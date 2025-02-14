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Маркетингове програмне забезпечення спільноти від клієнта до клієнта (C2C).
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Маркетингове програмне забезпечення спільноти від клієнта до клієнта (C2C). - Найпопулярніші застосунки - Сальвадор

Маркетингове програмне забезпечення спільноти C2C дає організаціям змогу створювати та контролювати онлайн-спільноти, де клієнти спілкуються з іншими користувачами та залишаються в курсі подій спільноти. Ці програмні рішення надають функціональні можливості для сприяння зростанню спільноти, сприяння вступу учасників, розповсюдження брендових матеріалів, керування та просування подій, а також аналізу показників спільноти. Підприємства використовують маркетингове програмне забезпечення спільноти C2C для підвищення лояльності до бренду, сприяння залученню клієнтів і залучення нових клієнтів.

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Eventbrite

Eventbrite

eventbrite.com

Eventbrite – це американський веб-сайт з організації подій і продажу квитків. Сервіс дозволяє користувачам переглядати, створювати та рекламувати місцеві події. Послуга стягує плату з організаторів подій в обмін на онлайн-послуги продажу квитків, якщо подія не є безкоштовною. Eventbrite, запущена в 2006 році зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, відкрила свій перший міжнародний офіс у Сполученому Королівстві в 2012 році. Тепер компанія має місцеві офіси в Нашвілл, Лондон, Корк, Амстердам, Дублін, Берлін, Мельбурн, Мендоса, Мадрид і Сан-Паулу. Компанія вийшла на Нью-Йоркську фондову біржу 20 вересня 2018 року під тикером EB.

Facebook Groups

Facebook Groups

facebook.com

Групи – це місце для спілкування про спільні інтереси з певними людьми. Ви можете створити групу для чого завгодно — сімейного возз’єднання, спортивної команди після роботи чи книжкового клубу.

Kommunity

Kommunity

kommunity.com

Kommunity — це найкраща платформа соціальних подій, орієнтована на спільноту, щоб розвивати вашу спільноту на місцевому та міжнародному рівнях, легко організовувати події та спілкуватися зі своїми учасниками в одному місці.

NationBuilder

NationBuilder

nationbuilder.com

Платформа залучення спільноти NationBuilder підтримує тисячі кампаній і рухів із найвищими ставками у світі. Спонукайте своїх захисників до дії за допомогою єдиної системи, яка включає готові шаблони веб-сайтів, повністю інтегровану базу даних прихильників, петиції, потужні польові інструменти, оптимізоване управління збором коштів і донорами, а також вдосконалену електронну пошту та текстові повідомлення. Оживіть свою спільноту за допомогою динамічних профілів, які оновлюються з кожною взаємодією. Кому довіряють понад 9000 клієнтів у 112 країнах.

Peatix

Peatix

peatix.com

Розвивайте свої спільноти за допомогою Груп, рекламуйте та керуйте своїми подіями за допомогою надійних інструментів Peatix в Інтернеті та додатку. Просто, прозоро, низькі комісії. Підтримка, орієнтована на клієнта.

Orbiit

Orbiit

orbiit.ai

Orbiit — це SaaS-платформа на основі штучного інтелекту, яка підтримує підібрані презентації в масштабі. Організації можуть безперешкодно запрошувати аудиторію за вибором до регулярних, персоналізованих зв’язків 1:1 або групових зв’язків, а Orbiit обробляє всі комунікації, зіставлення, планування, збір відгуків і аналітику. Провідні компанії та спільноти (наприклад, Atlassian, First Round Capital, Medical Alley Association тощо), які використовують Orbiit, повідомляють про 87 NPS, відчутні результати для учасників і високу рентабельність інвестицій у ці зв’язки.

DownToMeet

DownToMeet

downtomeet.com

DownToMeet — це платформа для організації, пошуку та відвідування групових заходів. Якщо ви бажаєте познайомитися з людьми у вашому районі та знайти нових друзів, вам тут місце.

Thonest

Thonest

thonest.com

СТВОРЮЙТЕ ЗАцікавлюючі ДИСКУСІЇ НАВКОЛО ВАШОГО ПРОДУКТУ АБО ПОСЛУГИ Найкраща платформа для динамічних обговорень продуктів і програмного забезпечення. Розпочинайте розмови, діліться ідеями та бездоганно співпрацюйте.

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