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Програмне забезпечення для картографування шляху клієнта
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Програмне забезпечення для картографування шляху клієнта - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення для картографування шляху клієнта допомагає компаніям зрозуміти повний досвід клієнта за допомогою динамічної візуалізації. Процес передбачає створення візуальної карти, яка охоплює всі точки дотику протягом усього шляху клієнта, включаючи очікування, цілі та взаємодії. Ця карта охоплює від початку знайомства клієнта з брендом (наприклад, початкове відкриття) до етапів покупки та утримання. Важливо зазначити, що хоча їх часто помилково приймають за програмне забезпечення для аналізу шляху клієнта, обидва типи доповнюють один одного, але відрізняються. Програмне забезпечення для аналізу шляху клієнта зосереджено на моніторингу, відстеженні та аналізі поведінки потенційних клієнтів і/або клієнтів за різними каналами з часом, сприяючи усуненню розривів даних шляхом консолідації попередньо сегментованих даних.

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Zoho CRM

Zoho CRM

zoho.com

Zoho CRM – це інструмент для управління відносинами з клієнтами, що полегшує бізнес-операції та інтегрується з іншими додатками Zoho.

Miro

Miro

miro.com

Міро – це візуальний робочий простір для командної роботи, який дозволяє користувачам спільно створювати та візуалізувати ідеї без обмежень простору.

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce - платформа CRM для управління продажами, маркетингом, обслуговуванням клієнтів та аналітикою. Підтримує інтеграцію з мобільними пристроями.

Zoho CRM Plus

Zoho CRM Plus

zoho.com

Zoho CRM Plus - це платформа для управління відносинами з клієнтами, що об'єднує команди продажів, маркетингу та підтримки в одному інтерфейсі.

FlowMapp

FlowMapp

flowmapp.com

FlowMapp - це інструмент для створення карт сайтів, потоків користувачів та прототипів, який підтримує командну роботу над UX-дизайном у реальному часі.

UXPressia

UXPressia

uxpressia.com

UXPressia - це платформа для спільного картографування досвіду клієнтів, яка дозволяє створювати та ділитися картами подорожей, персонами та картами впливу онлайн.

Planhat

Planhat

planhat.com

Planhat - платформа для управління даними клієнтів, що покращує взаємодію з ними та автоматизує робочі процеси для підвищення успіху бізнесу.

Catalyst

Catalyst

catalyst.io

Catalyst — платформа для розвитку бізнесу через клієнтів, автоматизує процеси обслуговування та аналізує дані для покращення досвіду користувачів.

Retainly

Retainly

retainly.app

Retainly - це інструмент для управління відносинами з клієнтами, який допомагає бізнесам утримувати та залучати клієнтів через персоналізовані комунікації.

MoEngage

MoEngage

moengage.com

MoEngage - це платформа для залучення клієнтів, що дозволяє компаніям здійснювати персоналізовану комунікацію через різні канали.

Contentsquare

Contentsquare

contentsquare.com

Contentsquare - це платформа для моніторингу цифрового досвіду, що допомагає підприємствам аналізувати та покращувати взаємодію користувачів на веб-сайтах та в мобільних додатках.

Solitics

Solitics

solitics.com

Solitics - платформа для управління залученням та аналітикою клієнтів, що дозволяє бізнесам автоматизувати та персоналізувати маркетинг.

Bento

Bento

bentonow.com

Bento — це платформа для автоматизації обміну повідомленнями, що надає можливості автоматизації електронної пошти та SMS-маркетингу для онлайн-бізнесів.

TheyDo

TheyDo

theydo.io

TheyDo — це платформа для управління клієнтськими подорожами, що спрощує співпрацю команди та аналіз взаємодій клієнтів у реальному часі.

Xeno

Xeno

getxeno.com

Xeno - це CRM на основі ШІ, що допомагає рітейлерам та брендам збільшити повторні продажі на 11% через персоналізовані маркетингові кампанії.

Act-On

Act-On

act-on.com

Act-On – платформа автоматизації маркетингу, що дозволяє управляти кампаніями, залучати клієнтів та аналізувати результати через різні канали комунікації.

WebEngage

WebEngage

webengage.com

WebEngage - це платформа для автоматизації маркетингу, що допомагає підприємствам залучати та утримувати клієнтів через різні цифрові канали.

SuprSend

SuprSend

suprsend.com

SuprSend - це інфраструктура для сповіщень, що дозволяє управляти транзакційними сповіщеннями через єдиний API на різних каналах.

Indeemo

Indeemo

indeemo.com

Indeemo — платформа для відео-досліджень, яка дозволяє командам MR, UX та CX зрозуміти людей і переживання в повсякденному житті через контекстні дані.

Magnews

Magnews

magnews.it

Magnews – це комплексний інструмент для управління шляхом клієнта та підвищення його цінності через стратегію, проекти та кампанії.

Treasure Data

Treasure Data

treasuredata.com

Treasure Data - платформа для обробки даних клієнтів, що інтегрує інформацію з різних джерел для покращення маркетингових кампаній і підвищення конверсії.

Prelay

Prelay

prelay.com

Prelay – платформа для командного продажу, що спрощує управління складними угодами та координує ресурси для швидшого генерування доходу.

CustomerGlu

CustomerGlu

customerglu.com

CustomerGlu — платформа гейміфікації для створення інтерактивних досвідів у додатках, що сприяє залученню та утриманню клієнтів.

Acquia

Acquia

acquia.com

Acquia Marketing Cloud інтегрується з будь-якими системами, дозволяючи командами налаштовувати бізнес-критерії та отримувати доступ до даних клієнтів.

Totango

Totango

totango.com

Totango - програмне забезпечення для успіху клієнтів, яке допомагає підприємствам покращити залучення, утримання та задоволеність клієнтів через аналітику та автоматизацію.

ShiftX

ShiftX

shiftx.com

ShiftX - це інструмент для моделювання процесів, що спрощує управління робочими процесами, поєднуючи їх з додатками та системами без необхідності навчання.

Quadient

Quadient

quadient.com

Quadient AP Automation спрощує роботу бухгалтерських команд, знижує витрати на обробку рахунків і покращує контроль за фінансовими процесами.

CleverTap

CleverTap

clevertap.com

CleverTap - платформа для управління взаємодією з клієнтами та мобільним маркетингом, що допомагає брендам підвищувати утримання та конверсії через персоналізацію та аналітику.

Upland Adestra

Upland Adestra

uplandsoftware.com

Upland Adestra - це програмне забезпечення для автоматизації електронного маркетингу, яке забезпечує персоналізований контент для підвищення залучення та конверсій.

Netcore Cloud

Netcore Cloud

netcorecloud.com

Netcore Cloud - платформа для персоналізації взаємодії з клієнтами через аналітику, сегментацію та цифрові канали комунікацій.

Apxor

Apxor

apxor.com

Apxor — безкодова платформа для покращення взаємодії користувачів в додатках та веб-сайтах через навчання та відкриття функцій, підвищуючи утримання та дохід.

TrenDemon

TrenDemon

trendemon.com

Trendemon - платформа для персоналізації веб-контенту та оптимізації рекламних стратегій, яка допомагає зрозуміти шлях клієнтів і підвищити ефективність кампаній.

Custellence

Custellence

custellence.com

Custellence - інструмент для картографування мандрівки клієнтів, що допомагає підприємствам аналізувати та оптимізувати клієнтський досвід.

Usermaven

Usermaven

usermaven.com

Usermaven - це інструмент аналітики без коду для маркетологів та команд продуктів, що забезпечує аналіз веб-сайтів і продуктів з акцентом на конфіденційність даних.

Squeezely

Squeezely

squeezely.tech

Squeezely - застосунок для бізнесу, який збирає дані, сегментує їх та забезпечує персоналізовані досвіди через веб-сайти та електронну пошту.

ChurnZero

ChurnZero

churnzero.net

ChurnZero - платформа для управління успіхом клієнтів, що допомагає зменшити розгрошення, поліпшити взаємодію та забезпечити персоналізований досвід для користувачів.

Ruler Analytics

Ruler Analytics

ruleranalytics.com

Ruler Analytics - це платформа для вимірювання маркетингу, яка аналізує подорож клієнта та атрибуцію доходу з різних джерел даних.

Growth Channel

Growth Channel

growthchannel.com

Growth Channel створює персоналізовані маркетингові плани для зростання з чіткими персонами, воронками та стратегіями на основі даних.

Ortto

Ortto

ortto.com

Ortto - це програмне забезпечення для автоматизації маркетингу, що використовує ШІ для полегшення розробки кампаній та взаємодії з клієнтами через різні канали.

Dynosend

Dynosend

dynosend.com

Dynosend - платформа для автоматизації маркетингу, що допомагає бізнесам залучати, взаємодіяти та зберігати клієнтів через електронну пошту та SMS.

Cemantica

Cemantica

cemantica.com

CEMantica — це додаток для створення і налаштування карт подорожі клієнта, що допомагає виявляти проблеми та потреби споживачів.

Vizury

Vizury

vizury.com

Vizury – це Martech рішенння для покращення утримання клієнтів та залучення нових через аналіз їхньої поведінки та оптимізацію маркетингових стратегій.

JourneyTrack.io

JourneyTrack.io

journeytrack.io

JourneyTrack.io — це платформа для картографування мандрівки клієнтів, що допомагає підприємствам аналізувати та покращувати взаємодію з клієнтами.

Plotline

Plotline

plotline.so

Plotline - це платформа для налаштування внутрішніх повідомлень у додатках, яка допомагає покращити залучення користувачів і збирає зворотний зв'язок.

Lifesight

Lifesight

lifesight.io

LifeSight - платформа для аналізу маркетингових даних в реальному часі, що допомагає бізнесам приймати обґрунтовані рішення на основі власних даних.

Growlytics

Growlytics

growlytics.in

Growlytics — це платформа для автоматизації маркетингу, що покращує взаємодію з користувачами та аналітику для збільшення онлайн-доходу.

Knotch

Knotch

knotch.com

Knotch - платформа для аналізу та оптимізації контенту, що допомагає бізнесам зрозуміти свою аудиторію і покращити ефективність маркетингових стратегій.

ChannelMix

ChannelMix

channelmix.com

ChannelMix - платформа для аналізу маркетингових даних, що допомагає консолідувати інформацію з різних каналів та оцінювати ефективність кампаній.

cux.io

cux.io

cux.io

Cux.io - інструмент аналітики цифрового досвіду, що аналізує поведінку користувачів на веб-сайтах для оптимізації їх взаємодії та підвищення конверсії.

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