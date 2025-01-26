Інструменти моніторингу Dark Web - Найпопулярніші застосунки - Вірменія

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Інструменти моніторингу темної мережі призначені для виявлення згадок про організацію на форумах і торгових площадках глибокої та темної мережі, особливо тих, що включають скомпрометовані бізнес-дані, які незаконно передаються чи продаються. Глибока мережа включає неіндексовані сторінки в Інтернеті, тоді як темна мережа стосується неіндексованих, незаконних сайтів і приватних повідомлень, доступних лише через такі інструменти, як Tor та I2P. У цьому програмному забезпеченні використовуються автоматизовані сканери, веб-сканери та методи сканування для постійного моніторингу та аналізу витоку конфіденційної бізнес-інформації, такої як дані клієнтів, облікові дані співробітників, комерційні таємниці, запатентовані технології та інші цінні набори даних на незаконних ринках. Підприємства використовують темний веб-моніторинг, щоб зменшити ризики, завчасно виявити порушення даних і захистити свою інтелектуальну власність і репутацію бренду. Як правило, цими інструментами керує ІТ-відділ компанії або команда безпеки, які часто інтегруються з системами продажу квитків, щоб полегшити розповсюдження сповіщень у реальному часі відповідним сторонам для виправлення.
Запит на новий застосунок
1Password
1password.com
1Password — це менеджер паролів, розроблений компанією AgileBits Inc. Він надає користувачам місце для зберігання різних паролів, ліцензій на програмне забезпечення та іншої конфіденційної інформації у віртуальному сховищі, яке заблоковано головним паролем, захищеним PBKDF2. За замовчуванням це зашифроване сховище зберігається на серверах компанії за щомісячну плату.
LastPass
lastpass.com
LastPass — це безкоштовний менеджер паролів, який зберігає зашифровані паролі в Інтернеті. Стандартна версія LastPass постачається з веб-інтерфейсом, але також містить плагіни для різних веб-браузерів і програм для багатьох смартфонів. Він також включає підтримку букмарклетів. LogMeIn, Inc. придбала LastPass у жовтні 2015 року.
Webz.io
webz.io
Webz.io є провідним постачальником машинно-визначених веб-даних. Він перетворює величезний пул веб-даних із відкритої та темної мережі на структуровані канали веб-даних, готові для використання машинами. Використовуючи дані Webz.io, підприємства, розробники та аналітики тепер можуть розкрити необроблений потенціал веб-даних.
PhishLabs
phishlabs.com
PhishLabs Fortra — це компанія з аналізу кіберзагроз, яка надає цифровий захист від ризиків за допомогою спеціального аналізу загроз і повного пом’якшення. PhishLabs забезпечує імітацію бренду, захоплення облікових записів, витік даних і захист від загроз у соціальних мережах в одному повному рішенні для провідних світових брендів і компаній. Для отримання додаткової інформації відвідайте https://www.phishlabs.com. Ключова частина Fortra (нове обличчя HelpSystems) PhishLabs пишається тим, що є частиною комплексного портфоліо кібербезпеки Fortra. Fortra спрощує сьогоднішній складний ландшафт кібербезпеки, об’єднуючи взаємодоповнюючі продукти для вирішення проблем інноваційними способами. Ці інтегровані, масштабовані рішення вирішують проблеми, які швидко змінюються, з якими ви стикаєтеся під час захисту вашої організації. Завдяки потужному захисту від PhishLabs та інших, Fortra є вашим невпинним союзником, який поруч із вами на кожному кроці вашої подорожі до кібербезпеки.
Progress
progress.com
Progress (Nasdaq: PRGS) надає програмне забезпечення, яке дозволяє організаціям розробляти та розгортати свої критично важливі програми та досвід, а також ефективно керувати своїми платформами даних, хмарою та ІТ-інфраструктурою. Як досвідчений, надійний постачальник, ми полегшуємо життя професіоналів у сфері технологій. Понад 4 мільйони розробників і технологів на сотнях тисяч підприємств залежать від Progress. Дізнайтеся більше на www.progress.com і слідкуйте за нами на LinkedIn, YouTube, Twitter, Facebook та Instagram.
Cyble
cyble.ai
Cyble є одним із найшвидше зростаючих постачальників аналізу загроз. Cyble забезпечує найшвидше та найповніше охоплення супротивників, інфраструктури, впливу, слабких місць і цілей. Cyble дає змогу урядам і підприємствам захищати своїх громадян та інфраструктуру, своєчасно надаючи критично важливу розвідувальну інформацію та забезпечуючи швидке виявлення, пріоритезацію та усунення загроз безпеці за допомогою розширених можливостей для аналізу даних, експертної думки та автоматизованих процесів.
Guardz
guardz.com
Guardz — це провідне уніфіковане рішення для кібербезпеки, розроблене для постачальників керованих послуг (MSP), яке дає їм змогу захищати своїх клієнтів від нових цифрових загроз за допомогою штучного інтелекту та багаторівневого підходу до боротьби з фішингом, атаками програм-вимагачів, втратою даних і ризиками для користувачів. Наша технологія оптимізує кібербезпеку, автоматизуючи процес виявлення та реагування в даних користувачів, пристроях, електронних листах і хмарних каталогах, усе в одній скляній панелі. У Guardz ми дбаємо про ваш спокій і безперервність бізнесу. Інтеграція передової технології кібербезпеки з глибоким досвідом страхування гарантує, що ваші заходи безпеки постійно контролюються, керуються та оптимізуються.
Defendify
defendify.com
Заснована в 2017 році, Defendify є піонером All-In-One Cybersecurity® для організацій із зростаючими потребами в безпеці, за підтримки експертів, які пропонують постійне керівництво та підтримку. Забезпечуючи багаторівневий захист, Defendify забезпечує комплексну, просту у використанні платформу, призначену для постійного посилення кібербезпеки людей, процесів і технологій. За допомогою Defendify організації оптимізують оцінювання кібербезпеки, тестування, політики, навчання, виявлення, реагування та стримування в одному консолідованому та економічно ефективному рішенні кібербезпеки. 3 рівні, 13 рішень, 1 платформа, включаючи: • Кероване виявлення та реагування • План реагування на кіберінциденти • Сповіщення про кібербезпеку • Симуляції фішингу • Навчання з кібербезпеки • Відео з кібербезпеки • Постери та графіка з кібербезпекою • Політика прийнятного використання технологій • Ризик кібербезпеки Оцінки • Проникнення Тестування • Сканування вразливостей • Сканування зламаних паролів • Сканування безпеки веб-сайту Див. Defendify у дії на www.defendify.com.
Recorded Future
recordedfuture.com
Recorded Future є найбільшою у світі компанією з аналізу загроз. Intelligence Cloud від Recorded Future надає наскрізну інформацію про противників, інфраструктуру та цілі. Індексуючи Інтернет через відкриту мережу, темну мережу та технічні джерела, Recorded Future забезпечує видимість у реальному часі розширюючої поверхні атак і ландшафту загроз, даючи клієнтам змогу діяти швидко та впевнено, щоб зменшити ризик і безпечно просувати бізнес вперед. Зі штаб-квартирою в Бостоні та офісами та співробітниками по всьому світу, Recorded Future співпрацює з понад 1800 підприємствами та урядовими організаціями в більш ніж 75 країнах, щоб надавати в реальному часі, неупереджену та дієву інформацію. Дізнайтесь більше на recordedfuture.com.
usecure
usecure.io
usecure дає змогу компаніям оцінювати стан безпеки своїх співробітників проти кіберзагроз, що розвиваються, зменшувати інциденти безпеки, спричинені людськими помилками, і демонструвати відповідність основним стандартам безпеки. Щоб керувати людськими кіберризиками, usecure поєднує в собі адаптовані для користувача програми навчання безпеки, користувацьке моделювання фішингу, постійну темну веб-моніторинг, спрощені процеси керування політикою та постійна оцінка людських ризиків.
Flashpoint
flashpoint.io
Підключайтеся, співпрацюйте та швидше усувайте ризики за допомогою своєчасної та активної інформації. Отримайте видимість у розвідувальних ландшафтах щодо кіберзагроз, вразливостей і фізичної безпеки. За допомогою Ignite експерти з безпеки можуть об’єднати дані та розвідку, щоб скоординувати більш обґрунтовану та ефективнішу реакцію – із цілісним уявленням про ризики в одному місці. Досягайте більшого за допомогою однієї платформи Легко отримуйте потрібну інформацію та безперебійно співпрацюйте з кількома командами, щоб швидше передавати інформацію та усувати ризики. Надійні розвідувальні дані для кожного Завдяки видимості глибокої та темної мережі, OSINT/поверхневої мережі, вразливостей, даних про порушення чи геопросторової розвідки наші готові розвідувальні звіти та необроблені колекції знаходяться прямо у вас під рукою, тож ви можете витрачати час на найважливіше. Усуньте розрив між даними, розвідкою та діями. Швидко оцінюйте свої дані та результати розвідки для всіх продуктів, оптимізуйте робочі процеси, адаптуйтеся та вживайте рішучих дій, щоб випереджати мінливий ландшафт загроз.
InsecureWeb
insecureweb.com
InsecureWeb — чудовий інструмент для захисту вашого бізнесу від небезпек DarkWeb. Платформа сканує найтемніші місця в Інтернеті 24x7 і сповіщає вас, коли вашу інформацію буде знайдено, щоб ви могли вжити запобіжних заходів. Цей інструмент також є чудовим способом розпочати власний бізнес моніторингу дарк-веб або допомогти укласти нові угоди. Просто уявіть, що ви скануєте
Cybernod
cybernod.com
Піонерські рішення з кібербезпеки для цифрового ландшафту завтрашнього дня Ласкаво просимо до Cybernod, вашого головного партнера у зміцненні цифрового захисту для малого та середнього бізнесу (SMBs). В епоху, коли кіберзагрози розвиваються з безпрецедентною швидкістю, Cybernod стоїть на передньому краї надання передових рішень кібербезпеки на основі штучного інтелекту, адаптованих до унікальних викликів, з якими стикаються малий і середній бізнес. Наша місія У Cybernod ми віримо в надання компаніям інструментів, знань і підтримки, необхідних для навігації у складному світі кібербезпеки. Наша місія проста: зробити передову кібербезпеку доступною, зрозумілою та керованою для компаній, які не мають значних ІТ-ресурсів. Ми прагнемо захистити ваші цифрові активи, забезпечуючи процвітання вашого бізнесу в безпечному онлайн-середовищі. Наші рішення Cybernod пропонує комплексний набір послуг кібербезпеки, розроблених для вирішення багатогранної природи цифрових загроз: Оцінка вразливості веб-сайту: використовуючи передову технологію сканування, ми виявляємо та усуваємо вразливості, захищаючи вашу присутність в Інтернеті від потенційних атак. Виявлення та навчання програм-вимагачів: завдяки проактивному моніторингу та спеціалізованим освітнім програмам ми надаємо підприємствам можливість розпізнавати загрози програм-вимагачів і захищатися від них. Моніторинг темної мережі: наші спеціалізовані послуги поширюються на моніторинг темної мережі, надаючи сповіщення про потенційні витоки даних або зловживання вашою бізнес-інформацією. Аналітика безпеки на основі штучного інтелекту: серцевиною пропозицій Cybernod є наша аналітична платформа на основі штучного інтелекту, яка надає в режимі реального часу інформацію про вашу безпеку, що дозволяє приймати рішення на основі даних. Спеціальні системи безпеки: окрім наших основних послуг, ми спеціалізуємося на розробці індивідуальних систем безпеки, які відповідають конкретним потребам вашого бізнесу та нормативним вимогам. Чому варто вибрати Cybernod? Досвід: наша команда складається з досвідчених професіоналів з кібербезпеки з багаторічним досвідом захисту бізнесу від цифрових загроз. Інновації: ми використовуємо найновіші технології штучного інтелекту та тенденції кібербезпеки, щоб пропонувати рішення, які є не просто реактивними, а й прогнозованими. Відданість: Cybernod прагне до досконалості, невпинно зосереджуючись на задоволенні клієнтів і постійному вдосконаленні наших послуг. Освіта: ми розширюємо можливості наших клієнтів через навчання, надаючи знання та інструменти, необхідні для підтримки безпечного цифрового середовища. Приєднуйтесь до сім’ї Cybernod. Партнерство з Cybernod означає вибір душевного спокою щодо кібербезпеки. Ми запрошуємо вас приєднатися до безлічі компаній, які зміцнили свої цифрові ландшафти за допомогою наших найсучасніших рішень безпеки. Дізнайтеся, як Cybernod може змінити ваш підхід до кібербезпеки, захищаючи ваше майбутнє в цифровому світі. Щоб дізнатися більше про наші послуги та про те, як ми можемо адаптувати наші рішення для вирішення унікальних завдань вашого бізнесу, відвідайте наш веб-сайт або зв’яжіться з нами напряму. Ласкаво просимо до наступного рівня цифрового захисту – ласкаво просимо до Cybernod.
Flare
flare.io
Flare — це проактивне рішення для моніторингу цифрового сліду для організацій. Наша технологія на основі штучного інтелекту постійно сканує онлайн-світ, у тому числі темну, глибоку та чисту мережу, щоб виявляти невідомі події, автоматично визначати пріоритетність ризиків і надавати дієві дані, які можна миттєво використовувати для покращення безпеки.
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