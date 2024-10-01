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Інструменти моніторингу Dark Web - Найпопулярніші застосунки - Мексика
Інструменти моніторингу темної мережі призначені для виявлення згадок про організацію на форумах і торгових площадках глибокої та темної мережі, особливо тих, що включають скомпрометовані бізнес-дані, які незаконно передаються чи продаються. Глибока мережа включає неіндексовані сторінки в Інтернеті, тоді як темна мережа стосується неіндексованих, незаконних сайтів і приватних повідомлень, доступних лише через такі інструменти, як Tor та I2P. У цьому програмному забезпеченні використовуються автоматизовані сканери, веб-сканери та методи сканування для постійного моніторингу та аналізу витоку конфіденційної бізнес-інформації, такої як дані клієнтів, облікові дані співробітників, комерційні таємниці, запатентовані технології та інші цінні набори даних на незаконних ринках. Компанії використовують моніторинг темної мережі, щоб зменшити ризики, завчасно виявити порушення даних і захистити свою інтелектуальну власність і репутацію бренду. Як правило, цими інструментами керує ІТ-відділ компанії або команда безпеки, які часто інтегруються з системами продажу квитків, щоб полегшити розповсюдження сповіщень у реальному часі відповідним сторонам для виправлення.
Запит на новий застосунок
1Password
1password.com
1Password — це менеджер паролів, розроблений компанією AgileBits Inc. Він надає користувачам місце для зберігання різних паролів, ліцензій на програмне забезпечення та іншої конфіденційної інформації у віртуальному сховищі, яке заблоковано головним паролем, захищеним PBKDF2. За замовчуванням це заши...
LastPass
lastpass.com
LastPass — це безкоштовний менеджер паролів, який зберігає зашифровані паролі в Інтернеті. Стандартна версія LastPass постачається з веб-інтерфейсом, але також містить плагіни для різних веб-браузерів і програм для багатьох смартфонів. Він також включає підтримку букмарклетів. LogMeIn, Inc. придбала...
Webz.io
webz.io
Webz.io є провідним постачальником машинно-визначених веб-даних. Він перетворює величезний пул веб-даних із відкритої та темної мережі на структуровані канали веб-даних, готові для використання машинами. Використовуючи дані Webz.io, підприємства, розробники та аналітики тепер можуть розкрити необроб...
InsecureWeb
insecureweb.com
InsecureWeb — чудовий інструмент для захисту вашого бізнесу від небезпек DarkWeb. Платформа сканує найтемніші місця в Інтернеті 24x7 і сповіщає вас, коли вашу інформацію буде знайдено, щоб ви могли вжити запобіжних заходів. Цей інструмент також є чудовим способом розпочати власний бізнес моніторингу...
Guardz
guardz.com
Guardz — це провідне уніфіковане рішення для кібербезпеки, розроблене для постачальників керованих послуг (MSP), яке дає їм змогу захищати своїх клієнтів від нових цифрових загроз за допомогою штучного інтелекту та багаторівневого підходу до боротьби з фішингом, атаками програм-вимагачів, втратою да...
Progress
progress.com
Progress (Nasdaq: PRGS) надає програмне забезпечення, яке дозволяє організаціям розробляти та розгортати свої критично важливі програми та досвід, а також ефективно керувати своїми платформами даних, хмарою та ІТ-інфраструктурою. Як досвідчений, надійний постачальник, ми полегшуємо життя професіонал...
PhishLabs
phishlabs.com
PhishLabs Fortra — це компанія з аналізу кіберзагроз, яка надає цифровий захист від ризиків за допомогою спеціального аналізу загроз і повного пом’якшення. PhishLabs забезпечує імітацію бренду, захоплення облікових записів, витік даних і захист від загроз у соціальних мережах в одному повному рішенн...
Flashpoint
flashpoint.io
Підключайтеся, співпрацюйте та швидше усувайте ризики за допомогою своєчасної та активної інформації. Отримайте видимість у розвідувальних ландшафтах щодо кіберзагроз, вразливостей і фізичної безпеки. За допомогою Ignite експерти з безпеки можуть об’єднати дані та розвідку, щоб скоординувати більш о...
Flare
flare.io
Flare — це проактивне рішення для моніторингу цифрового сліду для організацій. Наша технологія на основі штучного інтелекту постійно сканує онлайн-світ, у тому числі темну, глибоку та чисту мережу, щоб виявляти невідомі події, автоматично визначати пріоритетність ризиків і надавати дієві дані, які м...
Cybernod
cybernod.com
Піонерські рішення з кібербезпеки для цифрового ландшафту завтрашнього дня Ласкаво просимо до Cybernod, вашого головного партнера у зміцненні цифрового захисту для малого та середнього бізнесу (SMBs). В епоху, коли кіберзагрози розвиваються з безпрецедентною швидкістю, Cybernod стоїть на передньому ...
usecure
usecure.io
usecure дає змогу компаніям оцінювати стан безпеки своїх співробітників проти кіберзагроз, що розвиваються, зменшувати інциденти безпеки, спричинені людськими помилками, і демонструвати відповідність основним стандартам безпеки. Щоб керувати людськими кіберризиками, usecure поєднує в собі адаптовані...
Recorded Future
recordedfuture.com
Recorded Future є найбільшою у світі компанією з аналізу загроз. Intelligence Cloud від Recorded Future надає наскрізну інформацію про противників, інфраструктуру та цілі. Індексуючи Інтернет через відкриту мережу, темну мережу та технічні джерела, Recorded Future забезпечує видимість у реальному ча...
Cyble
cyble.ai
Cyble є одним із найшвидше зростаючих постачальників аналізу загроз. Cyble забезпечує найшвидше та найповніше охоплення супротивників, інфраструктури, впливу, слабких місць і цілей. Cyble дає змогу урядам і підприємствам захищати своїх громадян та інфраструктуру, своєчасно надаючи критично важливу...
Defendify
defendify.com
Заснована в 2017 році, Defendify є піонером All-In-One Cybersecurity® для організацій із зростаючими потребами в безпеці, за підтримки експертів, які пропонують постійне керівництво та підтримку. Забезпечуючи багаторівневий захист, Defendify забезпечує комплексну, просту у використанні платформу, пр...