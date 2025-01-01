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Найпопулярніші Нещодавно додані Інструменти моніторингу Dark Web - Найпопулярніші застосунки

Інструменти моніторингу темної мережі призначені для виявлення згадок про організацію на форумах і торгових площадках глибокої та темної мережі, особливо тих, що включають скомпрометовані бізнес-дані, які незаконно передаються чи продаються. Глибока мережа включає неіндексовані сторінки в Інтернеті, тоді як темна мережа стосується неіндексованих, незаконних сайтів і приватних повідомлень, доступних лише через такі інструменти, як Tor та I2P. У цьому програмному забезпеченні використовуються автоматизовані сканери, веб-сканери та методи сканування для постійного моніторингу та аналізу витоку конфіденційної бізнес-інформації, такої як дані клієнтів, облікові дані співробітників, комерційні таємниці, запатентовані технології та інші цінні набори даних на незаконних ринках. Підприємства використовують темний веб-моніторинг, щоб зменшити ризики, завчасно виявити порушення даних і захистити свою інтелектуальну власність і репутацію бренду. Як правило, цими інструментами керує ІТ-відділ компанії або команда безпеки, які часто інтегруються з системами продажу квитків, щоб полегшити розповсюдження сповіщень у реальному часі відповідним сторонам для виправлення.