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Програмне забезпечення для оптимізації доходів клієнтів
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Програмне забезпечення для оптимізації доходів клієнтів - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення Customer Revenue Optimization (CRO) дозволяє торговим організаціям збільшувати дохід від критично важливих облікових записів, сприяючи узгодженню з іншими клієнтськими функціями, включаючи маркетинг і обслуговування клієнтів, таким чином створюючи розширену команду доходів. Використовуючи інформацію з усього бізнесу, програмне забезпечення розуміє потреби клієнтів і забезпечує досягнення результатів, які відповідають цим потребам, у кожній точці взаємодії. Такий підхід максимізує дохід постачальника на кожного клієнта шляхом культивування активних і значущих відносин протягом усього життєвого циклу клієнта.

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Mixmax

Mixmax

mixmax.com

Mixmax - це платформа для залучення продажів, яка допомагає командам працювати з електронною поштою, автоматизувати завдання та відстежувати взаємодії з клієнтами.

Patch Customer Retention

Patch Customer Retention

patchretention.com

Додаток Patch допомагає бізнесам утримувати клієнтів, аналізуючи їх поведінку та вподобання, створюючи персоналізовані стратегії залучення.

Clari

Clari

clari.com

Clari - платформа для управління доходами, яка покращує прогнозування продажів та аналітику за рахунок інтеграції з CRM, зокрема Salesforce.

Vitally

Vitally

vitally.io

Vitally - платформа для команд успіху клієнтів, яка інтегрує дані, покращує управління відносинами з клієнтами та автоматизує процеси.

People.ai

People.ai

people.ai

People.ai - платформа для оптимізації процесу продажу, що використовує AI та автоматизацію для покращення управління обліковими записами та трубопроводами.

Planhat

Planhat

planhat.com

Planhat - платформа для управління даними клієнтів, що покращує взаємодію з ними та автоматизує робочі процеси для підвищення успіху бізнесу.

Catalyst

Catalyst

catalyst.io

Catalyst — платформа для розвитку бізнесу через клієнтів, автоматизує процеси обслуговування та аналізує дані для покращення досвіду користувачів.

Recapped

Recapped

recapped.io

Recapped дозволяє командам співпрацювати з клієнтами в останній стадії продажів, включаючи управління пілотами та впровадження.

Aviso

Aviso

aviso.com

Aviso AI - інтегрована платформа для управління доходами, яка допомагає командам продажів закривати угоди та прогнозувати доходи з використанням штучного інтелекту.

Kizen

Kizen

kizen.com

Kizen допомагає підприємствам автоматизувати процеси управління даними, продажами, HR та операціями для підвищення продуктивності та ефективності.

Prelay

Prelay

prelay.com

Prelay – платформа для командного продажу, що спрощує управління складними угодами та координує ресурси для швидшого генерування доходу.

Uptics

Uptics

uptics.io

Uptics - програмне забезпечення для автоматизації продажів, що допомагає організовувати зовнішні кампанії та збільшувати кількість зустрічей і угод.

Totango

Totango

totango.com

Totango - програмне забезпечення для успіху клієнтів, яке допомагає підприємствам покращити залучення, утримання та задоволеність клієнтів через аналітику та автоматизацію.

Zomentum

Zomentum

zomentum.com

Zomentum - це програма для прискорення продажів, яка автоматизує рутинні завдання та допомагає будувати стосунки з клієнтами для партнерів у технологічній сфері.

RevSetter

RevSetter

revsetter.com

RevSetter – це платформа для управління доходами, що пропонує рішення для команд з обслуговування клієнтів та управління рахунками, з акцентом на автоматизацію та аналітику.

PreSkale

PreSkale

preskale.com

PreSkale допомагає PreSales інтегрувати CRM і екосистеми продуктів для покращення оцінки та відстеження інсайтів ринку.

Kapta

Kapta

kapta.com

Kapta - це програмне забезпечення для управління ключовими рахунками, що допомагає зменшити відтік клієнтів і підтримувати їхній ріст.

Coho AI

Coho AI

coho.ai

Coho - платформа оптимізації доходів, що допомагає компаніям підвищити прибуток від існуючих клієнтів, поєднуючи дані продукту, продажів і клієнтського успіху.

ClientSuccess

ClientSuccess

clientsuccess.com

ClientSuccess - платформа для управління успішністю клієнтів, яка допомагає компаніям SaaS зменшити відтік, збільшити дохід і поліпшити взаємодію з клієнтами.

Nektar

Nektar

nektar.io

Nektar - це мобільна платформа для збору даних і управління ними, що покращує точність даних CRM і оптимізує процеси продажу через використання AI.

Gainsight CS

Gainsight CS

gainsight.com

Gainsight CS - платформа для управління успіхом клієнтів, що надає дані для покращення відносин і моніторингу настроїв клієнтів.

ChurnZero

ChurnZero

churnzero.net

ChurnZero - платформа для управління успіхом клієнтів, що допомагає зменшити розгрошення, поліпшити взаємодію та забезпечити персоналізований досвід для користувачів.

CustomerGauge

CustomerGauge

customergauge.com

CustomerGauge - це платформа для управління досвідом клієнтів, яка автоматично збирає та аналізує відгуки для зменшення відтоку та покращення взаємин з клієнтами.

Enthu.ai

Enthu.ai

enthu.ai

Enthu.ai допомагає контактним центрам покращувати доходи та задоволення клієнтів завдяки аналізу розмов і персоналізованому коучингу.

Brainbase

Brainbase

brainbase.com

Brainbase - технологічна платформа для оптимізації ліцензування: управління угодами, звітність по роялті та схвалення продуктів в одному місці.

Boxxstep

Boxxstep

boxxstep.com

Boxxstep - це платформа для залучення покупців, яка допомагає командам з продажу керувати взаємодією з покупцями у складних угодах.

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Програмне забезпечення для оптимізації доходів клієнтів - Найпопулярніші застосунки - WebCatalog