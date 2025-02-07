Програмне забезпечення безпеки, орієнтоване на дані - Найпопулярніші застосунки - Йорданія

Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Програмне забезпечення безпеки, орієнтоване на дані, наголошує на захисті самих даних, а не інфраструктури чи програм, які використовуються для їх зберігання або доступу. Цей підхід відрізняється від традиційної мережевої або орієнтованої на периметр безпеки безпеки, яка зосереджується на захисті місць, де зберігаються дані, наприклад серверів, мереж, програм і пристроїв. Використовуючи безпеку, орієнтовану на дані, компанії можуть запровадити модель безпеки без довіри, гарантуючи безпеку даних у різноманітних ІТ-середовищах, включаючи хмарні системи. Це програмне забезпечення розроблено для захисту даних, незалежно від того, чи вони передаються, знаходяться в спокої чи використовуються.
Запит на новий застосунок
Egnyte
egnyte.com
Egnyte — це безпечна багатохмарна платформа для безпеки й керування вмістом, яка дозволяє організаціям краще захищати та співпрацювати над своїм найціннішим вмістом. Заснована в 2008 році компанія Egnyte демократизувала безпеку хмарного вмісту для понад 17 000 організацій, допомагаючи клієнтам покращити безпеку даних, підтримувати відповідність, запобігати та виявляти загрози програм-вимагачів, а також підвищити продуктивність співробітників у будь-якій програмі, будь-якій хмарі, будь-де. Просте, готове рішення Egnyte дозволяє ІТ-лідерам легко керувати та контролювати повний спектр ризиків вмісту – від випадкового видалення даних до викрадання даних, до відповідності нормативним вимогам, до належного керування життєвим циклом, конфіденційності та багато іншого – і все це, надаючи бізнес-користувачам інструменти, які їм потрібні, щоб працювати швидше та розумніше з будь-якої хмари, будь-якого пристрою та будь-де.
Imperva
imperva.com
Imperva Incapsula пропонує брандмауер корпоративного рівня для захисту вашого сайту від найновіших загроз, інтелектуальні та миттєво ефективні 360-градусні рішення для захисту від DDoS (рівні 3-4 і 7), глобальну CDN для прискорення швидкості завантаження вашого веб-сайту. і мінімізуйте використання пропускної здатності та набір моніторингу продуктивності та аналітичних служб, щоб надати розуміння безпеки та продуктивності вашого веб-сайту.
Sophos Central
sophos.com
Захистіть свою організацію від кібератак за допомогою адаптивних засобів захисту та досвіду Sophos до ваших послуг. Захищайте майбутнє свого бізнесу з упевненістю.
Virtru
virtru.com
Віртру робить шифрування військового класу надзвичайно легким. Від найбільших у світі банків до найменших практик охорони здоров’я, Віртру допомагає організаціям усіх розмірів взяти під контроль свої дані з гнучким, кінцевим шифруванням для ваших повсякденних бізнес-програм. Побудований на форматі надійних даних, що надаються відкритим, програмне забезпечення Virtru просте у використанні та безперешкодно інтегрується з Google Workspace/Gmail та Microsoft 365/Outlook, Google Drive та Anterprise Apps, таких як Salesforce, Colluence та Zendesk. Грінні засоби контролю доступу, варіанти управління ключовими ключами, DLP та аудит допомагають нашим клієнтам задовольнити навіть найсуворіші вимоги до конфіденційності та відповідності, включаючи захист ITAR, CMMC 2.0, CJIS, HIPAA та GLBA/FTC. Шифрувати конфіденційну інформацію одним клацанням, не залишаючи існуючих робочих процесів, оскільки Віртру інтегрується безпосередньо в додатки, якими ви вже використовуєте щодня.
LucidLink
lucidlink.com
Поєднуючи простоту локального диска з потужністю хмари, LucidLink дозволяє вашій команді співпрацювати та редагувати файли миттєво, безпечно та будь-де за допомогою єдиного спільного файлового простору. * Миттєво співпрацюйте будь-де: працюйте разом з будь-якого місця. Отримуйте доступ до ресурсів і змін проекту, щойно їх буде збережено у вашому спільному файловому просторі. Працюйте якнайкраще, де б ви не були, залучайте таланти з усього світу та створюйте спільний робочий процес 24/7. * Миттєвий доступ до спільних файлів: працюйте над проектами в режимі реального часу, не чекаючи завантаження чи синхронізації. Великі файли? немає проблем Ваші медіафайли доступні миттєво, тому ви можете продовжити там, де зупинилися ваші товариші по команді. * Незрівнянна безпека: завдяки шифруванню з нульовими знаннями, централізованому управлінню доступом та інтеграції SSO ваші файли залишаються в цілковитій безпеці – видимими лише для тих, кому ви надаєте до них доступ. * Безперебійний творчий робочий процес: LucidLink працює з творчими програмами, які ви вже використовуєте, тому немає чого нового вивчати. Від Premiere Pro і Media Composer до DaVinci Resolve і After Effects – легко співпрацюйте, використовуючи улюблені інструменти.
Satori
satoricyber.com
Satori — це платформа безпеки даних, яка дозволяє групам обробки даних дозволяти своїм користувачам швидко працювати зі своїми даними, дотримуючись вимог безпеки та відповідності. Це, у свою чергу, допомагає компаніям вигравати з даними та швидше ставати готовими до ШІ. Satori постійно виявляє конфіденційні дані у ваших базах даних, озерах і сховищах, відстежує використання даних і динамічно застосовує політики безпеки. Комплексний DSP від Satori керує доступом, дозволами, політикою безпеки та відповідності – усе з однієї консолі. Satori постійно виявляє конфіденційні дані в сховищах даних і динамічно відстежує використання даних, застосовуючи відповідні політики безпеки. Satori дає змогу групам обробки даних масштабувати ефективне використання даних у всій організації, дотримуючись усіх вимог щодо безпеки та відповідності даних.
Desktop
Підтримка
Юридична інформація
© 2025 WebCatalog, Inc.