Програмне забезпечення безпеки, орієнтоване на дані - Найпопулярніші застосунки - Острови Герд і Макдоналд

LucidLink

lucidlink.com

Поєднуючи простоту локального диска з потужністю хмари, LucidLink дозволяє вашій команді співпрацювати та редагувати файли миттєво, безпечно та будь-де за допомогою єдиного спільного файлового простору. * Миттєво співпрацюйте будь-де: працюйте разом з будь-якого місця. Отримуйте доступ до ресурсів і змін проекту, щойно їх буде збережено у вашому спільному файловому просторі. Працюйте якнайкраще, де б ви не були, залучайте таланти з усього світу та створюйте спільний робочий процес 24/7. * Миттєвий доступ до спільних файлів: працюйте над проектами в режимі реального часу, не чекаючи завантаження чи синхронізації. Великі файли? немає проблем Ваші медіафайли доступні миттєво, тому ви можете продовжити там, де зупинилися ваші товариші по команді. * Незрівнянна безпека: завдяки шифруванню з нульовими знаннями, централізованому управлінню доступом та інтеграції SSO ваші файли залишаються в цілковитій безпеці – видимими лише для тих, кому ви надаєте до них доступ. * Безперебійний творчий робочий процес: LucidLink працює з творчими програмами, які ви вже використовуєте, тому немає чого нового вивчати. Від Premiere Pro і Media Composer до DaVinci Resolve і After Effects – легко співпрацюйте, використовуючи улюблені інструменти.