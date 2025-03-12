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Найпопулярніші Нещодавно додані Постачальники інфраструктури центрів обробки даних - Найпопулярніші застосунки

Постачальники інфраструктури центрів обробки даних допомагають компаніям, яким потрібні фізичні центри обробки даних, але вони не бажають будувати власні приміщення. Ці постачальники пропонують різноманітні рішення, зокрема оренду приватних центрів обробки даних, послуги спільного розміщення (де компанії орендують сервери в спільному просторі) або поєднання обох. Крім того, деякі постачальники розширюють свої пропозиції, включаючи спеціалізовані послуги, як-от створені на замовлення центри та екологічно чисті варіанти живлення.