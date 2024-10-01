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Програмне забезпечення безпеки, орієнтоване на дані - Найпопулярніші застосунки - Еритрея
Програмне забезпечення безпеки, орієнтоване на дані, наголошує на захисті самих даних, а не інфраструктури чи програм, які використовуються для їх зберігання або доступу. Цей підхід відрізняється від традиційної мережевої або орієнтованої на периметр безпеки безпеки, яка зосереджується на захисті місць, де зберігаються дані, наприклад серверів, мереж, програм і пристроїв. Використовуючи безпеку, орієнтовану на дані, компанії можуть запровадити модель безпеки без довіри, гарантуючи безпеку даних у різноманітних ІТ-середовищах, включаючи хмарні системи. Це програмне забезпечення розроблено для захисту даних, незалежно від того, чи вони передаються, знаходяться в спокої чи використовуються.
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Sophos Central
sophos.com
Захистіть свою організацію від кібератак за допомогою адаптивних засобів захисту та досвіду Sophos до ваших послуг. Захищайте майбутнє свого бізнесу з упевненістю.
Egnyte
egnyte.com
Egnyte — це безпечна багатохмарна платформа для безпеки й керування вмістом, яка дозволяє організаціям краще захищати та співпрацювати над своїм найціннішим вмістом. Заснована в 2008 році компанія Egnyte демократизувала безпеку хмарного вмісту для понад 17 000 організацій, допомагаючи клієнтам покра...
Virtru
virtru.com
Virtru робить шифрування військового класу надзвичайно простим. Virtru допомагає організаціям будь-якого розміру контролювати свої дані за допомогою гнучкого наскрізного шифрування для повсякденних бізнес-програм — від найбільших банків світу до найменших закладів охорони здоров’я. Програмне забезпе...
Imperva
imperva.com
Imperva Incapsula пропонує брандмауер корпоративного рівня для захисту вашого сайту від найновіших загроз, інтелектуальні та миттєво ефективні 360-градусні рішення для захисту від DDoS (рівні 3-4 і 7), глобальну CDN для прискорення швидкості завантаження вашого веб-сайту. і мінімізуйте використання ...
LucidLink
lucidlink.com
Поєднуючи простоту локального диска з потужністю хмари, LucidLink дозволяє вашій команді співпрацювати та редагувати файли миттєво, безпечно та будь-де за допомогою єдиного спільного файлового простору. * Миттєво співпрацюйте будь-де: працюйте разом з будь-якого місця. Отримуйте доступ до ресурсів...
Satori
satoricyber.com
Satori — це платформа безпеки даних (DSP), яка забезпечує самообслуговування даних і аналітику. На відміну від традиційного ручного процесу доступу до даних, у Satori користувачі мають портал особистих даних, де вони можуть бачити всі доступні набори даних і отримати до них негайний доступ. DSP Sato...