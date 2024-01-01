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Програмне забезпечення для оптимізації доходів клієнтів - Найпопулярніші застосунки - Швейцарія
Програмне забезпечення Customer Revenue Optimization (CRO) дозволяє торговим організаціям збільшувати дохід від критично важливих облікових записів, сприяючи узгодженню з іншими клієнтськими функціями, включаючи маркетинг і обслуговування клієнтів, таким чином створюючи розширену команду доходів. Використовуючи інформацію з усього бізнесу, програмне забезпечення розуміє потреби клієнтів і забезпечує досягнення результатів, які відповідають цим потребам, у кожній точці взаємодії. Такий підхід максимізує дохід постачальника на кожного клієнта шляхом культивування активних і значущих відносин протягом усього життєвого циклу клієнта.
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Clari
clari.com
Платформа отримання прибутку від Clari покращує ефективність, передбачуваність і зростання всього процесу отримання прибутку. Clari надає відділам доходів повний контроль над їхнім бізнесом, щоб керувати суворістю процесів, узгоджувати покупців і продавців, виявляти ризики та можливості, підвищувати...
People.ai
people.ai
People.ai є лідером у скеруванні корпоративних відділів продажів на перевірений шлях до конвеєра та отримання прибутку. Платформа корпоративного аналізу доходів People.ai гарантує, що організації прискорюють складні цикли продажів, залучаючи потрібних людей до потрібних облікових записів. Завдяки на...
Patch Customer Retention
patchretention.com
Розкрийте справжню силу маркетингу утримання за допомогою першої в світі повністю автоматизованої та настроюваної платформи за допомогою RFM-сегментації. Завдяки більш ніж десятирічному досвіду Patch розробив першокласну платформу для утримання клієнтів, яка допомагає брендам Shopify підвищити цінні...
Planhat
planhat.com
Planhat – це платформа для клієнтів, створена для надання інформації, керування робочим процесом і покращення досвіду клієнтів. Planhat допомагає сотням сучасних технологічних компаній по всьому світу зосередити свій бізнес навколо своїх клієнтів, щоб максимізувати успіх клієнта та його життєву цінн...
Mixmax
mixmax.com
Mixmax — це платформа для залучення продажів, яка допомагає командам збільшувати дохід протягом усього шляху клієнта. Ми полегшуємо життя всім, хто взаємодіє з клієнтами, а не лише SDR, автоматизуючи повторювані завдання та оптимізуючи робочі процеси. Це підвищує продуктивність і дозволяє представни...
Recapped
recapped.io
Recapped дає змогу командам співпрацювати безпосередньо зі своїми клієнтами через останню милю продажів, включаючи керування пілотним процесом і адаптацію. Завантажуйте релевантний вміст для залучення клієнтів, призначайте наступні кроки для клієнтів із датами виконання (і автоматичними нагадуванням...
Vitally
vitally.io
Vitally допомагає командам Customer Success будь-якого розміру забезпечувати обслуговування клієнтів світового рівня, вирішувати несподівані виклики, працювати ефективніше та збільшувати прибутки свого бізнесу. Об’єднайте всі дані, що стосуються клієнтів, у вашому стеку технологій – за допомогою дво...
Catalyst
catalyst.io
Catalyst є провідною платформою для стимулювання зростання завдяки вашим клієнтам. Створено для надання цінності протягом усього досвіду клієнта; Catalyst перетворює нових покупців на постійний дохід. Завдяки робочим процесам, орієнтованим на утримання, і автоматизації, орієнтованій на дохід, ми над...
Aviso
aviso.com
Aviso AI — це інтегрована платформа доходів, яка допомагає сучасним торговим організаціям і відділам доходів укладати більше угод, стимулювати зростання доходів і зменшувати ризики завдяки запатентованим інструкціям штучного інтелекту. Будучи лідером у галузі операційних рішень для отримання доходів...
Gainsight CS
gainsightcloud.com
Утримуйте та розвивайте своїх клієнтів у масштабі. Gainsight CS робить клієнтів вашим найкращим механізмом зростання. Отримайте всебічне уявлення про своїх клієнтів, зрозумійте тенденції та ризики та дайте своїй команді змогу масштабуватися за допомогою перевірених дій, які забезпечують результати.
Kizen
kizen.com
Kizen допомагає керівникам підприємств надати своїм командам безпрецедентну автономію, ефективність і гнучкість. Інтегруйте свій поточний технічний стек або забезпечте всі ваші дані, продажі, маркетинг, HR та операційні ініціативи, використовуючи Kizen як серце вашого підприємства. НЕБЕЗПЕЧНА ПРОДУК...
ChurnZero
churnzero.net
ChurnZero — ваша платформа та партнер для досягнення успіху клієнтів. Ми допомагаємо вашому бізнесу з передплати досягти успіху в масштабах, даючи вам усе необхідне для підвищення ефективності, збільшення доходу та забезпечення найкращого досвіду клієнтів. ChurnZero допомагає вашій команді з питань ...
Uptics
uptics.io
Зустрічайте Uptics. Ваша нова секретна зброя, щоб домінувати над зовнішніми продажами, бронювати втричі більше зустрічей і з легкістю укладати більше угод. Uptics — це просте у використанні програмне забезпечення для продажів, яке допомагає вам автоматизувати всі ручні, нудні продажі, щоб ви могли з...
Totango
totango.com
Totango — це успіх клієнтів, який компанії, що займаються програмним забезпеченням, не можуть перерости, забезпечуючи необмежену масштабованість і незрівнянний час, щоб допомогти багатофункціональним корпоративним командам підвищити продуктивність, утримання та розширення. Заздалегідь розроблені про...
Prelay
prelay.com
Платформа Team Selling від Prelay допомагає компаніям спростити свої складні угоди та максимізувати свої найцінніші внутрішні ресурси, щоб швидше отримувати прибуток як команда. Занадто багато команд з доходів дозволяють статичним CRM-файлам і застарілим інструментам пригнічувати свій потенціал прод...
Kapta
kapta.com
Kapta — це ключове програмне забезпечення для керування обліковими записами, яке зменшує відтік і стимулює органічне зростання. Програмне забезпечення Kapta та наш процес KAM дозволяють керівникам відділу керування обліковими записами та успіху клієнтів відповісти на 3 критичні запитання щодо своїх ...
Coho AI
coho.ai
Coho створює платформу нового покоління для оптимізації доходів клієнтів, яка дозволить компаніям стати компаніями, що розвиваються на основі продукту, незалежно від їхньої моделі продажів. Coho допомагає вам максимізувати дохід від наявних клієнтів, поєднуючи дані про продукт, продажі та успіх кліє...
CustomerGauge
customergauge.com
Програмне забезпечення Account Experience автоматично фіксує та розповсюджує відгуки з ваших облікових записів, включно з даними, не пов’язаними з опитуваннями, серед керівників у режимі реального часу, щоб допомогти їм зменшити відтік, збільшити продажі та закрити новий бізнес за допомогою рекоменд...
PreSkale
preskale.com
PreSkale допомагає PreSales інтегруватися з CRM та екосистемами продукту, щоб оптимізувати процес оцінювання та відстежувати аналітику ринку продукту для досягнення вражаючих технічних перемог. 1/ Працюйте в синхронізації з продуктом, продажами та клієнтами, щоб визначити виграшні практики 2/ Відсте...
RevSetter
revsetter.com
RevSetter — це передова платформа CS і доходів, побудована на унікальній моделі даних і системі аналітичних даних, щоб прискорити успіх клієнтів, керувати обліковими записами та команди доходів по всьому світу. RevSetter розкриває ефективність ваших команд, орієнтованих на отримання прибутку – почин...
Zomentum
zomentum.com
Прискорюйте укладання угод і збільшуйте дохід за допомогою програми прискорення продажів, створеної виключно для технологічних партнерів. Універсальний Zomentum Grow створений, щоб імітувати ваш спосіб продажу. За допомогою Grow ви можете автоматизувати виснажливі завдання з продажу, щоб зберегти мо...
Enthu.ai
enthu.ai
Enthu.AI допомагає контакт-центрам підвищити дохід і утримати клієнтів за допомогою AI-аналізу. Enthu.AI забезпечує 100% моніторинг розмов з клієнтами, автоматично виявляє важливу взаємодію та допомагає якісним командам підвищити продуктивність агентів за допомогою персоналізованого й точного коучин...
Brainbase
brainbase.com
Brainbase — це сучасна технологічна платформа, яка допомагає командам із ліцензування оптимізувати свої партнерські відносини від контракту до прибутку. Від управління угодами до звітування про роялті та затвердження продуктів, Brainbase діє як єдина платформа для об’єднання ваших операцій з ліцензу...
Boxxstep
boxxstep.com
Boxxstep — це платформа для залучення та підтримки покупців для відділів продажів у комплексних і корпоративних продажах. Ми доповнюємо вашу CRM, допомагаючи вам зосередитися на покупцях, які беруть участь у прийнятті рішення про покупку. Ми робимо це за допомогою трьох основних можливостей: ЗНАТИ –...
ClientSuccess
clientsuccess.com
ClientSuccess революціонізує спосіб, у який компанії SaaS керують, утримують і розширюють свою існуючу клієнтську базу. Ми пропонуємо цілісний індивідуальний підхід до управління успіхом протягом усього життєвого циклу клієнта. Наша справжня Customer Success Management Platform™ надає практичну інфо...
Nektar
nektar.io
Nektar — це інтуїтивно зрозуміла мобільна платформа збору та керування даними, розроблена, щоб дозволити нашим клієнтам використовувати свої дані та оптимізувати робочі процеси.