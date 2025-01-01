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Інструменти моніторингу Dark Web
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Інструменти моніторингу Dark Web - Найпопулярніші застосунки

Інструменти моніторингу темної мережі призначені для виявлення згадок про організацію на форумах і торгових площадках глибокої та темної мережі, особливо тих, що включають скомпрометовані бізнес-дані, які незаконно передаються чи продаються. Глибока мережа включає неіндексовані сторінки в Інтернеті, тоді як темна мережа стосується неіндексованих, незаконних сайтів і приватних повідомлень, доступних лише через такі інструменти, як Tor та I2P. У цьому програмному забезпеченні використовуються автоматизовані сканери, веб-сканери та методи сканування для постійного моніторингу та аналізу витоку конфіденційної бізнес-інформації, такої як дані клієнтів, облікові дані співробітників, комерційні таємниці, запатентовані технології та інші цінні набори даних на незаконних ринках. Підприємства використовують темний веб-моніторинг, щоб зменшити ризики, завчасно виявити порушення даних і захистити свою інтелектуальну власність і репутацію бренду. Як правило, цими інструментами керує ІТ-відділ компанії або команда безпеки, які часто інтегруються з системами продажу квитків, щоб полегшити розповсюдження сповіщень у реальному часі відповідним сторонам для виправлення.

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LastPass

LastPass

lastpass.com

LastPass – менеджер паролів, що зберігає зашифровані паролі та конфіденційну інформацію з підтримкою різних пристроїв та платформ.

1Password

1Password

1password.com

1Password - це менеджер паролів для зберігання облікових даних, кредитних карток та документації з безпекою та зручною організацією на різних пристроях.

InsecureWeb

InsecureWeb

insecureweb.com

InsecureWeb - інструмент для моніторингу даних у DarkWeb, який сповіщає про виявлення вашої інформації та допомагає вжити запобіжні заходи.

Webz.io

Webz.io

webz.io

Webz.io - постачальник структурованих даних з відкритого і темного вебу для підприємств, розробників та аналітиків.

PhishLabs

PhishLabs

phishlabs.com

PhishLabs - це платформа для управління цифровими ризиками, яка захищає активи підприємств від кіберзагроз та забезпечує моніторинг та реагування на інциденти.

Flare

Flare

flare.io

Flare - це рішення для моніторингу цифрового сліду організацій. Воно виявляє ризики в онлайн-середовищі та надає корисну інформацію для покращення безпеки.

Defendify

Defendify

defendify.com

Defendify – платформа для управління кібербезпекою, що об'єднує оцінки, навчання та реагування на загрози в одному рішенні для організацій.

Progress

Progress

progress.com

Додаток Progress дозволяє підприємствам розробляти, керувати додатками та даними на різних платформах для покращення цифрового досвіду.

Guardz

Guardz

guardz.com

Guardz — платформа кібербезпеки для MSP, що автоматизує виявлення загроз та реагування, забезпечуючи захист даних, пристроїв і електронної пошти.

Flashpoint

Flashpoint

flashpoint.io

Flashpoint - це платформа для аналізу ризиків, що забезпечує доступ до інформації про кіберзагрози, уразливості та безпеку, полегшуючи взаємодію між командами.

Recorded Future

Recorded Future

recordedfuture.com

Recorded Future забезпечує аналітику загроз у реальному часі, аналізуючи дані з різних джерел для покращення безпеки організацій.

Cybernod

Cybernod

cybernod.com

Cybernod – це додаток для кібербезпеки, який забезпечує захист малих і середніх бізнесів від цифрових загроз за допомогою AI-рішень та навчання.

usecure

usecure

usecure.io

usecure допомагає бізнесам оцінити кібербезпеку працівників, зменшити ризики людських помилок та відповідати стандартам безпеки через навчання та моніторинг.

Cyble

Cyble

cyble.ai

Cyble - це платформа для кібербезпеки, яка моніторить загрози, виявляє вразливості та надає актуальну інформацію для швидкого реагування на кіберризики.

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