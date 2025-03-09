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Програмне забезпечення безпеки, орієнтоване на дані
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Програмне забезпечення безпеки, орієнтоване на дані - Найпопулярніші застосунки - Ватикан

Програмне забезпечення безпеки, орієнтоване на дані, наголошує на захисті самих даних, а не інфраструктури чи програм, які використовуються для їх зберігання або доступу. Цей підхід відрізняється від традиційної мережевої або орієнтованої на периметр безпеки безпеки, яка зосереджується на захисті місць, де зберігаються дані, наприклад серверів, мереж, програм і пристроїв. Використовуючи безпеку, орієнтовану на дані, компанії можуть запровадити модель безпеки без довіри, гарантуючи безпеку даних у різноманітних ІТ-середовищах, включаючи хмарні системи. Це програмне забезпечення розроблено для захисту даних, незалежно від того, чи вони передаються, знаходяться в спокої чи використовуються.

Запит на новий застосунок


Egnyte

Egnyte

egnyte.com

Egnyte – безпечна платформа для зберігання та співпраці з файлами, що забезпечує контроль над даними та дотримання норм безпеки.

Imperva

Imperva

imperva.com

Imperva забезпечує захист веб-додатків, даних та мереж від загроз, включаючи DDoS-атаки, за рахунок комплексних рішень з безпеки та моніторингу.

Sophos Central

Sophos Central

sophos.com

Sophos Central - це платформа кібербезпеки для управління та захисту пристроїв в організації, яка виявляє та запобігає кіберзагрозам.

Virtru

Virtru

virtru.com

Virtru - це платформа для шифрування даних, що інтегрується з бізнес-додатками, забезпечуючи контроль доступу та відповідність вимогам безпеки.

LucidLink

LucidLink

lucidlink.com

LucidLink - це хмарний сервіс, який дозволяє командам спільно працювати з файлами в реальному часі без необхідності завантаження чи синхронізації.

Satori

Satori

satoricyber.com

Satori — це платформа безпеки даних, яка дозволяє групам обробки даних дозволяти своїм користувачам швидко працювати зі своїми даними, дотримуючись вимог безпеки та відповідності. Це, у свою чергу, допомагає компаніям вигравати з даними та швидше ставати готовими до ШІ. Satori постійно виявляє конфіденційні дані у ваших базах даних, озерах і сховищах, відстежує використання даних і динамічно застосовує політики безпеки. Комплексний DSP від ​​Satori керує доступом, дозволами, політикою безпеки та відповідності – усе з однієї консолі. Satori постійно виявляє конфіденційні дані в сховищах даних і динамічно відстежує використання даних, застосовуючи відповідні політики безпеки. Satori дає змогу групам обробки даних масштабувати ефективне використання даних у всій організації, дотримуючись усіх вимог щодо безпеки та відповідності даних.

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Програмне забезпечення безпеки, орієнтоване на дані - Найпопулярніші застосунки - Ватикан - WebCatalog