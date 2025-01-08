Програмне забезпечення для оптимізації доходів клієнтів - Найпопулярніші застосунки - Французька Полінезія

Zomentum

zomentum.com

Прискорюйте укладання угод і збільшуйте дохід за допомогою програми прискорення продажів, створеної виключно для технологічних партнерів. Універсальний Zomentum Grow створений, щоб імітувати ваш спосіб продажу. За допомогою Grow ви можете автоматизувати виснажливі завдання з продажу, щоб зберегти можливості. Наша програма консолідує діяльність з продажу, зберігаючи послідовність команд продажів і допомагаючи їм будувати міцні відносини з клієнтами. Zomentum grow дає вам змогу: • Оцінювати та визначати правильний курс дій і надавати поточним клієнтам варіанти для їхніх бізнес-потреб. Використовуйте оцінки для регулярного аналізу ризиків і виявлення прогалин, перш ніж вони стануть проблемою для ваших клієнтів. • Відкрийте для себе нових постачальників SaaS. Знайдіть відповідних постачальників SaaS, щоб із самого початку запропонувати відповідні пакети продуктів. Оснастіть своїх клієнтів необхідними інструментами продуктивності, кібербезпеки та безперервності бізнесу. • Створюйте професійно виглядаючі цитати та пропозиції за допомогою настроюваних шаблонів. Перевіряйте наявність товарів, порівнюйте ціни, автоматично вводьте категорії, описи та інші дані. Надайте потенційним клієнтам кілька варіантів ціноутворення, встановлюйте пакети продуктів і продавайте більше в рамках пропозиції, дозволяючи клієнтам маніпулювати кількістю. Цифрово підписуйте документи та плануйте й збирайте автоматичні повторювані/одноразові платежі. • Перетворюйте можливості на дохід, оскільки ви можете візуалізувати можливості, які переходять від одного етапу до іншого за допомогою автоматизованих дій і завдань. Ви також можете налаштувати кілька конвеєрів, щоб охопити альтернативні воронки продажів, як-от додатковий і перехресний продаж. • Автоматизуйте свій конвеєр, реєструючи всі розмови та дії клієнта з вашим бізнесом. Налаштуйте автоматичні сповіщення, коли ваш клієнт відкриває електронний лист, коментує цінову пропозицію або підписує пропозицію електронною поштою. • Аналізуйте стан конвеєра за допомогою інтуїтивно зрозумілих звітів і дізнавайтеся, які моделі продажів є найбільш успішними для вашої команди. Потім подивіться, як максимізувати продуктивність кожного представника. • Розширте свої потоки доходів за допомогою автоматичних шаблонів для розробки докладних, але легких для розуміння Квартальних оглядів бізнесу. Про Zomentum: Zomentum — це єдина інтелектуальна платформа доходів, створена для того, щоб допомогти Партнерам знаходити, продавати та керувати послугами. Zomentum зменшує складність процесу продажу, усуваючи численні інструменти за допомогою однієї сучасної платформи, створеної для максимізації прибутку. Наразі ми допомогли нашим клієнтам отримати майже 500 мільйонів доларів доходу каналу.