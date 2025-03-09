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Програмне забезпечення безпеки, орієнтоване на дані, наголошує на захисті самих даних, а не інфраструктури чи програм, які використовуються для їх зберігання або доступу. Цей підхід відрізняється від традиційної мережевої або орієнтованої на периметр безпеки безпеки, яка зосереджується на захисті місць, де зберігаються дані, наприклад серверів, мереж, програм і пристроїв. Використовуючи безпеку, орієнтовану на дані, компанії можуть запровадити модель безпеки без довіри, гарантуючи безпеку даних у різноманітних ІТ-середовищах, включаючи хмарні системи. Це програмне забезпечення розроблено для захисту даних, незалежно від того, чи вони передаються, знаходяться в спокої чи використовуються.
Запит на новий застосунок
Egnyte
egnyte.com
Egnyte – безпечна платформа для зберігання та співпраці з файлами, що забезпечує контроль над даними та дотримання норм безпеки.
Imperva
imperva.com
Imperva забезпечує захист веб-додатків, даних та мереж від загроз, включаючи DDoS-атаки, за рахунок комплексних рішень з безпеки та моніторингу.
Sophos Central
sophos.com
Sophos Central - це платформа кібербезпеки для управління та захисту пристроїв в організації, яка виявляє та запобігає кіберзагрозам.
Virtru
virtru.com
Virtru - це платформа для шифрування даних, що інтегрується з бізнес-додатками, забезпечуючи контроль доступу та відповідність вимогам безпеки.
LucidLink
lucidlink.com
LucidLink - це хмарний сервіс, який дозволяє командам спільно працювати з файлами в реальному часі без необхідності завантаження чи синхронізації.
Satori
satoricyber.com
Satori — це платформа безпеки даних, яка дозволяє групам обробки даних дозволяти своїм користувачам швидко працювати зі своїми даними, дотримуючись вимог безпеки та відповідності. Це, у свою чергу, допомагає компаніям вигравати з даними та швидше ставати готовими до ШІ. Satori постійно виявляє конфіденційні дані у ваших базах даних, озерах і сховищах, відстежує використання даних і динамічно застосовує політики безпеки. Комплексний DSP від Satori керує доступом, дозволами, політикою безпеки та відповідності – усе з однієї консолі. Satori постійно виявляє конфіденційні дані в сховищах даних і динамічно відстежує використання даних, застосовуючи відповідні політики безпеки. Satori дає змогу групам обробки даних масштабувати ефективне використання даних у всій організації, дотримуючись усіх вимог щодо безпеки та відповідності даних.
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