Постачальники інфраструктури центрів обробки даних - Найпопулярніші застосунки - Макао, ОАР Китаю

TierPoint

tierpoint.com

У TierPoint ми зустрічаємо наших клієнтів там, де вони знаходяться на шляху цифрової та ІТ-трансформації, керуючись безпекою, не залежачи від хмари та завжди знаходячи рішення для бізнесу. TierPoint спирається на комплексний портфель послуг, від загальнодоступних до приватних і багатокористувацької ...