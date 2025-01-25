Провайдери навчання успіху клієнтів - Найпопулярніші застосунки - Соломонові Острови

Blind Zebra

blind-zebra.com

Blind Zebra — це елітна компанія з продажів і навчання успіху клієнтів, яка зосереджена на повному навчанні клієнтів для ваших команд, які працюють із клієнтами. Навчання All Blind Zebra побудовано на простій, але потужній методології Think-Do-Say™, яка, перш за все, спирається на енергію, яку ми приносимо з собою, коли ми «з’являємося» – з клієнтом, потенційним клієнтом чи будь-ким іншим. Оскільки ваші команди, які працюють із клієнтами, поділяють відповідальність за ваш шлях до клієнта та ваші цільові доходи, ми вважаємо, що вони також повинні мати спільну мову та підняти культуру команди. Навчання Zebra для сліпих створює спільні думки, дії та мову для кращої взаємодії з клієнтами та кращої ефективності щодо ваших KPI. Понад 100 компаній, таких як ChurnZero, Emarsys, Kronologic, Terminus і Salesforce, покладаються на Blind Zebra для підтримки своїх команд, які працюють із клієнтами, використовуючи нашу унікальну методологію Think-Do-Say™. Щоб дізнатися більше, відвідайте https://blind-zebra.com.