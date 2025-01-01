Програмне забезпечення для оптимізації доходів клієнтів - Найпопулярніші застосунки

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Програмне забезпечення Customer Revenue Optimization (CRO) дозволяє торговим організаціям збільшувати дохід від критично важливих облікових записів, сприяючи узгодженню з іншими клієнтськими функціями, включаючи маркетинг і обслуговування клієнтів, таким чином створюючи розширену команду доходів. Використовуючи інформацію з усього бізнесу, програмне забезпечення розуміє потреби клієнтів і забезпечує досягнення результатів, які відповідають цим потребам, у кожній точці взаємодії. Такий підхід максимізує дохід постачальника на кожного клієнта шляхом культивування активних і значущих відносин протягом усього життєвого циклу клієнта.
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Mixmax
mixmax.com
Mixmax - це платформа для залучення продажів, яка допомагає командам працювати з електронною поштою, автоматизувати завдання та відстежувати взаємодії з клієнтами.
Patch Customer Retention
patchretention.com
Додаток Patch допомагає бізнесам утримувати клієнтів, аналізуючи їх поведінку та вподобання, створюючи персоналізовані стратегії залучення.
Vitally
vitally.io
Vitally - платформа для команд успіху клієнтів, яка інтегрує дані, покращує управління відносинами з клієнтами та автоматизує процеси.
Clari
clari.com
Clari - платформа для управління доходами, яка покращує прогнозування продажів та аналітику за рахунок інтеграції з CRM, зокрема Salesforce.
People.ai
people.ai
People.ai - платформа для оптимізації процесу продажу, що використовує AI та автоматизацію для покращення управління обліковими записами та трубопроводами.
Planhat
planhat.com
Planhat - платформа для управління даними клієнтів, що покращує взаємодію з ними та автоматизує робочі процеси для підвищення успіху бізнесу.
Catalyst
catalyst.io
Catalyst — платформа для розвитку бізнесу через клієнтів, автоматизує процеси обслуговування та аналізує дані для покращення досвіду користувачів.
Recapped
recapped.io
Recapped дозволяє командам співпрацювати з клієнтами в останній стадії продажів, включаючи управління пілотами та впровадження.
Aviso
aviso.com
Aviso AI - інтегрована платформа для управління доходами, яка допомагає командам продажів закривати угоди та прогнозувати доходи з використанням штучного інтелекту.
Kizen
kizen.com
Kizen допомагає підприємствам автоматизувати процеси управління даними, продажами, HR та операціями для підвищення продуктивності та ефективності.
Prelay
prelay.com
Prelay – платформа для командного продажу, що спрощує управління складними угодами та координує ресурси для швидшого генерування доходу.
Uptics
uptics.io
Uptics - програмне забезпечення для автоматизації продажів, що допомагає організовувати зовнішні кампанії та збільшувати кількість зустрічей і угод.
Totango
totango.com
Totango - програмне забезпечення для успіху клієнтів, яке допомагає підприємствам покращити залучення, утримання та задоволеність клієнтів через аналітику та автоматизацію.
Zomentum
zomentum.com
Zomentum - це програма для прискорення продажів, яка автоматизує рутинні завдання та допомагає будувати стосунки з клієнтами для партнерів у технологічній сфері.
RevSetter
revsetter.com
RevSetter – це платформа для управління доходами, що пропонує рішення для команд з обслуговування клієнтів та управління рахунками, з акцентом на автоматизацію та аналітику.
PreSkale
preskale.com
PreSkale допомагає PreSales інтегрувати CRM і екосистеми продуктів для покращення оцінки та відстеження інсайтів ринку.
Kapta
kapta.com
Kapta - це програмне забезпечення для управління ключовими рахунками, що допомагає зменшити відтік клієнтів і підтримувати їхній ріст.
Coho AI
coho.ai
Coho - платформа оптимізації доходів, що допомагає компаніям підвищити прибуток від існуючих клієнтів, поєднуючи дані продукту, продажів і клієнтського успіху.
ClientSuccess
clientsuccess.com
ClientSuccess - платформа для управління успішністю клієнтів, яка допомагає компаніям SaaS зменшити відтік, збільшити дохід і поліпшити взаємодію з клієнтами.
Nektar
nektar.io
Nektar - це мобільна платформа для збору даних і управління ними, що покращує точність даних CRM і оптимізує процеси продажу через використання AI.
Gainsight CS
gainsight.com
Gainsight CS - платформа для управління успіхом клієнтів, що надає дані для покращення відносин і моніторингу настроїв клієнтів.
ChurnZero
churnzero.net
ChurnZero - платформа для управління успіхом клієнтів, що допомагає зменшити розгрошення, поліпшити взаємодію та забезпечити персоналізований досвід для користувачів.
CustomerGauge
customergauge.com
CustomerGauge - це платформа для управління досвідом клієнтів, яка автоматично збирає та аналізує відгуки для зменшення відтоку та покращення взаємин з клієнтами.
Enthu.ai
enthu.ai
Enthu.ai допомагає контактним центрам покращувати доходи та задоволення клієнтів завдяки аналізу розмов і персоналізованому коучингу.
Brainbase
brainbase.com
Brainbase - технологічна платформа для оптимізації ліцензування: управління угодами, звітність по роялті та схвалення продуктів в одному місці.
Boxxstep
boxxstep.com
Boxxstep - це платформа для залучення покупців, яка допомагає командам з продажу керувати взаємодією з покупцями у складних угодах.
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