Маркетингове програмне забезпечення спільноти від клієнта до клієнта (C2C). - Найпопулярніші застосунки

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Маркетингове програмне забезпечення спільноти C2C дає організаціям змогу створювати та контролювати онлайн-спільноти, де клієнти спілкуються з іншими користувачами та залишаються в курсі подій спільноти. Ці програмні рішення надають функціональні можливості для сприяння зростанню спільноти, сприяння вступу учасників, розповсюдження брендових матеріалів, керування та просування подій, а також аналізу показників спільноти. Підприємства використовують маркетингове програмне забезпечення спільноти C2C для підвищення лояльності до бренду, сприяння залученню клієнтів і залучення нових клієнтів.
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Eventbrite
eventbrite.com
Eventbrite - це платформа для управління подіями, яка дозволяє користувачам створювати, просувати та продавати квитки на заходи.
Facebook Groups
facebook.com
Facebook Groups - це додаток для спілкування та обміну інформацією з людьми, які мають спільні інтереси чи приналежності.
DownToMeet
downtomeet.com
DownToMeet - це платформа для організації, пошуку та участі у групових заходах, спрямована на знайомства та спілкування.
Kommunity
kommunity.com
Kommunity – це платформа для організації соціальних подій, яка допомагає створювати громади та взаємодіяти між членами в одному місці.
NationBuilder
nationbuilder.com
NationBuilder - платформа для управління громадами, що надає інструменти для залучення, збору коштів, управління контактами та організації подій.
Peatix
peatix.com
Peatix – платформа для управління подіями, що дозволяє організаторам створювати, просувати та продавати квитки на заходи, а також аналізувати залучення учасників.
Thonest
thonest.com
Thonest — платформа для обговорення продуктів і програмного забезпечення. Ініціюйте бесіди, діліться думками та співпрацюйте.
Orbiit
orbiit.ai
Orbiit — це платформа для знайомств на основі ШІ, яка організовує персоналізовані зв'язки та комунікацію для учасників.
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