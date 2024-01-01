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Програмне забезпечення для сповіщення про порушення даних - Найпопулярніші застосунки - Центральноафриканська Республіка
Програмне забезпечення для сповіщення про порушення даних відіграє вирішальну роль у допомозі компаніям під час інциденту порушення даних. Це полегшує документування порушень, обов’язкове звітування до контролюючих органів та повідомлення постраждалих осіб. Ці інструменти автоматизують і оптимізують процес сповіщення про порушення даних, щоб забезпечити дотримання суворих законів про розкриття даних і терміни, які іноді можуть становити всього 72 години. Завдяки дотриманню нормативних актів, таких як стаття 34 GDPR, і законів штату, таких як законодавство Каліфорнії про конфіденційність інформації, ці програмні рішення дозволяють компаніям ефективно виконувати свої зобов’язання щодо конфіденційності. Завдання сповіщення про порушення даних, які зазвичай виконуються командами юристів, також передбачають участь ІТ-відділів, відділів безпеки та інших відділів, щоб повністю зрозуміти наслідки порушення. Можливості робочого процесу в цих інструментах підтримують співпрацю між представниками відділу, а централізована інформаційна панель забезпечує видимість для спеціалістів з питань конфіденційності або юридичних груп, які контролюють увесь процес сповіщення.
Запит на новий застосунок
TrustArc
truste.com
Лідери конфіденційності спрощують і автоматизують свої програми конфіденційності за допомогою платформи управління конфіденційністю TrustArc. Ця єдина платформа забезпечується унікальним поєднанням інфраструктури конфіденційності, розуміння, інтелекту, знань і операцій. Лише TrustArc може забезпечит...
PrivacyEngine
privacyengine.io
PrivacyEngine — це платформа керування конфіденційністю даних, яка сподобається всій вашій організації. Його надійне поєднання технологій, досвіду та експертизи було розроблено, щоб оптимізувати вашу програму конфіденційності та продемонструвати відповідність. PrivacyEngine — це комплексне програмне...
DATEV
datev.de
DATEV одним реченням: податкові консультанти, юристи, аудитори, малі та середні підприємства, муніципалітети та засновники, які використовують програмне забезпечення DATEV, яке відповідає всім вимогам за високими стандартами щодо... Показати більше надійності, актуальності, захисту та безпеки даних.
Keepabl
keepabl.com
Відзначене нагородами програмне забезпечення для керування конфіденційністю Keepabl дозволяє впроваджувати та підтримувати систему конфіденційності світового класу, орієнтовану на GDPR, інтуїтивно зрозумілу та просту, з простими у використанні та звичними робочими процесами, які ховають інтелектуаль...
PrivIQ
priviq.com
Побудова довіри між нашими клієнтами та їхніми зацікавленими сторонами шляхом надання чіткого, лаконічного програмного забезпечення для керування відповідністю конфіденційності даних за моделлю SAAS. Intelligent Compliance, служба дотримання законодавства про конфіденційність Simply Global. Дизайн: ...
DPOrganizer
dporganizer.com
DPOrganizer – це шведська компанія, заснована, щоб допомогти таким спеціалістам із захисту конфіденційності виконувати більше завдань. Незалежно від того, чи потрібно вам краще організувати свою програму конфіденційності, швидше керувати RoPA чи підвищити обізнаність ефективніше, професіонали можуть...
ComplyCloud
complycloud.com
ComplyCloud — це єдине програмне забезпечення, яке вам знадобиться для забезпечення захисту ваших даних і відповідності ІТ-безпеці. Він поєднує юридичні та ІТ-експерти з програмним забезпеченням для автоматизації всього вашого управління відповідністю та надання вам обов’язкової вихідної документаці...
Seers
seersco.com
Платформа управління згодою Seers — це провідний у світі банер згоди на використання файлів cookie, якому довіряють понад 50 000 компаній у Великій Британії та відповідає вимогам GDPR, CCPA, PECR і LGPD. Платформа керування згодою Seers має комплексне рішення для вашого веб-сайту. Ви можете скануват...
Securiti
securiti.ai
Securiti є піонером Data Command Center, централізованої платформи, яка забезпечує безпечне використання даних і GenAI. Він забезпечує уніфікований інтелект даних, елементи керування та оркестрування в гібридних багатохмарних середовищах. Великі глобальні підприємства покладаються на Data Command Ce...