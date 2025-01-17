Постачальники інфраструктури центрів обробки даних - Найпопулярніші застосунки - Палау

Flexential

flexential.com

Надійний портфель центрів обробки даних, розташованих там, де сьогодні є потреби вашого бізнесу, і де ви хочете розвиватися завтра. Flexential пропонує гнучкі варіанти спільного розміщення, які розширюються відповідно до вимог вашого бізнесу, від одиночної шафи до багатомегаватних розгортань. Використовуйте різноманітні географічні переваги, які надає Flexential по всій країні для розміщення робочих додатків, аварійного відновлення та вимог до резервування, одночасно зменшуючи свої капітальні витрати (CapEx) у процесі. Перемістіть свою ІТ-інфраструктуру в центр обробки даних із широким спектром варіантів простору, керованих послуг і периферійних можливостей у вашому розпорядженні.