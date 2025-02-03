Програмне забезпечення для сповіщення про порушення даних - Найпопулярніші застосунки - Сінгапур

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Програмне забезпечення для сповіщення про порушення даних відіграє вирішальну роль у допомозі компаніям під час інциденту порушення даних. Це полегшує документування порушень, обов’язкове звітування до контролюючих органів та повідомлення постраждалих осіб. Ці інструменти автоматизують і оптимізують процес сповіщення про порушення даних, щоб забезпечити дотримання суворих законів про розкриття даних і терміни, які іноді можуть становити всього 72 години. Завдяки дотриманню нормативних актів, таких як стаття 34 GDPR, і законів штату, таких як законодавство Каліфорнії про конфіденційність інформації, ці програмні рішення дозволяють компаніям ефективно виконувати свої зобов’язання щодо конфіденційності. Завдання сповіщення про порушення даних, які зазвичай виконуються командами юристів, також передбачають участь ІТ-відділів, відділів безпеки та інших відділів, щоб повністю зрозуміти наслідки порушення. Можливості робочого процесу в цих інструментах підтримують співпрацю між представниками відділу, а централізована інформаційна панель забезпечує видимість для спеціалістів з питань конфіденційності або юридичних груп, які контролюють увесь процес сповіщення.
Запит на новий застосунок
TrustArc
trustarc.com
Положення щодо конфіденційності даних щодня змінюються завдяки новим законам, які вводяться по всьому світу. Будь-якій організації, яка хоче уникнути штрафів і втрати довіри споживачів, необхідно дотримуватися цих змін і дотримуватися вимог. Використовуючи платформу управління конфіденційністю TrustArc, лідери конфіденційності можуть спростити та автоматизувати свою програму конфіденційності. Ця єдина платформа забезпечується унікальним поєднанням інфраструктури конфіденційності, розуміння, інтелекту, знань і операцій. Лише TrustArc може надати всю глибину безперервного аналізу конфіденційності в поєднанні з повністю автоматизованою платформою для наскрізного керування конфіденційністю, що важливо для навігації в сучасному цифровому світі, що постійно змінюється.
Securiti
securiti.ai
Securiti є піонером Data Command Center, централізованої платформи, яка забезпечує безпечне використання даних і GenAI. Він забезпечує уніфікований інтелект даних, елементи керування та оркестрування в гібридних багатохмарних середовищах. Великі глобальні підприємства покладаються на Data Command Center Securiti для захисту даних, конфіденційності, управління та відповідності. Securiti було відзначено численними галузевими та аналітичними нагородами, зокрема «Найінноваційніший стартап» від RSA, «25 найкращих стартапів машинного навчання» від Forbes, «Найінноваційніші компанії штучного інтелекту» від CB Insights, «Класний постачальник у сфері безпеки даних» від Gartner, та «Лідер хвилі управління конфіденційністю» від Forrester.
DATEV
datev.de
DATEV одним реченням: податкові консультанти, юристи, аудитори, малі та середні підприємства, муніципалітети та засновники, які використовують програмне забезпечення DATEV, яке відповідає всім вимогам до високих стандартів щодо надійності, актуальності, захисту даних та безпеки даних портрет Історія DATEV — це історія постійного розширення: заснована в Нюрнберзі, Німеччина в 1966 році, DATEV послідовно розвивалася від національного постачальника послуг до постачальника послуг, що працює по всій Європі. Зі зростанням глобалізації DATEV виконує завдання відповідно до свого статуту, а саме підтримує своїх членів у країні та за кордоном. DATEV має штаб-квартиру в Нюрнберзі, Німеччина, інформаційний офіс у Брюсселі, Бельгія, а також асоційовані компанії в Італії, Австрії, Польщі, Чехії, Угорщині та Словаччині. Принцип DATEV Кожен аудитор і податковий консультант має власний профіль діяльності, різні клієнти, особисті вимоги та індивідуальну практику роботи. Таким чином, пропозиція DATEV — це гнучка модульна концепція, що складається з програмного забезпечення, послуг і знань, відкрита для будь-якої спеціалізації, розміру офісу та структури. Підприємець та податковий консультант DATEV підтримує співпрацю аудиторських і податкових консультаційних контор і компаній. Індивідуально налаштований розподіл і взаємозв'язок робочих процесів розвиває потенціал синергії; наприклад, у сфері бухгалтерського обліку. DATEV пропонує ідеальне програмне забезпечення для спільного використання завдань. Обчислювальний центр ДАТЕВ працює як вертушка даних.
Seers
seersco.com
Seers — це провідна система управління конфіденційністю та згодою для компаній у понад 100 країнах. Seers — це компанія, яка швидко розвивається, і кількість клієнтів збільшилася на 1040% у 2020 році порівняно з 2019 роком. Вона розробила та запустила 10 цифрових рішень на основі ШІ на своїй платформі програмного забезпечення як послуги (SAAS), щоб вирішити проблеми дотримання конфіденційності даних для компаній. Ці рішення дозволяють компаніям дотримуватись нормативних актів щодо конфіденційності даних у всьому світі, включаючи GDPR, CCPA, PECR і LGPD, економічно ефективним способом і захищати їх від великих штрафів (до 18 мільйонів фунтів стерлінгів або 4% річного обороту - залежно від того, що більше) з боку регулятора, а також втрата репутації та бізнесу. Рішення: - Платформа керування згодою (згода на файли cookie) - Управління запитами суб'єктів даних - Платформа управління інцидентами та порушеннями - Оцінка впливу на конфіденційність даних - Політика конфіденційності та пакети шаблонів - GDPR Staff eTraining - GDPR, PECR, аудити та оцінки кібербезпеки - Експертна платформа конфіденційності Провідні на ринку рішення Seers, сумісні з GDPR і CCPA, мають найвищий рейтинг і також доступні на провідних ринках, включаючи Wordpress, Joomla, Magento, Shopify і PrestaShop.
PrivIQ
priviq.com
Побудова довіри між нашими клієнтами та їхніми зацікавленими сторонами шляхом надання чіткого, лаконічного програмного забезпечення для керування відповідністю конфіденційності даних за моделлю SAAS. Intelligent Compliance, служба дотримання законодавства про конфіденційність Simply Global. Розроблено: * Багатомовність. Англійська, голландська, грецька, португальська, бразильська португальська * Кілька законів * Співпраця * Біле маркування для торгових партнерів для: * МСП * Середній рівень * Підприємство Чинні положення: * ЄС / Великобританія / США / Туреччина / Південна Африка / Нігерія / Бразилія / Таїланд / Каліфорнія / Кенія * Управління незмінною згодою. * PCI DSS – контрольні списки. * ISO27001 (2013) – Контрольні контрольні списки. * CIS 8.0 IG1, IG2, IG3 – контрольні списки. * NIST 1.1 Framework – контрольні списки. PrivIQ забезпечує: * Конфіденційність і захист даних у масштабах організації * Наочність і пропорційність * Обізнаність і розуміння співробітників * Політика управління * Повідомлення про конфіденційність * Відповідність у різних сферах маркетингу, кадрів, ІТ та безпеки, конфіденційність за проектом * Угоди з постачальником послуг і сторонніми особами * Запит на доступ до суб’єкта та керування порушеннями * Незмінні записи згоди * Постійний огляд – щотижня / щокварталу / раз на два роки / рік
PrivacyEngine
privacyengine.io
PrivacyEngine є лідером на ринку програмного забезпечення та рішень для захисту даних і керування конфіденційністю, які допомагають компаніям і організаціям дотримуватися норм конфіденційності, включаючи GDPR, CCPA та HIPAA, завдяки неперевершеному поєднанню технологій, знань і досвіду. PrivacyEngine, платформа керування конфіденційністю програмного забезпечення як послуги (SaaS), створена технологами та експертами з питань захисту даних, надає повне рішення для керування всіма аспектами програм захисту даних, включаючи відповідність конфіденційності, управління персоналом і керування постачальниками. Заснована в 2013 році, Sytorus працює по всьому світу в регіоні EMEA, Південній Америці та Азіатсько-Тихоокеанському регіоні зі штаб-квартири в Дубліні, надаючи рішення для малих і середніх підприємств і корпоративних компаній, які виходять за межі демонстрації відповідності основним зацікавленим сторонам і регуляторам, а також забезпечують реальну цінність для бізнесу, запобігають витоку даних, усувають регулятивні ризики. і покращення управління репутацією. Створено для оптимізації вашої програми конфіденційності та демонстрації відповідності!
Keepabl
keepabl.com
Відзначене нагородами програмне забезпечення для керування конфіденційністю Keepabl дозволяє впроваджувати та підтримувати систему конфіденційності світового класу, орієнтовану на GDPR, інтуїтивно зрозумілу та просту, з простими у використанні та звичними робочими процесами, які ховають інтелектуальну важку роботу під капотом. У 2021 році, а також у 2022 році Keepabl названий одним із 100 найінноваційніших постачальників фінансових послуг у престижному всесвітньому журналі RegTech100, а також у 2022 році. Keepabl миттєво надає потужний аналіз і розуміння вашого управління конфіденційністю для правління, аудиторів і клієнтів. Вам не потрібно бути професіоналом з питань конфіденційності, хоча вони також люблять Keepabl; це найкраще програмне забезпечення для керування конфіденційністю для багатьох консультантів, яке забезпечує до 70% економії для постійного керування відповідністю. Keepabl допоможе вам створити, а потім підтримувати вашу систему конфіденційності, починаючи з вашої карти даних, включаючи ризики, порушення, процесори тощо. Під час роботи наше програмне забезпечення автоматично створює та оновлює ваші ключові показники ефективності GDPR і звіти. А якщо вас хвилює перенесення ваших записів із електронних таблиць чи іншого постачальника – не проблема! Інструмент Keepabl Uploads дозволяє передавати всю вашу роботу, роблячи передачу безперешкодною.
ComplyCloud
complycloud.com
ComplyCloud — це єдине програмне забезпечення, яке вам знадобиться для забезпечення захисту ваших даних і відповідності ІТ-безпеці. Він поєднує юридичний та ІТ-експерт із програмним забезпеченням для автоматизації всього вашого управління відповідністю та надання вам обов’язкової документації. Ви можете розраховувати на можливість проводити більше часу там, де це важливо для вашого бізнесу, оскільки його платформа заощаджує до 80% робочого навантаження з питань відповідності. Ви отримуєте під рукою експерта з GDPR і NIS2 і менеджера проекту. Завдяки цьому все, що вам потрібно для відповідності GDPR і NIS2, є простим у застосуванні, інтуїтивно зрозумілим і автоматизованим. Його програмне забезпечення розробляють і постійно оновлюють юристи ЄС із захисту даних та експерти з ІТ-безпеки. На відміну від будь-якого іншого рішення, ComplyCloud поєднує програмне забезпечення відповідності з юридичною експертизою, що надає вам як клієнту юридичні знання, рекомендації та підтримку. Все вищесказане є результатом спільної боротьби за право на приватність. Їй потрібен світ, у якому легко досягти відповідності, справедливий і прозорий для всіх. Ось чому він спрямований на те, щоб надати організаціям можливість захищати особисті дані та інфраструктуру економічно та за часом. Це добре не лише для організацій, а й для суспільства та демократії.
DPOrganizer
dporganizer.com
DPOrganizer – це шведська компанія, заснована, щоб допомогти таким спеціалістам із захисту конфіденційності, як ви, виконувати більше завдань. Незалежно від того, чи потрібно вам краще організувати свою програму конфіденційності, швидше керувати своїм RoPA чи підвищити обізнаність ефективніше, професіонали можуть підвищити свою продуктивність протягом усього життєвого циклу програми конфіденційності в DPOrganizer. Місія DPOrganizer полягає в тому, щоб допомогти перетворити спеціалістів з конфіденційності на героїв конфіденційності. DPOrganizer — це програмне забезпечення для керування конфіденційністю — потужне програмне забезпечення як послуга — з акцентом на легкість у використанні, простоту та гнучкість. DPOrganizer допомагає підприємствам і організаціям відображати, візуалізувати та звітувати про обробку персональних даних. DPOrganizer вважає, що відповідальна обробка даних — це не лише питання відповідності, але й необхідність для конкуренції у світі цифрових технологій, що все більше усвідомлює конфіденційність.
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