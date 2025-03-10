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Постачальники навчання успіху клієнтів пропонують низку послуг, спрямованих на навчання представників успіху клієнтів та менеджерів. Вони проводять навчання за допомогою інтерактивних особистих сесій або цифрових семінарів, спрямованих на розширення знань і розвиток навичок для успіху клієнтів. Незалежно від того, чи йдеться про розробку навчальної програми відповідно до конкретних вимог команди чи про надання готових модулів з певних предметів, ці постачальники забезпечують комплексне навчання. Крім того, вони часто надають показники ефективності, сертифікати та результати оцінювання, щоб запропонувати цінну інформацію про прогрес і кваліфікацію.
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SuccessCOACHING
successcoaching.co
SuccessCOACHING – це програма навчання для CSM та команд Customer Success, що надає практичні знання та сертифікацію для розвитку професійних навичок.
ChurnRX
churnrx.com
ChurnRX — платформа для утримання клієнтів, що аналізує поведінку, прогнозує ризики втрати та впроваджує цільові стратегії для підвищення задоволеності клієнтів.
Blind Zebra
blind-zebra.com
Blind Zebra — це елітна компанія з продажів і навчання успіху клієнтів, яка зосереджена на повному навчанні клієнтів для ваших команд, які працюють із клієнтами. Навчання All Blind Zebra побудовано на простій, але потужній методології Think-Do-Say™, яка, перш за все, спирається на енергію, яку ми приносимо з собою, коли ми «з’являємося» – з клієнтом, потенційним клієнтом чи будь-ким іншим. Оскільки ваші команди, які працюють із клієнтами, поділяють відповідальність за ваш шлях до клієнта та ваші цільові доходи, ми вважаємо, що вони також повинні мати спільну мову та підняти культуру команди. Навчання Zebra для сліпих створює спільні думки, дії та мову для кращої взаємодії з клієнтами та кращої ефективності щодо ваших KPI. Понад 100 компаній, таких як ChurnZero, Emarsys, Kronologic, Terminus і Salesforce, покладаються на Blind Zebra для підтримки своїх команд, які працюють із клієнтами, використовуючи нашу унікальну методологію Think-Do-Say™. Щоб дізнатися більше, відвідайте https://blind-zebra.com.
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