Провайдери навчання успіху клієнтів - Найпопулярніші застосунки - Сирія

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Постачальники навчання успіху клієнтів пропонують низку послуг, спрямованих на навчання представників успіху клієнтів та менеджерів. Вони проводять навчання за допомогою інтерактивних особистих сесій або цифрових семінарів, спрямованих на розширення знань і розвиток навичок для успіху клієнтів. Незалежно від того, чи йдеться про розробку навчальної програми відповідно до конкретних вимог команди чи про надання готових модулів з певних предметів, ці постачальники забезпечують комплексне навчання. Крім того, вони часто надають показники ефективності, сертифікати та результати оцінювання, щоб запропонувати цінну інформацію про прогрес і кваліфікацію.
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SuccessCOACHING
successcoaching.co
Ми допомагаємо командам CSM і клієнтським успіхам, таким же, як ваша, не тільки знати найкращі практики, які сприяють успіху клієнтів, але й як застосовувати їх для вирішення реальних повсякденних проблем, з якими стикаються професіонали з успіху клієнтів, працюючи зі своїми клієнтами. Завдяки навчальним програмам SuccessCOACHING ви отримуєте доступ до підібраних шляхів навчання, розроблених досвідченими експертами з успіху клієнтів, реальних вправ, які допоможуть вам зрозуміти, як застосувати те, що ви навчилися, постійно вдосконалюваної навчальної програми, яка залишається в курсі останніх новин. найкращі практики та акредитовану, визнану галуззю сертифікацію, яка демонструє вашу відданість професійному розвитку. Ми об’єднали знання, отримані під час співпраці з понад 750 компаніями, і створили комплексну, просту в дотриманні програму навчання успіху клієнтів, якій довіряють CSM від провідних компаній у всьому світі.
ChurnRX
churnrx.com
Звичайні методи дають звичайні результати. Експертне навчання ChurnRX використовує нетрадиційний підхід із перевіреними методологіями, які забезпечують феноменальні результати. Ми налаштовуємо наше навчання навичок, використовуючи ваші дані, щоб науково реалізувати правильні підручники та навички, які сприяють утриманню в масштабі. Команда експертів світового рівня з утримання та зростання ChurnRX озброєна методологіями, перевіреними в боях, для створення радикальних покращень, які поширюються на цілі організації. Заснована в 2015 році, ChurnRX навчила сотні провідних технологічних компаній, допомогвши багатьом досягти статусу єдинорога. Компанія відома своєю здатністю значно покращити утримання клієнтів завдяки своїм простим і унікальним методам.
Blind Zebra
blind-zebra.com
Blind Zebra — це елітна компанія з продажів і навчання успіху клієнтів, яка зосереджена на повному навчанні клієнтів для ваших команд, які працюють із клієнтами. Навчання All Blind Zebra побудовано на простій, але потужній методології Think-Do-Say™, яка, перш за все, спирається на енергію, яку ми приносимо з собою, коли ми «з’являємося» – з клієнтом, потенційним клієнтом чи будь-ким іншим. Оскільки ваші команди, які працюють із клієнтами, поділяють відповідальність за ваш шлях до клієнта та ваші цільові доходи, ми вважаємо, що вони також повинні мати спільну мову та підняти культуру команди. Навчання Zebra для сліпих створює спільні думки, дії та мову для кращої взаємодії з клієнтами та кращої ефективності щодо ваших KPI. Понад 100 компаній, таких як ChurnZero, Emarsys, Kronologic, Terminus і Salesforce, покладаються на Blind Zebra для підтримки своїх команд, які працюють із клієнтами, використовуючи нашу унікальну методологію Think-Do-Say™. Щоб дізнатися більше, відвідайте https://blind-zebra.com.
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