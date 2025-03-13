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Програмне забезпечення для картографування шляху клієнта допомагає компаніям зрозуміти повний досвід клієнта за допомогою динамічної візуалізації. Процес передбачає створення візуальної карти, яка охоплює всі точки дотику протягом усього шляху клієнта, включаючи очікування, цілі та взаємодії. Ця карта охоплює від початку знайомства клієнта з брендом (наприклад, початкове відкриття) до етапів покупки та утримання. Важливо зазначити, що хоча їх часто помилково приймають за програмне забезпечення для аналізу шляху клієнта, обидва типи доповнюють один одного, але відрізняються. Програмне забезпечення для аналізу шляху клієнта зосереджено на моніторингу, відстеженні та аналізі поведінки потенційних клієнтів і/або клієнтів за різними каналами з часом, сприяючи усуненню розривів даних шляхом консолідації попередньо сегментованих даних.
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Zoho CRM
zoho.com
Zoho CRM – це інструмент для управління відносинами з клієнтами, що полегшує бізнес-операції та інтегрується з іншими додатками Zoho.
Miro
miro.com
Міро – це візуальний робочий простір для командної роботи, який дозволяє користувачам спільно створювати та візуалізувати ідеї без обмежень простору.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce - платформа CRM для управління продажами, маркетингом, обслуговуванням клієнтів та аналітикою. Підтримує інтеграцію з мобільними пристроями.
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus - це платформа для управління відносинами з клієнтами, що об'єднує команди продажів, маркетингу та підтримки в одному інтерфейсі.
FlowMapp
flowmapp.com
FlowMapp - це інструмент для створення карт сайтів, потоків користувачів та прототипів, який підтримує командну роботу над UX-дизайном у реальному часі.
UXPressia
uxpressia.com
UXPressia - це платформа для спільного картографування досвіду клієнтів, яка дозволяє створювати та ділитися картами подорожей, персонами та картами впливу онлайн.
Planhat
planhat.com
Planhat - платформа для управління даними клієнтів, що покращує взаємодію з ними та автоматизує робочі процеси для підвищення успіху бізнесу.
Catalyst
catalyst.io
Catalyst — платформа для розвитку бізнесу через клієнтів, автоматизує процеси обслуговування та аналізує дані для покращення досвіду користувачів.
Retainly
retainly.app
Retainly - це інструмент для управління відносинами з клієнтами, який допомагає бізнесам утримувати та залучати клієнтів через персоналізовані комунікації.
MoEngage
moengage.com
MoEngage - це платформа для залучення клієнтів, що дозволяє компаніям здійснювати персоналізовану комунікацію через різні канали.
Contentsquare
contentsquare.com
Contentsquare - це платформа для моніторингу цифрового досвіду, що допомагає підприємствам аналізувати та покращувати взаємодію користувачів на веб-сайтах та в мобільних додатках.
Solitics
solitics.com
Solitics - платформа для управління залученням та аналітикою клієнтів, що дозволяє бізнесам автоматизувати та персоналізувати маркетинг.
Bento
bentonow.com
Bento — це платформа для автоматизації обміну повідомленнями, що надає можливості автоматизації електронної пошти та SMS-маркетингу для онлайн-бізнесів.
TheyDo
theydo.io
TheyDo — це платформа для управління клієнтськими подорожами, що спрощує співпрацю команди та аналіз взаємодій клієнтів у реальному часі.
Xeno
getxeno.com
Xeno - це CRM на основі ШІ, що допомагає рітейлерам та брендам збільшити повторні продажі на 11% через персоналізовані маркетингові кампанії.
Act-On
act-on.com
Act-On – платформа автоматизації маркетингу, що дозволяє управляти кампаніями, залучати клієнтів та аналізувати результати через різні канали комунікації.
WebEngage
webengage.com
WebEngage - це платформа для автоматизації маркетингу, що допомагає підприємствам залучати та утримувати клієнтів через різні цифрові канали.
SuprSend
suprsend.com
SuprSend - це інфраструктура для сповіщень, що дозволяє управляти транзакційними сповіщеннями через єдиний API на різних каналах.
Indeemo
indeemo.com
Indeemo — платформа для відео-досліджень, яка дозволяє командам MR, UX та CX зрозуміти людей і переживання в повсякденному житті через контекстні дані.
Magnews
magnews.it
Magnews – це комплексний інструмент для управління шляхом клієнта та підвищення його цінності через стратегію, проекти та кампанії.
Treasure Data
treasuredata.com
Treasure Data - платформа для обробки даних клієнтів, що інтегрує інформацію з різних джерел для покращення маркетингових кампаній і підвищення конверсії.
Prelay
prelay.com
Prelay – платформа для командного продажу, що спрощує управління складними угодами та координує ресурси для швидшого генерування доходу.
CustomerGlu
customerglu.com
CustomerGlu — платформа гейміфікації для створення інтерактивних досвідів у додатках, що сприяє залученню та утриманню клієнтів.
Acquia
acquia.com
Acquia Marketing Cloud інтегрується з будь-якими системами, дозволяючи командами налаштовувати бізнес-критерії та отримувати доступ до даних клієнтів.
Totango
totango.com
Totango - програмне забезпечення для успіху клієнтів, яке допомагає підприємствам покращити залучення, утримання та задоволеність клієнтів через аналітику та автоматизацію.
ShiftX
shiftx.com
ShiftX - це інструмент для моделювання процесів, що спрощує управління робочими процесами, поєднуючи їх з додатками та системами без необхідності навчання.
Quadient
quadient.com
Quadient AP Automation спрощує роботу бухгалтерських команд, знижує витрати на обробку рахунків і покращує контроль за фінансовими процесами.
CleverTap
clevertap.com
CleverTap - платформа для управління взаємодією з клієнтами та мобільним маркетингом, що допомагає брендам підвищувати утримання та конверсії через персоналізацію та аналітику.
Upland Adestra
uplandsoftware.com
Upland Adestra - це програмне забезпечення для автоматизації електронного маркетингу, яке забезпечує персоналізований контент для підвищення залучення та конверсій.
Netcore Cloud
netcorecloud.com
Netcore Cloud - платформа для персоналізації взаємодії з клієнтами через аналітику, сегментацію та цифрові канали комунікацій.
Apxor
apxor.com
Apxor — безкодова платформа для покращення взаємодії користувачів в додатках та веб-сайтах через навчання та відкриття функцій, підвищуючи утримання та дохід.
TrenDemon
trendemon.com
Trendemon - платформа для персоналізації веб-контенту та оптимізації рекламних стратегій, яка допомагає зрозуміти шлях клієнтів і підвищити ефективність кампаній.
Custellence
custellence.com
Custellence - інструмент для картографування мандрівки клієнтів, що допомагає підприємствам аналізувати та оптимізувати клієнтський досвід.
Usermaven
usermaven.com
Usermaven - це інструмент аналітики без коду для маркетологів та команд продуктів, що забезпечує аналіз веб-сайтів і продуктів з акцентом на конфіденційність даних.
Squeezely
squeezely.tech
Squeezely - застосунок для бізнесу, який збирає дані, сегментує їх та забезпечує персоналізовані досвіди через веб-сайти та електронну пошту.
ChurnZero
churnzero.net
ChurnZero - платформа для управління успіхом клієнтів, що допомагає зменшити розгрошення, поліпшити взаємодію та забезпечити персоналізований досвід для користувачів.
Ruler Analytics
ruleranalytics.com
Ruler Analytics - це платформа для вимірювання маркетингу, яка аналізує подорож клієнта та атрибуцію доходу з різних джерел даних.
Growth Channel
growthchannel.com
Growth Channel створює персоналізовані маркетингові плани для зростання з чіткими персонами, воронками та стратегіями на основі даних.
Ortto
ortto.com
Ortto - це програмне забезпечення для автоматизації маркетингу, що використовує ШІ для полегшення розробки кампаній та взаємодії з клієнтами через різні канали.
Dynosend
dynosend.com
Dynosend - платформа для автоматизації маркетингу, що допомагає бізнесам залучати, взаємодіяти та зберігати клієнтів через електронну пошту та SMS.
Cemantica
cemantica.com
CEMantica — це додаток для створення і налаштування карт подорожі клієнта, що допомагає виявляти проблеми та потреби споживачів.
Vizury
vizury.com
Vizury – це Martech рішенння для покращення утримання клієнтів та залучення нових через аналіз їхньої поведінки та оптимізацію маркетингових стратегій.
JourneyTrack.io
journeytrack.io
JourneyTrack.io — це платформа для картографування мандрівки клієнтів, що допомагає підприємствам аналізувати та покращувати взаємодію з клієнтами.
Plotline
plotline.so
Plotline - це платформа для налаштування внутрішніх повідомлень у додатках, яка допомагає покращити залучення користувачів і збирає зворотний зв'язок.
Lifesight
lifesight.io
LifeSight - платформа для аналізу маркетингових даних в реальному часі, що допомагає бізнесам приймати обґрунтовані рішення на основі власних даних.
Growlytics
growlytics.in
Growlytics — це платформа для автоматизації маркетингу, що покращує взаємодію з користувачами та аналітику для збільшення онлайн-доходу.
Knotch
knotch.com
Knotch - платформа для аналізу та оптимізації контенту, що допомагає бізнесам зрозуміти свою аудиторію і покращити ефективність маркетингових стратегій.
ChannelMix
channelmix.com
ChannelMix - платформа для аналізу маркетингових даних, що допомагає консолідувати інформацію з різних каналів та оцінювати ефективність кампаній.
cux.io
cux.io
Cux.io - інструмент аналітики цифрового досвіду, що аналізує поведінку користувачів на веб-сайтах для оптимізації їх взаємодії та підвищення конверсії.
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