Провайдери навчання успіху клієнтів - Найпопулярніші застосунки

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Постачальники навчання успіху клієнтів пропонують низку послуг, спрямованих на навчання представників успіху клієнтів та менеджерів. Вони проводять навчання за допомогою інтерактивних особистих сесій або цифрових семінарів, спрямованих на розширення знань і розвиток навичок для успіху клієнтів. Незалежно від того, чи йдеться про розробку навчальної програми відповідно до конкретних вимог команди чи про надання готових модулів з певних предметів, ці постачальники забезпечують комплексне навчання. Крім того, вони часто надають показники ефективності, сертифікати та результати оцінювання, щоб запропонувати цінну інформацію про прогрес і кваліфікацію.
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SuccessCOACHING
successcoaching.co
SuccessCOACHING – це програма навчання для CSM та команд Customer Success, що надає практичні знання та сертифікацію для розвитку професійних навичок.
ChurnRX
churnrx.com
ChurnRX — платформа для утримання клієнтів, що аналізує поведінку, прогнозує ризики втрати та впроваджує цільові стратегії для підвищення задоволеності клієнтів.
Blind Zebra
blind-zebra.com
Blind Zebra - це додаток для навчання продажів і успіху клієнтів, що використовує методологію Think-Do-Say™ для покращення взаємодії з клієнтами.
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