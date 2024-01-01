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Постачальники інфраструктури центрів обробки даних - Найпопулярніші застосунки - Бутан
Постачальники інфраструктури центрів обробки даних допомагають компаніям, яким потрібні фізичні центри обробки даних, але вони не бажають будувати власні приміщення. Ці постачальники пропонують різноманітні рішення, зокрема оренду приватних центрів обробки даних, послуги спільного розміщення (де компанії орендують сервери в спільному просторі) або поєднання обох. Крім того, деякі постачальники розширюють свої пропозиції, включаючи спеціалізовані послуги, як-от створені на замовлення центри та екологічно чисті варіанти живлення.
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DataPlugs
dataplugs.com
Dataplugs має 10-річний досвід у веб-хостингу, виділеному сервері та спільному розміщенні. Dataplugs надає послуги хостингу корпоративного рівня компаніям будь-якого розміру по всьому світу. Ми зосереджені та підтримуємо успіх наших клієнтів, створюючи виняткову цінність за допомогою інноваційних пр...
CoreSite
coresite.com
CoreSite, компанія American Tower (NYSE: AMT), надає гібридні ІТ-рішення, які дають можливість підприємствам, постачальникам хмарних, мережевих та ІТ-послуг монетизувати свій цифровий бізнес і розвивати його в майбутньому. Наші кампуси центрів обробки даних із високим ступенем зв’язку пропонують вла...
TierPoint
tierpoint.com
У TierPoint ми зустрічаємо наших клієнтів там, де вони знаходяться на шляху цифрової та ІТ-трансформації, керуючись безпекою, не залежачи від хмари та завжди знаходячи рішення для бізнесу. TierPoint спирається на комплексний портфель послуг, від загальнодоступних до приватних і багатокористувацької ...
Flexential
flexential.com
Надійний портфель центрів обробки даних, розташованих там, де сьогодні є потреби вашого бізнесу, і де ви хочете розвиватися завтра. Flexential пропонує гнучкі варіанти спільного розміщення, які розширюються відповідно до вимог вашого бізнесу, від одиночної шафи до багатомегаватних розгортань. Викори...
Cologix
cologix.com
Cologix надає керовані послуги, хмару, медіа, контент, фінансові послуги, а корпоративні клієнти довіряють Cologix підтримувати критично важливу для бізнесу інфраструктуру та підключати їх до клієнтів, постачальників і партнерів.