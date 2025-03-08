Маркетингове програмне забезпечення спільноти від клієнта до клієнта (C2C). - Найпопулярніші застосунки - Уругвай

Eventbrite

eventbrite.com

Eventbrite-це веб-сайт з управління подіями та квитками на базі США. Сервіс дозволяє користувачам переглядати, створювати та просувати місцеві події. Сервіс стягує плату за організаторів подій в обмін на послуги з онлайн -квитків, якщо не буде безкоштовно. Закінчений у 2006 році та штаб -квартира в Сан -Франциско, Eventbrite відкрив свій перший міжнародний офіс у Великобританії в 2012 році. Зараз компанія має місцеві офіси в Нешвілл, Лондон, Корк, Амстердам, Дублін, Берлін, Мельбурн, Мендоса, Мадрид та Сан -Паулу. Фондова біржа 20 вересня 2018 року під символом тикера EB.