Інструменти моніторингу Dark Web - Найпопулярніші застосунки

Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Інструменти моніторингу темної мережі призначені для виявлення згадок про організацію на форумах і торгових площадках глибокої та темної мережі, особливо тих, що включають скомпрометовані бізнес-дані, які незаконно передаються чи продаються. Глибока мережа включає неіндексовані сторінки в Інтернеті, тоді як темна мережа стосується неіндексованих, незаконних сайтів і приватних повідомлень, доступних лише через такі інструменти, як Tor та I2P. У цьому програмному забезпеченні використовуються автоматизовані сканери, веб-сканери та методи сканування для постійного моніторингу та аналізу витоку конфіденційної бізнес-інформації, такої як дані клієнтів, облікові дані співробітників, комерційні таємниці, запатентовані технології та інші цінні набори даних на незаконних ринках. Підприємства використовують темний веб-моніторинг, щоб зменшити ризики, завчасно виявити порушення даних і захистити свою інтелектуальну власність і репутацію бренду. Як правило, цими інструментами керує ІТ-відділ компанії або команда безпеки, які часто інтегруються з системами продажу квитків, щоб полегшити розповсюдження сповіщень у реальному часі відповідним сторонам для виправлення.
Запит на новий застосунок
LastPass
lastpass.com
LastPass – менеджер паролів, що зберігає зашифровані паролі та конфіденційну інформацію з підтримкою різних пристроїв та платформ.
1Password
1password.com
1Password - це менеджер паролів для зберігання облікових даних, кредитних карток та документації з безпекою та зручною організацією на різних пристроях.
InsecureWeb
insecureweb.com
InsecureWeb - інструмент для моніторингу даних у DarkWeb, який сповіщає про виявлення вашої інформації та допомагає вжити запобіжні заходи.
Webz.io
webz.io
Webz.io - постачальник структурованих даних з відкритого і темного вебу для підприємств, розробників та аналітиків.
PhishLabs
phishlabs.com
PhishLabs - це платформа для управління цифровими ризиками, яка захищає активи підприємств від кіберзагроз та забезпечує моніторинг та реагування на інциденти.
Flare
flare.io
Flare - це рішення для моніторингу цифрового сліду організацій. Воно виявляє ризики в онлайн-середовищі та надає корисну інформацію для покращення безпеки.
Defendify
defendify.com
Defendify – платформа для управління кібербезпекою, що об'єднує оцінки, навчання та реагування на загрози в одному рішенні для організацій.
Progress
progress.com
Додаток Progress дозволяє підприємствам розробляти, керувати додатками та даними на різних платформах для покращення цифрового досвіду.
Guardz
guardz.com
Guardz — платформа кібербезпеки для MSP, що автоматизує виявлення загроз та реагування, забезпечуючи захист даних, пристроїв і електронної пошти.
Flashpoint
flashpoint.io
Flashpoint - це платформа для аналізу ризиків, що забезпечує доступ до інформації про кіберзагрози, уразливості та безпеку, полегшуючи взаємодію між командами.
Recorded Future
recordedfuture.com
Recorded Future забезпечує аналітику загроз у реальному часі, аналізуючи дані з різних джерел для покращення безпеки організацій.
Cybernod
cybernod.com
Cybernod – це додаток для кібербезпеки, який забезпечує захист малих і середніх бізнесів від цифрових загроз за допомогою AI-рішень та навчання.
usecure
usecure.io
usecure допомагає бізнесам оцінити кібербезпеку працівників, зменшити ризики людських помилок та відповідати стандартам безпеки через навчання та моніторинг.
Cyble
cyble.ai
Cyble - це платформа для кібербезпеки, яка моніторить загрози, виявляє вразливості та надає актуальну інформацію для швидкого реагування на кіберризики.
Desktop
Підтримка
Юридична інформація
© 2025 WebCatalog, Inc.