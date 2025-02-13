Програмне забезпечення для оптимізації доходів клієнтів - Найпопулярніші застосунки - Південний Судан

Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Програмне забезпечення Customer Revenue Optimization (CRO) дозволяє торговим організаціям збільшувати дохід від критично важливих облікових записів, сприяючи узгодженню з іншими клієнтськими функціями, включаючи маркетинг і обслуговування клієнтів, таким чином створюючи розширену команду доходів. Використовуючи інформацію з усього бізнесу, програмне забезпечення розуміє потреби клієнтів і забезпечує досягнення результатів, які відповідають цим потребам, у кожній точці взаємодії. Такий підхід максимізує дохід постачальника на кожного клієнта шляхом культивування активних і значущих відносин протягом усього життєвого циклу клієнта.
Запит на новий застосунок
Vitally
vitally.io
Vitally допомагає командам Customer Success будь-якого розміру забезпечувати клієнтський досвід світового рівня, вирішувати несподівані виклики, працювати ефективніше та збільшувати прибутки свого бізнесу. Об’єднайте всі дані, що стосуються клієнтів, у вашому стеку технологій – за допомогою двонаправленої інтеграції в реальному часі. Легко аналізуйте статус облікового запису та користувача, включно з оцінками стану здоров’я для кожного сегмента клієнта та життєвого циклу. Стандартизуйте процес успіху клієнта за допомогою управління проектами, створеного спеціально для CS. Масштабуйте операції за допомогою автоматизованих сповіщень і Playbooks. Surface Customer Success перемагає завдяки красивим, ефективним звітам і інформаційним панелям. Компанії B2B SaaS, які найшвидше розвиваються, використовують Vitally для проактивного усунення ризиків відтоку та можливостей розширення в режимі реального часу. Заплануйте демонстрацію сьогодні, щоб на власні очі побачити, чому все більше лідерів галузі переходять на Vitally.
Enthu.ai
enthu.ai
Enthu.AI допомагає контакт-центрам підвищити дохід і утримати клієнтів за допомогою AI-аналізу. Enthu.AI забезпечує 100% моніторинг розмов з клієнтами, автоматично виявляє важливу взаємодію та допомагає якісним командам підвищити продуктивність агентів за допомогою персоналізованого й точного коучингу та навчання. Enthu.AI, призначений як для отримання прибутку, так і для функцій підтримки, допомагає оптимізувати роботу агента, що призводить до помітного підвищення ефективності перевірки якості дзвінків, оцінки задоволеності клієнтів, адаптації нових агентів, а також часу навчання та навчання агентів, що в кінцевому підсумку впливає на дохід. Для отримання додаткової інформації відвідайте https://enthu.ai
Patch Customer Retention
patchretention.com
Розкрийте справжню силу маркетингу утримання за допомогою першої в світі повністю автоматизованої та настроюваної платформи за допомогою RFM-сегментації. Завдяки більш ніж десятирічному досвіду Patch розробив першокласну платформу для утримання клієнтів, яка допомагає брендам Shopify підвищити цінність клієнтів і утримувати більше клієнтів в одному місці. Patch — це перша в світі платформа утримання з інтегрованою сегментацією RFM (Recency, Frequency, Monetary). Ця модель автоматично розбиває клієнтів на сегменти, які можуть діяти, зокрема на лояльних, під загрозою та навіть на втрачених клієнтів. Це дає вам змогу створювати персоналізовані автоматизовані шляхи клієнта для кожного клієнта, щоб максимізувати залучення та дохід. Patch робить можливим прийняття рішень на основі даних без потреби спеціалістів із обробки даних. Крім того, наш повний набір інструментів утримання включає наступне: Автоматизовані шляхи клієнтів: вживайте заходів на основі поведінки клієнтів, лояльних чи ризикованих. Електронна пошта та SMS: спілкуйтеся зі своєю аудиторією за допомогою персоналізованих повідомлень за допомогою електронної пошти та SMS. Віджет TextChat: нова ера веб-чатів. Безпроблемно продовжуйте розмови зі своїми клієнтами за допомогою текстових повідомлень, не втрачаючи історію розмов. Лояльність і винагороди: адаптуйте винагороди відповідно до потреб і цілей вашого бренду та відстежуйте успіх за допомогою вбудованої аналітики. Месенджер: надсилайте SMS-повідомлення своїй команді обслуговування клієнтів для спрощеного спілкування, підвищення залученості та збільшення кількості покупок. Запити на перевірку: розширюйте свій бренд, підтверджуючи свою репутацію за допомогою наших автоматичних запитів на перевірку. Відмови: перетворіть свої відмови в маркетинговий канал за допомогою єдиного програмного забезпечення для відмови з вбудованою автоматизацією маркетингу. Аналітика: отримуйте корисну статистику за сегментами за допомогою інтуїтивно зрозумілих інформаційних панелей Patch, що дає вам змогу швидко зрозуміти дані та вжити заходів. Рекомендації: перетворюйте постійних клієнтів на амбасадорів бренду та залучайте нових за допомогою реферальних програм.
PreSkale
preskale.com
PreSkale допомагає PreSales інтегруватися з CRM та екосистемами продукту, щоб оптимізувати процес оцінювання та відстежувати аналітику ринку продукту для досягнення вражаючих технічних перемог. 1/ Працюйте в синхронізації з продуктом, продажами та клієнтами, щоб визначити виграшні практики 2/ Відстежуйте зусилля, виграшні рішення та критичні прогалини продукту, щоб досягти повторюваних технічних виграшів 3/ Використовуйте найкращі призначення, щоб максимізувати розподіл ресурсів і покращити продуктивність передпродажної роботи 4 / Аналізуйте впровадження продукту в когортах, щоб зіставити дохід із дорожньою картою продукту 5/ Створюйте уявлення про швидкість угоди за допомогою впливу PreSales, щоб стимулювати конверсії продажів 6/ Відстежуйте життєво важливі угоди та керуйте оцінюванням як односторінкові програми на етапах розробки.
Brainbase
brainbase.com
Brainbase — це сучасна технологічна платформа, яка допомагає командам із ліцензування оптимізувати свої партнерські відносини від контракту до прибутку. Від управління угодами до звітування про роялті та затвердження продуктів, Brainbase діє як єдина платформа для об’єднання ваших операцій з ліцензування. Відмовтеся від ручних процесів і електронних таблиць, щоб розвивати свій бізнес ліцензування з Brainbase.
Boxxstep
boxxstep.com
Boxxstep — це платформа для залучення та підтримки покупців для відділів продажів у комплексних і корпоративних продажах. Ми доповнюємо вашу CRM, допомагаючи вам зосередитися на покупцях, які беруть участь у прийнятті рішення про покупку. Ми робимо це за допомогою трьох основних можливостей: ЗНАТИ – відображення зв’язків і розширене управління можливостями ENABLE – плани досягнення результатів НАВЧАТИСЯ – відгук про ефективність продажів Win Loss
Prelay
prelay.com
Платформа Team Selling від Prelay допомагає компаніям спростити свої складні угоди та максимізувати свої найцінніші внутрішні ресурси, щоб швидше отримувати прибуток як команда. Занадто багато команд з доходів дозволяють статичним CRM-файлам і застарілим інструментам пригнічувати свій потенціал продажів. Не маючи спеціально розробленого рішення для управління складними угодами, внутрішні зацікавлені сторони вдаються до спеціальних електронних листів, чатів і документів без будь-якого централізованого відстеження, нагляду чи навчання. Результат? Внутрішні затримки, сліпі плями та прослизання угод. Prelay перемагає хаос угод за допомогою спеціально створеної платформи Team Selling Platform. Діючи як рівень внутрішньої оркестровки, Prelay організовує координацію угод в одному місці, яке інтегрується з вашим ключовим програмним забезпеченням. У торгових представників та їхніх колег менше головного болю, а керівники відділів продажів, передпродажів і повторних продажів отримують уявлення про потенціал команди та про те, що робить угоди успішними. Незалежно від того, чи проводите ви оцінювання, направляєте схвалення відділу угод або залучаєте фахівця з продукту, Prelay спрощує ваші складні процеси угоди та максимізує вплив ваших найцінніших внутрішніх ресурсів, щоб ви могли швидше отримувати прибуток як команда.
RevSetter
revsetter.com
RevSetter — це передова платформа CS і доходів, побудована на унікальній моделі даних і системі аналітичних даних, щоб прискорити успіх клієнтів, керувати обліковими записами та команди доходів по всьому світу. RevSetter розкриває ефективність ваших команд, орієнтованих на отримання прибутку – починаючи зі спрощеної адаптації та швидкого отримання прибутку, він повністю налаштовується для ІК, менеджерів і C-Suite і здатний керувати діями та робочими процесами повного доходу. . Ми створили нашу платформу, щоб відповідати поточним викликам ринку, а також розраховувати на майбутні потреби команд з доходів у всьому світі. Настав час розширити можливості вашого бізнесу за допомогою комплексного набору рішень, починаючи від автоматизованих робочих процесів, надійного керування даними, динамічних шляхів клієнта, аналітики використання продукту та багато іншого – все в одному інноваційному рішенні.
Kapta
kapta.com
Kapta — це ключове програмне забезпечення для керування обліковими записами, яке зменшує відтік і стимулює органічне зростання. Програмне забезпечення Kapta та наш процес KAM дозволяють керівникам відділу керування обліковими записами та успіху клієнтів відповісти на 3 критичні запитання щодо своїх клієнтів: 1) Які клієнти здорові, а які знаходяться в групі ризику? 2) Чи є у нас дієві та підзвітні плани (плани зростання, плани збереження, плани закриття) для кожного стратегічного облікового запису? 3) Як ми вимірюємо та повідомляємо цінність клієнтам?
Zomentum
zomentum.com
Прискорюйте укладання угод і збільшуйте дохід за допомогою програми прискорення продажів, створеної виключно для технологічних партнерів. Універсальний Zomentum Grow створений, щоб імітувати ваш спосіб продажу. За допомогою Grow ви можете автоматизувати виснажливі завдання з продажу, щоб зберегти можливості. Наша програма консолідує діяльність з продажу, зберігаючи послідовність команд продажів і допомагаючи їм будувати міцні відносини з клієнтами. Zomentum grow дає вам змогу: • Оцінювати та визначати правильний курс дій і надавати поточним клієнтам варіанти для їхніх бізнес-потреб. Використовуйте оцінки для регулярного аналізу ризиків і виявлення прогалин, перш ніж вони стануть проблемою для ваших клієнтів. • Відкрийте для себе нових постачальників SaaS. Знайдіть відповідних постачальників SaaS, щоб із самого початку запропонувати відповідні пакети продуктів. Оснастіть своїх клієнтів необхідними інструментами продуктивності, кібербезпеки та безперервності бізнесу. • Створюйте професійно виглядаючі цитати та пропозиції за допомогою настроюваних шаблонів. Перевіряйте наявність товарів, порівнюйте ціни, автоматично вводьте категорії, описи та інші дані. Надайте потенційним клієнтам кілька варіантів ціноутворення, встановлюйте пакети продуктів і продавайте більше в рамках пропозиції, дозволяючи клієнтам маніпулювати кількістю. Цифрово підписуйте документи та плануйте й збирайте автоматичні повторювані/одноразові платежі. • Перетворюйте можливості на дохід, оскільки ви можете візуалізувати можливості, які переходять від одного етапу до іншого за допомогою автоматизованих дій і завдань. Ви також можете налаштувати кілька конвеєрів, щоб охопити альтернативні воронки продажів, як-от додатковий і перехресний продаж. • Автоматизуйте свій конвеєр, реєструючи всі розмови та дії клієнта з вашим бізнесом. Налаштуйте автоматичні сповіщення, коли ваш клієнт відкриває електронний лист, коментує цінову пропозицію або підписує пропозицію електронною поштою. • Аналізуйте стан конвеєра за допомогою інтуїтивно зрозумілих звітів і дізнавайтеся, які моделі продажів є найбільш успішними для вашої команди. Потім подивіться, як максимізувати продуктивність кожного представника. • Розширте свої потоки доходів за допомогою автоматичних шаблонів для розробки докладних, але легких для розуміння Квартальних оглядів бізнесу. Про Zomentum: Zomentum — це єдина інтелектуальна платформа доходів, створена для того, щоб допомогти Партнерам знаходити, продавати та керувати послугами. Zomentum зменшує складність процесу продажу, усуваючи численні інструменти за допомогою однієї сучасної платформи, створеної для максимізації прибутку. Наразі ми допомогли нашим клієнтам отримати майже 500 мільйонів доларів доходу каналу.
ClientSuccess
clientsuccess.com
ClientSuccess революціонізує спосіб, у який компанії SaaS керують, утримують і розширюють свою існуючу клієнтську базу. Ми пропонуємо цілісний індивідуальний підхід до управління успіхом протягом усього життєвого циклу клієнта. Наша справжня Customer Success Management Platform™ надає практичну інформацію, багату аналітику клієнтів і найкращі методи для зменшення відтоку клієнтів, збільшення доходу та максимізації життєвої цінності клієнта. Ми віримо, що SaaS — це більше, ніж програмне забезпечення та послуги. Це про стосунки. Думайте не тільки про придбання та підтримку. Вам потрібен клієнт на все життя. І не той, який існує, тому що вони закріплені в контракті. Вам потрібен клієнт, який вирішив би співпрацювати з вами, оскільки ви допомагаєте йому досягати цілей і досягати успіху — завдяки особистим стосункам і чудовим враженням. ClientSuccess — це більше, ніж інструмент звітності, до якого користувачі звертаються один або два рази на тиждень. Ми є справжньою платформою для керування клієнтами, яка надає потужне рішення для провідних менеджерів із успіху клієнтів і дієву інформацію для керівників.
Coho AI
coho.ai
Coho створює платформу нового покоління для оптимізації доходів клієнтів, яка дозволить компаніям стати компаніями, що розвиваються на основі продукту, незалежно від їхньої моделі продажів. Coho допомагає вам максимізувати дохід від наявних клієнтів, поєднуючи дані про продукт, продажі та успіх клієнтів. Завдяки розумінням, отриманим на основі даних, ви можете автоматизувати процеси самообслуговування, зосередитися на можливостях інтенсивного продажу додаткових і перехресних продажів і зменшити відтік клієнтів.
Nektar
nektar.io
Nektar — це інтуїтивно зрозуміла мобільна платформа збору та керування даними, розроблена, щоб дозволити нашим клієнтам використовувати свої дані та оптимізувати робочі процеси.
Aviso
aviso.com
Aviso AI — це інтегрована платформа доходів, яка допомагає сучасним торговим організаціям і відділам доходів укладати більше угод, стимулювати зростання доходів і зменшувати ризики завдяки запатентованим інструкціям штучного інтелекту. Будучи лідером у галузі операційних рішень для отримання доходів на основі штучного інтелекту, Aviso AI є єдиним гравцем із найповнішим набором інтелектуальних інструментів і рішень для відділів продажів, маркетингу та успіху клієнтів, які розкривають приховані можливості отримання прибутку від кожного клієнта. Платформу Aviso AI можна розділити на шість основних стовпів: 1) Прогнозне прогнозування 2) Інтелект угод 3) Інтелект активності та стосунків 4) Інтелект розмов. 5) GTM і співпраця з клієнтами. 6) Автоматизація CRM. Наша платформа є гнучкою та масштабованою для налаштування будь-якої складної ієрархії клієнтів. Керівники відділу продажів, менеджери та представники отримують вигоду від використання нашого інструменту управління процесами, прогнозуванням, співробітництвом у угодах і спілкуванням. За допомогою Aviso відділи продажів можуть встановлювати цілі, уніфікувати прогнози, керувати угодами та коригувати курс на успіх. В епоху віртуальних продажів команди продажів заслуговують на платформу, яка допоможе їм успішно працювати віддалено. Платформа Aviso, яка базується на передових Auto-ML, NLP і глибокій базі даних часових рядів, поєднує в собі найкраще від людського та штучного інтелекту для керування продажами. Такі компанії, як Honeywell, Dell, LaunchDarkly, Elastic, RingCentral, Microsoft GitHub, FireEye, досягли чудових результатів, використовуючи Aviso, наприклад, у середньому на 20% збільшили відсоток виграшних угод. Знайдіть свій дохід True North із Aviso AI.
Uptics
uptics.io
Зустрічайте Uptics. Ваша нова секретна зброя, щоб домінувати над зовнішніми продажами, бронювати втричі більше зустрічей і з легкістю укладати більше угод. Uptics — це просте у використанні програмне забезпечення для продажів, яке допомагає вам автоматизувати всі ручні, нудні продажі, щоб ви могли зосередитися на речах, які мають значення — турботі про клієнтів і закритті продажів. Програмне забезпечення є комплексною платформою автоматизації продажів для дистанційних і внутрішніх відділів продажів, щоб легко запускати вихідні кампанії, заохочувати вхідних потенційних клієнтів, створювати пакет угод і отримувати максимальний дохід.
Totango
totango.com
Totango — це успіх клієнтів, який компанії, що займаються програмним забезпеченням, не можуть перерости, забезпечуючи необмежену масштабованість і незрівнянний час, щоб допомогти багатофункціональним корпоративним командам підвищити продуктивність, утримання та розширення. Заздалегідь розроблені програми успіху клієнтів, у які включено найкращі галузеві практики, дозволяють швидко та легко розпочати роботу, адаптуватись до вашого бізнесу та досягати критичних бізнес-результатів на кожному етапі шляху клієнта. Найбільші у світі команди успіху клієнтів, зокрема SAP, Github, Schneider Electric і Aircall, використовують Totango для інтеграції даних клієнтів для 360-градусного огляду здоров’я клієнтів, спільного керування портфелем клієнтів, а також проактивної та розумної взаємодії зі своїми клієнтами. .
Recapped
recapped.io
Recapped дає змогу командам співпрацювати безпосередньо зі своїми клієнтами через останню милю продажів, включаючи керування пілотним процесом і адаптацію. Завантажуйте релевантний вміст для залучення клієнтів, призначайте наступні кроки для клієнтів із датами виконання (і автоматичними нагадуваннями) і переконайтеся, що всі нарешті залишаються на одній сторінці.
Planhat
planhat.com
Planhat – це платформа для клієнтів, створена для надання інформації, керування робочим процесом і покращення досвіду клієнтів. Planhat допомагає сотням сучасних технологічних компаній по всьому світу зосередити свій бізнес навколо своїх клієнтів, щоб максимізувати успіх клієнта та його життєву цінність. Створена для всіх, від CSM до C-Suite, платформа дозволяє вам уніфікувати дані клієнтів, встановлювати цілі та ідеальні результати, а також покращувати шлях клієнта за допомогою таких функцій, як посібники, автоматизація та співпраця. Компанію було засновано в Стокгольмі, Швеція, у 2014 році та має команду з понад 100 людей у Європі, Північній Америці, Південній Америці та Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Докладніше на www.planhat.com.
People.ai
people.ai
People.ai є лідером у скеруванні корпоративних відділів продажів на перевірений шлях до конвеєра та отримання прибутку. Платформа корпоративного аналізу доходів People.ai гарантує, що організації прискорюють складні цикли продажів, залучаючи потрібних людей до потрібних облікових записів. Завдяки нашій запатентованій технології штучного інтелекту People.ai дозволяє командам продажів чітко бачити, кого залучати в кожному зі своїх облікових записів і що саме робити, щоб забезпечити найприбутковіші угоди. Такі компанії, як AppDynamics, DataRobot, Okta та Zoom, знають, що люди купують у людей, і тому люди купують у People.ai.
Mixmax
mixmax.com
Mixmax — це платформа для залучення продажів, яка допомагає командам збільшувати дохід протягом усього шляху клієнта. Ми полегшуємо життя всім, хто взаємодіє з клієнтами, а не лише SDR, автоматизуючи повторювані завдання та оптимізуючи робочі процеси. Це підвищує продуктивність і дозволяє представникам зосередитися на продажах. Клієнти Mixmax бачать позитивну рентабельність інвестицій менш ніж за 6 місяців і можуть почати використовувати платформу менш ніж за день.
Kizen
kizen.com
Kizen допомагає керівникам підприємств надати своїм командам безпрецедентну автономію, ефективність і гнучкість. Інтегруйте свій поточний технологічний набір або забезпечте всі ваші дані, продажі, маркетинг, HR та операційні ініціативи, використовуючи Kizen як серце вашого підприємства. НЕБЕЗПЕЧНА ПРОДУКТИВНІСТЬ ПРОДАЖІВ ТА ПЕРЕДБАЧУВАНІСТЬ. Швидше укладайте більше угод завдяки запропонованим наступним найкращим діям, прогнозним прогнозам і сповіщенням про низьку ефективність. АВТОМАТИЧНІ ПОДОРОЖІ 1-ДО-1, КЕРОВАНІ ШІ. Гіперавтоматизовані шляхи клієнта, які навчаються з кожної точки даних у вашому бізнесі. ВИЗНАТИ ТА НАЙМИ ЗІРКОВИХ ТАЛАНТІВ НА ШВИДКОСТІ WARP. Адміністрування кадрів за допомогою штучного інтелекту дозволяє швидко наймати, автоматизувати та адаптувати робочі процеси та утримувати ваших MVP. ІТ-ПІДТРИМКА, ОПЕРАЦІЯ ДАНИХ ТА СТВОРЕННЯ ДОДАТКІВ, ПРИСКОРЕНА ШІ. Уніфіковані централізовані дані та інтерфейс без коду дозволяють запустити за кілька годин, на що раніше потрібні були тижні. ЗБІРШУЙТЕ МАКСИМАЛЬНИЙ ДОСВІД ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗА ВИКОРИСТАННЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ. Оптимізуйте робочі процеси та керуйте, автоматизуйте та підтримуйте ініціативи в режимі реального часу за допомогою єдиної програми без коду.
Gainsight CS
gainsight.com
Утримуйте та розвивайте своїх клієнтів у масштабі. Gainsight CS робить клієнтів вашим найкращим механізмом зростання. Отримайте всебічне уявлення про своїх клієнтів, зрозумійте тенденції та ризики та дайте своїй команді змогу масштабуватися за допомогою перевірених дій, які забезпечують результати.
CustomerGauge
customergauge.com
Програмне забезпечення Account Experience автоматично фіксує та розповсюджує відгуки з ваших облікових записів, включно з даними, не пов’язаними з опитуваннями, серед прямих менеджерів у режимі реального часу, щоб допомогти їм зменшити відтік, збільшити продажі та закрити новий бізнес за допомогою рекомендацій промоутерів. CustomerGauge — це платформа керування клієнтським досвідом B2B, яка дозволяє клієнтам: - Збирайте відгуки клієнтів від кількох зацікавлених сторін в обліковому записі - Створюйте спеціальні інформаційні панелі для відображення результатів у реальному часі - Встановіть цілі та завдання для замикання циклу з клієнтами - Сегментуйте статистику клієнтів за регіоном, продуктом, закладом тощо. - і узгоджувати бізнес-ініціативи співробітників, пов'язані з CX CustomerGauge також є першим і єдиним рішенням для керування клієнтським досвідом, яке автоматично поєднує статистику клієнтів із даними про доходи. Це дозволяє менеджерам CX: - Визначте та визначте пріоритети для найбільш ефективних покращень взаємодії з клієнтами - Прогнозуйте вплив майбутніх покращень CX на шлях клієнта - і звітувати про рентабельність інвестицій цінних ініціатив для клієнтів
Clari
clari.com
Платформа отримання прибутку від Clari покращує ефективність, передбачуваність і зростання всього процесу отримання прибутку. Clari надає відділам доходів повний контроль над їхнім бізнесом, щоб керувати суворістю процесів, узгоджувати покупців і продавців, виявляти ризики та можливості, підвищувати точність прогнозів і підвищувати загальну ефективність. Сотні тисяч професіоналів із доходів у провідних компаніях, зокрема Okta, Adobe, Workday, Zoom і Finastra, використовують Clari, щоб зробити свій процес отримання прибутку більш зв’язаним, ефективним і передбачуваним. Відвідайте нас на clari.com і слідкуйте за нами @clari на LinkedIn.
ChurnZero
churnzero.net
ChurnZero — ваша платформа та партнер для досягнення успіху клієнтів. Ми допомагаємо вашому бізнесу з передплати досягти успіху в масштабах, надаючи вам усе необхідне для підвищення ефективності, збільшення доходу та забезпечення найкращого досвіду клієнтів. ChurnZero допомагає вашій команді з питань успіху клієнтів завчасно виявляти потенційні ризики відтоку та швидше бачити можливості оновлення та розширення. Найкращі в своєму класі автоматизація та персоналізація, комунікації в програмі та Customer Success AI™ спрощують взаємодію з клієнтами та сприяють їхньому розвитку. Наша платформа пропонує подорожі, показники здоров’я, інструменти опитування, сегментацію, ігри, звіти, сповіщення в реальному часі, покрокові інструкції, центри співпраці тощо, а також легко інтегрується з вашою CRM і технічним набором. Окрім програмного забезпечення, ми пишаємося тим, що ми є надійним партнером вашої команди, консультантом і тренером, який прагне допомогти вам і вашій команді зосередитися на найважливішій роботі.
Catalyst
catalyst.io
Catalyst — це провідна платформа для стимулювання зростання за рахунок ваших клієнтів. Створено для надання цінності протягом усього досвіду клієнта; Catalyst перетворює нових покупців на постійний дохід. Завдяки робочим процесам, орієнтованим на утримання, і автоматизації, орієнтованій на дохід, ми надихаємо команди, орієнтовані на клієнта. Безпроблемна корпоративна інтеграція Catalyst централізує виділені клієнтські дані в найбільш інтуїтивно зрозумілу платформу в галузі, що підтримує розширені робочі процеси. Автоматизуйте та масштабуйте свої найкращі у своєму класі шляхи клієнта; підвищення продуктивності та сприйняття користувачів; і надати чітке уявлення про здоров’я клієнтів, яке з точністю оптимізує взаємодію з клієнтами — від адаптації до адвокації. Співпрацюйте з довіреною командою Catalyst та інтуїтивно зрозумілою платформою для створення, ітерації та масштабування вашої стратегії зростання, керованої клієнтами. Дізнайтесь більше на https://catalyst.io/
Desktop
Підтримка
Юридична інформація
© 2025 WebCatalog, Inc.