної платформи маркування даних, яка надає інструменти текстових анотацій і доступ до нашої міжнародної робочої сили, щоб ви могли коментувати будь-якою мовою
Datasaur NLP
datasaur.ai
Підвищте ефективність проектів NLP і LLM у 9,6 раза за рахунок кращого маркування даних. Маркування даних становить 65% часу для проектів НЛП і магістерських програм. Підвищте швидкість і точність за допомогою найкращої платформи маркування даних, що дозволить інженерам зосередитися на створенні пе...
John Snow Labs
johnsnowlabs.com
John Snow Labs, компанія AI for Healthcare, надає найсучасніше програмне забезпечення, мовні моделі та дані, щоб допомогти організаціям охорони здоров’я та наук про життя швидше створювати, розгортати та керувати проектами AI, LLM і NLP.
super.AI
super.ai
Автоматизуйте наскрізні бізнес-процеси з гарантованими результатами за допомогою інтелектуальної обробки документів (IDP) super.AI.
BasicAI Cloud
basic.ai
BasicAI Cloud — це безкоштовна навчальна платформа даних із сильною мультимодальною функцією та інструментами анотації на основі ШІ, яка підтримує: - Автоматичне анотування та відстеження об’єктів 3D-хмари точок (один кадр і серія кадрів), злиття 2D- і 3D-датчиків, зображень і відео (послідовні зоб...
Superb AI
superb-ai.com
Superb AI — це провідна платформа комп’ютерного бачення та постачальник професійних послуг, який надає наскрізні робочі процеси MLOps і DataOps корпоративного рівня для прискорення впровадження та розробки AI, орієнтованого на дані. Завдяки практичному застосуванню автоматизації на основі штучного і...
Datature
datature.io
Datature — це комплексна платформа штучного інтелекту для бачення, розроблена для оптимізації процесів, пов’язаних із керуванням наборами даних, анотуванням, навчанням і розгортанням моделей комп’ютерного зору. Цей інструмент підходить для підприємств, швидкозростаючих компаній, стартапів на ранніх...
Swivl
swivl.com
Swivl побудував свою основу в освіті за допомогою інструментів для підтримки розвитку навичок управління класом. Тепер ми розширили наші рішення, щоб допомогти кожному в освіті досягти вищого рівня, необхідного для оптимального майбутнього за допомогою ШІ.
Xelex
xelex.ai
Xelex AI — це постачальник послуг обробки даних, що спеціалізується на створенні та вдосконаленні великих мовних моделей. Нашими клієнтами часто є команда наукових співробітників технологічних компаній, які створюють і вдосконалюють власні моделі або моделі для своїх клієнтів. Вертикалі, в яких ми п...
iMerit
imerit.net
iMerit є провідною компанією, що займається розробкою рішень для обробки даних зі штучним інтелектом, що надає високоякісні дані для систем комп’ютерного зору, обробки природної мови та контент-сервісів, які забезпечують машинне навчання та програми штучного інтелекту для великих підприємств. iMeri...
Segments.ai
segments.ai
Мультисенсорна платформа маркування для робототехніки та автономного водіння. Segments.ai — це швидка й точна платформа для маркування даних для анотації даних за допомогою кількох датчиків. Ви можете отримати мітки сегментації, векторні мітки тощо за допомогою інтуїтивно зрозумілих інтерфейсів міто...