Програмне забезпечення для сповіщення про порушення даних - Найпопулярніші застосунки

Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Програмне забезпечення для сповіщення про порушення даних відіграє вирішальну роль у допомозі компаніям під час інциденту порушення даних. Це полегшує документування порушень, обов’язкове звітування до контролюючих органів та повідомлення постраждалих осіб. Ці інструменти автоматизують і оптимізують процес сповіщення про порушення даних, щоб забезпечити дотримання суворих законів про розкриття даних і терміни, які іноді можуть становити всього 72 години. Завдяки дотриманню нормативних актів, таких як стаття 34 GDPR, і законів штату, таких як законодавство Каліфорнії про конфіденційність інформації, ці програмні рішення дозволяють компаніям ефективно виконувати свої зобов’язання щодо конфіденційності. Завдання сповіщення про порушення даних, які зазвичай виконуються командами юристів, також передбачають участь ІТ-відділів, відділів безпеки та інших відділів, щоб повністю зрозуміти наслідки порушення. Можливості робочого процесу в цих інструментах підтримують співпрацю між представниками відділу, а централізована інформаційна панель забезпечує видимість для спеціалістів з питань конфіденційності або юридичних груп, які контролюють увесь процес сповіщення.
Запит на новий застосунок
DATEV
datev.de
Додаток DATEV спрощує бухгалтерський облік та фінансове управління, підтримуючи електронне виставлення рахунків і інтеграцію з іншими системами.
PrivacyEngine
privacyengine.io
PrivacyEngine допомагає організаціям управляти конфіденційністю даних та дотримуватись законодавства, таких як GDPR, CCPA, за допомогою програмного забезпечення.
TrustArc
trustarc.com
TrustArc - платформа для управління конфіденційністю, яка допомагає підприємствам дотримуватися змінюваних норм і забезпечує автоматизацію програм конфіденційності.
Securiti
securiti.ai
Securiti - це програма для безпечного управління даними, яка допомагає організаціям захищати конфіденційну інформацію та дотримуватися правил конфіденційності.
Keepabl
keepabl.com
Keepabl - це програмне забезпечення для управління конфіденційністю, яке спрощує виконання зобов'язань щодо захисту даних та підтримує відповідність GDPR.
PrivIQ
priviq.com
Програма PrivIQ допомагає організаціям керувати відповідністю до норм конфіденційності даних, автоматизуючи процеси та забезпечуючи захист особистої інформації.
DPOrganizer
dporganizer.com
DPOrganizer — це програмне забезпечення для управління даними, яке допомагає організаціям документувати та контролювати обробку персональних даних для дотримання законодавства.
ComplyCloud
complycloud.com
ComplyCloud - це програмне забезпечення для автоматизації управління відповідністю до вимог захисту даних та ІТ-безпеки, зокрема GDPR та NIS2.
Seers
seersco.com
Seers — це платформа управління конфіденційністю і згодою, яка допомагає компаніям дотримуватися регламентів конфіденційності даних по всьому світу.
Desktop
Підтримка
Юридична інформація
© 2025 WebCatalog, Inc.