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Провайдери навчання успіху клієнтів - Найпопулярніші застосунки - Нігерія
Постачальники навчання успіху клієнтів пропонують низку послуг, спрямованих на навчання представників успіху клієнтів та менеджерів. Вони проводять навчання за допомогою інтерактивних особистих сесій або цифрових семінарів, спрямованих на розширення знань і розвиток навичок для успіху клієнтів. Незалежно від того, чи йдеться про розробку навчальної програми відповідно до конкретних вимог команди чи про надання готових модулів з певних предметів, ці постачальники забезпечують комплексне навчання. Крім того, вони часто надають показники ефективності, сертифікати та результати оцінювання, щоб запропонувати цінну інформацію про прогрес і кваліфікацію.
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SuccessCOACHING
successcoaching.co
Ми допомагаємо командам CSM і клієнтським успіхам, таким же, як ваша, не тільки знати найкращі практики, які сприяють успіху клієнтів, але й як застосовувати їх для вирішення реальних повсякденних проблем, з якими стикаються професіонали з успіху клієнтів, працюючи зі своїми клієнтами. Завдяки навча...
Blind Zebra
blind-zebra.com
Blind Zebra — це елітна компанія з продажів і навчання успіху клієнтів, яка зосереджена на повному навчанні клієнтів для ваших команд, які працюють із клієнтами. Навчання All Blind Zebra побудовано на простій, але потужній методології Think-Do-Say™, яка, перш за все, спирається на енергію, яку ми пр...
ChurnRX
churnrx.com
Звичайні методи дають звичайні результати. Експертне навчання ChurnRX використовує нетрадиційний підхід із перевіреними методологіями, які забезпечують феноменальні результати. Ми налаштовуємо наше навчання навичок, використовуючи ваші дані, щоб науково реалізувати правильні підручники та навички, я...