Програмне забезпечення для роботи з Інтернетом і контентом на основі облікового запису

Маркетингове програмне забезпечення спільноти від клієнта до клієнта (C2C). - Найпопулярніші застосунки - Бутан Найпопулярніші Нещодавно додані

Маркетингове програмне забезпечення спільноти C2C дає організаціям змогу створювати та контролювати онлайн-спільноти, де клієнти спілкуються з іншими користувачами та залишаються в курсі подій спільноти. Ці програмні рішення надають функціональні можливості для сприяння зростанню спільноти, сприяння вступу учасників, розповсюдження брендових матеріалів, керування та просування подій, а також аналізу показників спільноти. Підприємства використовують маркетингове програмне забезпечення спільноти C2C для підвищення лояльності до бренду, сприяння залученню клієнтів і залучення нових клієнтів.