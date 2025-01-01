Постачальники інфраструктури центрів обробки даних - Найпопулярніші застосунки

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Постачальники інфраструктури центрів обробки даних допомагають компаніям, яким потрібні фізичні центри обробки даних, але вони не бажають будувати власні приміщення. Ці постачальники пропонують різноманітні рішення, зокрема оренду приватних центрів обробки даних, послуги спільного розміщення (де компанії орендують сервери в спільному просторі) або поєднання обох. Крім того, деякі постачальники розширюють свої пропозиції, включаючи спеціалізовані послуги, як-от створені на замовлення центри та екологічно чисті варіанти живлення.
Запит на новий застосунок
TierPoint
tierpoint.com
TierPoint - платформа для управління центром обробки даних, що забезпечує моніторинг, управління ресурсами, хмарними послугами та кібербезпекою.
DataPlugs
dataplugs.com
Додаток DataPlugs надає послуги веб-хостингу, виділених серверів і колокації для бізнесу різних розмірів по всьому світу.
Flexential
flexential.com
Flexential пропонує рішення для колокації й хмарні послуги, адаптуючи ІТ-інфраструктуру бізнесу для забезпечення надійності та масштабованості.
CoreSite
coresite.com
Додаток CoreSite полегшує управління гібридною ІТ-інфраструктурою, забезпечуючи віртуальні підключення до хмар і управління пропускною здатністю.
Cologix
cologix.com
Додаток Cologix допомагає користувачам керувати інфраструктурою даних, забезпечуючи підключення до мереж і хмарних сервісів.
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