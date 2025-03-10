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Найпопулярніші Нещодавно додані Маркетингове програмне забезпечення спільноти від клієнта до клієнта (C2C). - Найпопулярніші застосунки

Маркетингове програмне забезпечення спільноти C2C дає організаціям змогу створювати та контролювати онлайн-спільноти, де клієнти спілкуються з іншими користувачами та залишаються в курсі подій спільноти. Ці програмні рішення надають функціональні можливості для сприяння зростанню спільноти, сприяння вступу учасників, розповсюдження брендових матеріалів, керування та просування подій, а також аналізу показників спільноти. Підприємства використовують маркетингове програмне забезпечення спільноти C2C для підвищення лояльності до бренду, сприяння залученню клієнтів і залучення нових клієнтів.