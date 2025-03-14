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Маркетингове програмне забезпечення спільноти від клієнта до клієнта (C2C).
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Маркетингове програмне забезпечення спільноти від клієнта до клієнта (C2C). - Найпопулярніші застосунки

Маркетингове програмне забезпечення спільноти C2C дає організаціям змогу створювати та контролювати онлайн-спільноти, де клієнти спілкуються з іншими користувачами та залишаються в курсі подій спільноти. Ці програмні рішення надають функціональні можливості для сприяння зростанню спільноти, сприяння вступу учасників, розповсюдження брендових матеріалів, керування та просування подій, а також аналізу показників спільноти. Підприємства використовують маркетингове програмне забезпечення спільноти C2C для підвищення лояльності до бренду, сприяння залученню клієнтів і залучення нових клієнтів.

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Eventbrite

Eventbrite

eventbrite.com

Eventbrite - це платформа для управління подіями, яка дозволяє користувачам створювати, просувати та продавати квитки на заходи.

Facebook Groups

Facebook Groups

facebook.com

Facebook Groups - це додаток для спілкування та обміну інформацією з людьми, які мають спільні інтереси чи приналежності.

DownToMeet

DownToMeet

downtomeet.com

DownToMeet - це платформа для організації, пошуку та участі у групових заходах, спрямована на знайомства та спілкування.

Kommunity

Kommunity

kommunity.com

Kommunity – це платформа для організації соціальних подій, яка допомагає створювати громади та взаємодіяти між членами в одному місці.

NationBuilder

NationBuilder

nationbuilder.com

NationBuilder - платформа для управління громадами, що надає інструменти для залучення, збору коштів, управління контактами та організації подій.

Peatix

Peatix

peatix.com

Peatix – платформа для управління подіями, що дозволяє організаторам створювати, просувати та продавати квитки на заходи, а також аналізувати залучення учасників.

Thonest

Thonest

thonest.com

Thonest — платформа для обговорення продуктів і програмного забезпечення. Ініціюйте бесіди, діліться думками та співпрацюйте.

Orbiit

Orbiit

orbiit.ai

Orbiit — це платформа для знайомств на основі ШІ, яка організовує персоналізовані зв'язки та комунікацію для учасників.

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