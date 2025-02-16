Програмне забезпечення для сповіщення про порушення даних - Найпопулярніші застосунки - Сирія

ComplyCloud

complycloud.com

ComplyCloud — це єдине програмне забезпечення, яке вам знадобиться для забезпечення захисту ваших даних і відповідності ІТ-безпеці. Він поєднує юридичний та ІТ-експерт із програмним забезпеченням для автоматизації всього вашого управління відповідністю та надання вам обов’язкової документації. Ви можете розраховувати на можливість проводити більше часу там, де це важливо для вашого бізнесу, оскільки його платформа заощаджує до 80% робочого навантаження з питань відповідності. Ви отримуєте під рукою експерта з GDPR і NIS2 і менеджера проекту. Завдяки цьому все, що вам потрібно для відповідності GDPR і NIS2, є простим у застосуванні, інтуїтивно зрозумілим і автоматизованим. Його програмне забезпечення розробляють і постійно оновлюють юристи ЄС із захисту даних та експерти з ІТ-безпеки. На відміну від будь-якого іншого рішення, ComplyCloud поєднує програмне забезпечення відповідності з юридичною експертизою, що надає вам як клієнту юридичні знання, рекомендації та підтримку. Все вищесказане є результатом спільної боротьби за право на приватність. Їй потрібен світ, у якому легко досягти відповідності, справедливий і прозорий для всіх. Ось чому він спрямований на те, щоб надати організаціям можливість захищати особисті дані та інфраструктуру економічно та за часом. Це добре не лише для організацій, а й для суспільства та демократії.